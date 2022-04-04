全民快測｜四局長落區派防疫包　籲市民周五起連做3日快測

政府陸續向全港市民派發「防疫服務包」，多個局長今日（4日）分別到荃灣、黃大仙、鰂魚涌及觀塘，上門向居民派發防疫包，順道呼籲市民周五（8日）起一連三日自行做快速測試。



▼3月25日 政府公布4月初向市民派防疫服務包▼

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公務員事務局局長聶德權、公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵等一行50人，今日兵分多路，向市民派發裝有口罩、中成藥、快速抗原測試包、防疫資訊小冊子和心意卡的「防疫服務包」。他們分批到眾安街一帶的唐樓派發服務包，當中不少是「劏房」戶，收到服務包的住戶包括獨居人士、家庭、少數族裔等。

了解居民實際生活有助日後制定政策

聶德權指，除了表達對市民的關心，特別是居住在「三無大廈」的基層家庭，亦相信政府人員也需要多了解他們的實際生活情況，日後在提供服務和制訂政策時，更明白他們所需。他又呼籲，市民除了要自我檢測，更要接種好新冠疫苗，以維持疫苗保護力，提醒已打兩劑新冠疫苗的18歲或以上人士，在接種第二針三個月後，已可接種第三針疫苗。

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多個局長向不同區派發

此外，多個局長今日亦落區，其中發展局局長黃偉綸到鰂魚涌向居民包括基層家庭派發防疫包，政制及內地事務局局長曾國衞則到黃大仙區派防疫包；勞工及福利局局長羅致光到觀塘區一幢舊式樓宇，向超過300個住戶派防疫包。

▼3月31日 市民義工在將軍澳體育館包裝防疫包▼

