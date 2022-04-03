疫情．最新｜陳茂波：約630萬名合資格市民4.7獲發首期消費券

本港昨日（2日）新增4475宗確診個案，昨日9個國家解除禁飛令，有18宗輸入個案，增116宗死亡個案，病死率上升至0.68%。第五波疫情累計有7848人死亡。

今日為第二日全民派「防疫服務包」。



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【10:01】九龍灣麗晶花園第九座解封，在行動中，474人接受檢測，當中發現四宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼政府2月23日公布今年再推出電子消費券▼



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【10:00】財政司司長陳茂波今日表示，將於4月7日向約630萬名合資格市民發放二○二二年消費券計劃第一階段的消費券，已成功登記去年消費券計劃的市民，均會在當日收到新一輪消費券，同時收到相關手機短訊或應用程式推送通知。

陳茂波指，使用支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK帳戶收取消費券的市民，將會在當天收到一張有效期至十月三十一日、金額5,000元的消費券。

至於透過八達通收取的消費券會分兩期發放，市民當天開始可以拍卡收取首期4,000元消費券，相關市民可到公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站或透過八達通手機應用程式拍卡領取消費券。

因應現時八達通卡儲值限額，市民第一次拍卡領取的消費券金額不能超過3,000元，餘額可隨着消費後八達通卡內的儲值額下降後再拍卡收取，即該4,000元消費券可通過多次拍卡全數領取，而只要在五月至十月期間的「合資格消費」累積總額達4,000元，便可在下一個月十六日獲發尾期1,000元消費券。

【09:41】第五波疫情將安老業界本來已嚴重的人手問題擴大，政府在3月1日起有時限地放寬「補充勞工計劃」（輸入外勞）規定，容許津助院舍申請輸入護理員。勞工及福利局局長羅致光今日稱，截至4月1日為止，勞工處接獲415宗申請並批准了364宗，涉及2,054名輸入護理員，同時亦協助院舍本地招聘以解燃眉之急。

不過，羅致光表示，院舍照顧行業仍有近2成空缺，即缺乏約1.1萬名工作人員，在香港本地整體基層勞動人口不斷下降，安老行業人手需求不斷增加，單靠本地勞工，基本上沒有可能滿足現在及未來的需求，在短中期，輸入內地勞工甚或外地勞工，可說是不可或缺的方法。

▼4月1日 柴灣翠灣邨翠福樓圍封強檢▼



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▼4月1日 九龍灣麗晶花園第五座及第六座圍封強檢▼



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▼４月1日 新地捐物資到潭美方艙醫院情況▼



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▼4月1日 9個國家禁飛令撤銷首日機場情況▼



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▼4月1日 針對九國的禁飛令解除▼



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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼3月25日 政府公布４月初向市民派防疫服務包▼



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▼3月30日 林鄭月娥及三司11局長包裝「防疫服務包」▼



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▼3月31日 連花清瘟膠囊及快速抗原測試供應充裕▼



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▼3月31日 市民義工在將軍澳體育館包裝防疫包▼

