封區｜天盛苑盛旭閣及盛珍閣污水檢測呈陽性　料圍封至明午

封區行動持續，政府今日（3日）下午圍封天水圍天盛苑盛旭閣及盛珍閣，解釋指上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，料圍封至明午（4日）。



▼3月30日 天水圍天盛苑盛泉閣圍封檢測▼

政府下午四時起圍封天水圍天盛苑盛旭閣及盛珍閣，要求受檢人士於今日晚上九時前接受檢測，目標是在明日約下午一時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣，在所有人士有檢測結果前，必須留在處所內，政府會為行動不便的人士安排上門採樣。三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無須於強制檢測行動中接受檢測。

天水圍天盛苑盛旭閣及盛珍閣圍封範圍。（政府新聞處圖片）

根據今日發出的強制檢測公告，除上述指明人士外，任何於3月21日至4月3日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在4月5日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。