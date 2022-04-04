疫情｜增3,138宗確診　個半月以來新低　歐家榮：仍屬高位

第五波疫情緩和，今日（４日）新增3,138宗確診，包括有12宗輸入個案，連續十日少於一萬宗，亦是今年2月中以來的新低。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，個案數字持續下降，但每日增逾千宗仍屬高位，鼓勵市民多做快測，盡早發現有否確診及隔離。另外，今日新增1宗安老院舍有確診，第五波疫情以來累計有784間安老院舍有個案。



▼4月4日 疫情記者會▼



增3,138宗確診個案 快測陽性個案少於核酸陽性個案

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日新增3,138宗確診個案，當中包括1,549宗為快測陽性個案，較1,589宗核酸陽性個案少。在核酸陽性個案中，269宗屬於醫管局呈報個案，169宗屬於衞生署確診，其餘的1,151宗則是由私家化驗所呈報。

個案持續下降但仍在高位 鼓勵全民快測

歐家榮指，近日確診數字緩慢下降，見到持續下降趨勢，不過，每日確診數字維持過千宗，仍在相對高，社區每天仍有幾千人呈報快測陽性，代表社區內仍有大量個案、仍有傳播鏈，認為市民仍要保持各項社交距離措施，防止疫情反彈，鼓勵市民做快測，盡早確診、盡早隔離，並且在網上呈報，讓當局知悉本港的感染情況。

歐家榮亦鼓勵，市民收到抗疫包，應善用當中的快測套裝，在周末做測試，將社區仍然存在的隱形個案找出。他坦言，預計不到有多少個案，亦不知有多少人會參與，但每人盡一分力做快測，若陽性可盡早知道，並透過快測平台呈報，希望今次檢測可以找到最多個案，包括社區現時隱藏個案，他亦表示，當局的電腦系統同各樣安排已預備好。

▼4月3日 觀塘彩福邨彩樂樓圍封檢測▼



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增1宗安老院有確診 累計784間安老院有個案

就院舍方面，歐家榮指新增1宗安老院舍報告，第五波疫情以來，累計有784間安老院舍有個案，估全港院舍97.8%；另有287間殘疾院舍有個案，佔全港殘疾院舍95%。而在原本已呈報的43間安老院舍及15間殘疾院舍中，再分別增加約50宗院友及16名院友確診。在過去７日，則有200多間安老院舍、及80多間殘疾院舍仍有呈報新個案。

12宗輸入個案 包括2名機組人員

今日確診個案中，有12宗屬輸入個案，當中10宗在機場臨時採樣中心採樣陽性，包括2名機組人員，他們均在4月3日，分別在韓國到港航班CX3641及德國經新加坡到港航班3S532工作。另有兩名旅客是4月2日從韓國抵港，6名旅客在4月3日分別從菲律賓、泰國、印度、馬來西亞、西班牙、愛爾蘭抵港。

另外兩宗輸入個案則在在檢疫酒店發現，分別是一名在4月1日從德國抵港的旅客，及一位3月23日從新加坡抵港旅客。

▼4月3日 天水圍天盛苑盛旭閣及盛珍閣封檢測▼

