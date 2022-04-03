防疫包已派約130萬份　林鄭指或毋須7日即完成　用完周三可再取

政府於昨日（2日）早上10時開始，陸續向全港住戶派發350萬份「防疫服務包」，目標是在七天內完成派發工作。行政長官林鄭月娥今日（3日）表示，目前已經派約130萬份防疫包。任何市民如需要更多防疫包，可於周三（6日）起前往90個補漏拾遺派發站領取。



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4.6起市民可前往全港90個派發站補漏拾遺

林鄭月娥指，政府根據單位向住戶派發防疫包，現已派發約130萬份防疫包。至於基層市民，包括「三無」大廈和劏房住戶，會先查詢住戶人數，並將派發更多防疫包。她又指，若上門派發期間無人應門，市民可憑相關證明卡補領防疫包。若市民在4月8日及10日的全民自我檢測前，用畢防疫包內的快速抗原檢測劑，亦可於周三（6日）起前往90個補漏拾遺派發站領取。她重申，任何市民如需要更多防疫包，皆可前往派發站領取。

被質疑派得遲 林鄭指須考慮物資供應是否已到位

問及為何不在一個月前派發防疫包？林鄭月娥解釋，派防疫包要考慮物資供應是否到位，並指近日物資供應「先到位」。中央早前提供的60萬盒中藥已經派發完畢，今次派發的是專門「特購」。

所須社區力量與全民檢測不同 林鄭：（全民檢測）唔係一般義工能做到

她續指，日後有機會做全民檢測時，將動員社區力量及安排長者到檢測中心等，惟強調全民檢測需要9000個受培訓的採樣員，不是一般義工能做到。因此派防疫包動用的社區力量未能應用於全民檢測。