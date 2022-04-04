最新｜消息：DSE如期4.22開考　確診及密切接觸者可竹篙灣應考

本港確診宗數回落至近個半月以來低位，昨（3日）新增3,709宗確診，單日呈報個案跌穿4,000宗。特首林鄭月娥今早（4日）繼續主持政府每日抗疫記者會，記者會較少有地沒有其他局長或專家一同出席。林鄭月娥在記者會開始即宣布不會參加第六屆行政長官選舉，在6月30日完成5年任期後結束42年政府服務生涯。



另外，政府周四（7日）派發首批電子消費券5,000元，料會刺激市民外出消費。不過疫情仍處於偏高水平，反映疫情趨勢、由港大醫學院編製的個案即時有效繁殖率，平均值由3月中旬的0.3547，至3月下旬回升至0.5957，上升68%，顯示出市出行增加，疫情下降可能減慢甚或反彈。



昨日疫情報道總覽：

反映疫情趨勢、由港大醫學院編製的個案即時有效繁殖率，4月3日已回升至0.61水平。

▼4月3日 天水圍天盛苑盛旭閣及盛珍閣封檢測▼



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【12:15】消息指當局暫決定DSE按目標於4月22日如期開考。另外，消息又指確診及被列密切接觸者考生亦可應考，據悉當局會在竹篙灣開設特別試場。

【11:20】消息指，當局暫決定DSE按目標於4月22日如期開考。

【11:09】教育局局長楊潤雄下午二時舉行記者會，公布有關香港中學文憑考試（DSE）的安排，副秘書長康陳翠華及香港考試及評核局秘書長魏向東教授亦會出席。

【11:08】林鄭月娥表示，在未來兩個多月任期內會做好四項工作，當中包括做好穩控第五波，盡快回復社會運作，並總結經驗避免下波疫情影響社會經濟。

【11:05】林鄭月娥稱不連任想法早於2021初已向中央表達，得中央了解及尊重，她表示今日記者會不是暢談個人感受時刻，並指抗疫目前是壓倒一切 。

【11:00】林鄭月娥宣布不會參加第6屆行政長官選舉，表示6月30日完成5年任期後，並結束42年政府服務生涯。

【09:45】本港疫情近日有緩和跡象，政府呼籲4月8日至10日一連三日全民快測，疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和今早在電台節目表示，全民快測整體成效需視乎市民參與性、採樣方式正確及會否如實申報。香港中文大學生物醫學學院客座副教授招彥燾於同節目提醒，採樣前可輕擤鼻涕，方便將鼻液或病毒從鼻咽深處推至前段採樣。他續，採樣棒不宜收集過多鼻液，以免影響準確度。

▼4月3日 觀塘彩福邨彩樂樓圍封檢測▼



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【08:00】第五波疫情襲港，逾百萬人染疫，大部分患者已然康復，但不少人卻受「長新冠」 後遺症困擾，影響日常生活及工作，常見症狀包括極度疲倦、氣促、胸痛或緊繃、俗稱腦霧的記憶力和注意力轉差、失眠、心悸、頭暈、刺痛等。不想疫後「手尾長」，營養師教路，日常可多吃全殼類食物如粟米和南瓜、蔬果和堅果等，以補充益生菌和益生元，改善腸道健康或成減輕長新冠後遺症的關鍵。

【00:01】疫下無法外遊，市民紛紛改到郊野公園呼吸新鮮空氣，享受過後卻遺下不少垃圾。根據漁護署資料，去年在郊野公園清理的垃圾已達1,807公噸。



有環團早前進行郊野山徑垃圾調查，清理約1.5萬件垃圾，其中紙巾、濕紙巾及其包裝袋佔逾三成。有「日出勝地」在假期過後，「紙巾花」遍地可尋，山徑更驚現連綿數十米長、由用後發霉有色紙巾形成的山野「排泄線」。環團認為，郊野公園是港人的後花園，不應用垃圾糟蹋美好自然環境，呼籲市民自己垃圾自己帶走。

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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼4月3日 5局長落區派防疫服務包籲市民做快速檢測▼



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▼4月3日 孝子賢孫等車上柴灣墳場祭拜先人▼



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▼2022年清明節 經濟環境差 紙紥舖變陣▼



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▼4月1日 9個國家禁飛令撤銷首日機場情況▼

