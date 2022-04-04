阻警員制服他人判囚3個月　女大專生獲減刑至9星期　需即時服刑

有示威者於2019年11月14日發起「曙光行動」，有警員於當晚在將軍澳制服一名黑衣女子時，一名女大專生則扯該女子的手臂。女大專生被裁定阻差罪成，被判入獄3個月。她早前就定罪和判刑提出上訴，高等法院法官今(4日)駁回定罪上訴。但法官同時指，女大專生的行為雖等同「搶犯」，但只是一瞬間的反應，認為判刑有下調空間，遂把刑期減至9星期。原獲保釋的女大專生，需即時服刑。



上訴人劉詩敏，被裁定於2019年11月14日，在將軍澳港鐵站A出口外，故意阻撓在正當執行職務的防暴警員張德俊。

上訴人的代表大律師提出， 原審裁判官錯誤接納涉案警員的證供。上訴人一方指，涉案警員供稱追截的女子是金色頭髮，但被制服的人頭髮並非金色，此方面影響涉案警員的誠信，亦影響評估其證供是否真確。

法官認為上訴人的行為構成阻撓

惟法官在判辭指，原審裁判官並沒有忽略頭髮顏色的差異和所引起的議題，並且不接納涉案警員就黑衣女子是金髮這一方面的證詞。惟原審裁判官亦提出，上訴人是和一名黑衣女子被截停的，被截停的也只有二人。

法官不同意上訴人的代表大律師所指，原審裁判官忽略相以上事項。法官並指，原審裁判官考慮多項事情，包括涉案警員會否混淆黑衣女子和上訴人，而原審裁判官認為警員未有混淆。

同時，法官認為上訴人的行為構成阻撓，因此駁回其定罪上訴。

官指上訴人的行為是一瞬間的反應

在判刑方面，法官認同律政司一方陳詞指，上訴人的行為性質等同「搶犯」。但法官亦認為，上訴人的行為是一瞬間的反應，用雙手扯黑衣女子的手，兩人也即時被制服，因此本案是同類案件中較為輕微的。

經考慮後，法官同意判刑有下調空間，認為判囚9星期是恰當的判刑基準，而本案沒有減刑理由，因此法官改判上訴人監禁9星期。

案件編號：HCMA34/2021