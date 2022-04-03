陳肇始、邱騰華落區派防疫包　籲市民攜手抗疫

商務及經濟發展局（商經局）局長邱騰華和食物及衞生局局長陳肇始教授今日（4月3日）分別在鴨脷洲和沙田廣源邨向基層家庭派發「防疫服務包」，呼籲市民團結一致，攜手抗疫。



陳肇始稱，特別鼓勵巿民，尤其是長者，善用快速抗原測試套裝自行在家進行檢測，以助做到『早發現』、『早隔離』，同時讓檢測陽性的市民及早獲得適切治療。」她又指，服務包內附有由衞生署衞生防護中心印製的資訊小冊子，希望市民細心閱讀這些防疫錦囊，提高防疫意識。

陳肇始亦提醒住戶要繼續嚴守各項防疫和社交距離措施，「尤其是即將來臨的清明節及復活節假期，大家必需要減少外出，避免參與跨家庭活動，尤其是脫下口罩的活動。」

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邱騰華亦表示，衷心感謝中央的全力支援，醫療物資保障工作小組得以採購大量醫療物資，配合各項防疫抗疫工作，並透過不同渠道派發予有需要市民。

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邱騰華呼籲市民收到「防疫服務包」後，一齊做好防疫工作，並於四月八日至十日每日進行快速抗原測試。