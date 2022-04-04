直播｜DSE考生每日應考須快測　一併影下陰性結果及准考證作證明

本港確診宗數回落至近個半月以來低位，昨（3日）新增3,709宗確診，單日呈報個案跌穿4,000宗。特首林鄭月娥今早（4日）繼續主持政府每日抗疫記者會，記者會較少有地沒有其他局長或專家一同出席。林鄭月娥在記者會開始即宣布不會參加第六屆行政長官選舉，在6月30日完成5年任期後結束42年政府服務生涯。



另外，政府周四（7日）派發首批電子消費券5,000元，料會刺激市民外出消費。不過疫情仍處於偏高水平，反映疫情趨勢、由港大醫學院編製的個案即時有效繁殖率，平均值由3月中旬的0.3547，至3月下旬回升至0.5957，上升68%，顯示出市出行增加，疫情下降可能減慢甚或反彈。



昨日疫情報道總覽：

反映疫情趨勢、由港大醫學院編製的個案即時有效繁殖率，4月3日已回升至0.61水平。

▼4月3日 天水圍天盛苑盛旭閣及盛珍閣封檢測▼



+ 9

【14:48】所有考生及考務人員（監考員）每日考試前要進行快測，魏向東指，考生要影低快測陰性結果，有關結果要連同准考證影相及顯示當日時間，以作檢查，當局不欲有不負責任虛報。

【14:36】楊潤雄呼籲社會上如合資格當監考員人士可為考生出一分力投入工作，他過去都聽到學界很多人關心學生，希望設立隔離考場，令相關考生有機會應考，他對於招攬監考員仍有信心。

【14:31】魏向東指，今年雖有試場開放讓確診考生應考，但提醒考生要考慮清楚，如真不適不要冒險，強調一旦選擇應考便不能反口改為評估成績，因此要確認自身體狀況是否能正常發揮。

【14:25】魏向東稱，如考生確診及正接受強檢，不能前往一般試場，但考生可提出前往竹篙灣考試。屆時，確診或要強檢考生要盡快聯絡考評局以提出申請，或須先填表表明希望到竹篙灣考試，同時要致電政府熱線安排交通工具，點對點送入竹篙灣。如考試當日才確診及被列密切接觸者，應該在當早6時30分前聯絡公開考試資訊中心及聯絡抗疫的士於開考前趕及抵達，參加考試。

【14:18】香港考試及評核局秘書長魏向東稱，為確保順利進行，中學在DSE核心科目結束後始恢復面授課堂，以減感染風險，令學校易於安排考務人手。同時，今年DSE會加強防疫安排，除量體溫、戴口罩及填健康申報表等，所有考生及考務人員（監考員）每日考試前要進行快測，陰性先可前往試場，以避免其他人感染。

【14:13】康陳翠華指，確診但健康狀況許可考生，可自願到竹篙灣考試及檢疫及，教育局會安排點對點抗疫的士接載至竹篙灣，由於理解染疫考生身體狀況每日不同，故建議容許考生在考試當日決定考或不考，選擇不考則作成績評估，但為了考試公平性，當日決定後便舉手不回，即不能見到試卷後又決定不考。

【14:10】教育局副秘書長康陳翠華表示，當局再次在竹篙灣社區隔離設施，為非確診但要檢疫考生設特別考場，如同住家人確診的密切接觸者可聯絡考評局，表明願意進入竹篙灣檢疫，會安排點對點抗疫的士到竹篙灣社區隔離設施檢疫及考試。

【14:05】楊潤雄呼籲企業在DSE考試的兩星期盡可能實行彈性上班，避開早上6:30-8:30的繁忙時間，使考生前往考場時交通更順暢，同時會要求港鐵及巴士公司加密班次。

【14:03】楊潤雄稱今年有3個安排，包括：1）DSE考生住處遇圍封強檢時，可優先檢測，盡快得到結果前往考試；2）非確診的密切接觸者考生可在竹篙灣社區隔離設施特別試場應考；3）確診及健康狀況許可考生，可自願在竹篙灣特別試場應考，當局會負責相關費用。

【14:01】楊潤雄宣布決定DSE如期4月22日開考，並以早前公布壓縮時間表進行，6成考生在首2周內完成所有報考科目，考期至5月14日，7月20日放榜，相信不會影響考生報讀大學時間表。

【13:40】受疫情影響，早前「綠在區區」及回收便利點的「綠綠賞」積分計劃暫停，有營運團體擔憂缺乏誘因下回收量大減，未達合約要求而被扣減營運費。隨著政府逐步放寬社交距離措施，多個「綠在區區」日前宣布「綠綠賞」積分計劃（包括儲分及兌換禮品）將於4月21日起恢復。

【12:15】消息指當局暫決定DSE按目標於4月22日如期開考。另外，消息又指確診及被列密切接觸者考生亦可應考，據悉當局會在竹篙灣開設特別試場。

【11:20】消息指，當局暫決定DSE按目標於4月22日如期開考。

【11:09】教育局局長楊潤雄下午二時舉行記者會，公布有關香港中學文憑考試（DSE）的安排，副秘書長康陳翠華及香港考試及評核局秘書長魏向東教授亦會出席。

【11:08】林鄭月娥表示，在未來兩個多月任期內會做好四項工作，當中包括做好穩控第五波，盡快回復社會運作，並總結經驗避免下波疫情影響社會經濟。

【11:05】林鄭月娥稱不連任想法早於2021初已向中央表達，得中央了解及尊重，她表示今日記者會不是暢談個人感受時刻，並指抗疫目前是壓倒一切 。

【11:00】林鄭月娥宣布不會參加第6屆行政長官選舉，表示6月30日完成5年任期後，並結束42年政府服務生涯。

【09:45】本港疫情近日有緩和跡象，政府呼籲4月8日至10日一連三日全民快測，疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和今早在電台節目表示，全民快測整體成效需視乎市民參與性、採樣方式正確及會否如實申報。香港中文大學生物醫學學院客座副教授招彥燾於同節目提醒，採樣前可輕擤鼻涕，方便將鼻液或病毒從鼻咽深處推至前段採樣。他續，採樣棒不宜收集過多鼻液，以免影響準確度。

▼4月3日 觀塘彩福邨彩樂樓圍封檢測▼



+ 12

【08:00】第五波疫情襲港，逾百萬人染疫，大部分患者已然康復，但不少人卻受「長新冠」 後遺症困擾，影響日常生活及工作，常見症狀包括極度疲倦、氣促、胸痛或緊繃、俗稱腦霧的記憶力和注意力轉差、失眠、心悸、頭暈、刺痛等。不想疫後「手尾長」，營養師教路，日常可多吃全殼類食物如粟米和南瓜、蔬果和堅果等，以補充益生菌和益生元，改善腸道健康或成減輕長新冠後遺症的關鍵。

【00:01】疫下無法外遊，市民紛紛改到郊野公園呼吸新鮮空氣，享受過後卻遺下不少垃圾。根據漁護署資料，去年在郊野公園清理的垃圾已達1,807公噸。



有環團早前進行郊野山徑垃圾調查，清理約1.5萬件垃圾，其中紙巾、濕紙巾及其包裝袋佔逾三成。有「日出勝地」在假期過後，「紙巾花」遍地可尋，山徑更驚現連綿數十米長、由用後發霉有色紙巾形成的山野「排泄線」。環團認為，郊野公園是港人的後花園，不應用垃圾糟蹋美好自然環境，呼籲市民自己垃圾自己帶走。

+ 2

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



+ 16

▼4月3日 5局長落區派防疫服務包籲市民做快速檢測▼



+ 24

▼4月3日 孝子賢孫等車上柴灣墳場祭拜先人▼



+ 8

▼2022年清明節 經濟環境差 紙紥舖變陣▼



+ 4

▼4月1日 9個國家禁飛令撤銷首日機場情況▼

