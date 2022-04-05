最新疫情｜耀榮樓清澤樓清明節解封　89個防疫包補發站周四起運作

本港疫情稍為緩和，昨日（4日）新增3,138宗確診，回落至近個半月以來低位，單日呈報個案連續兩日低於4,000宗；昨日呈報死亡個案90宗，是2月26日後，首次回落至兩位數。



今日（5日）是清明節，現時公眾地方限聚令上限為2人，孝子賢孫今拜祭先人要留意。為推行全民快速抗原測試，政府連日來透過不同方法派發內有快速抗原測試的「防疫服務包」予市民，未收到的市民可於周四（7日）起至13日，到設於18區的補漏拾遺派發站領取；18區民政處亦會在周四及周五（8日）在各派發站提供快速抗原測試包，以便市民在周五起一連三日自行檢測。



昨日疫情報道總覽：

【10:51】上水清河邨清澤樓解封，1680人接受檢測，當中發現九宗陽性檢測個案和八宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【10:30】沙田耀安邨耀榮樓解封，1219人接受檢測，發現36宗陽性檢測個案和26宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼各區補漏拾遺派發站名單▼



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【09:30】教育局決定本屆香港中學文憑試如期在4月22日開考，並會特別安排密切接觸者及確診者到竹篙灣檢疫中心應考。考評局公開考試總監麥勁生今早於港台節目表示，現時竹篙灣仍有其他人士入住，正逐步離開，相信開考時可接納過千名考生，假如房間不足，亦正研究後備考場。他續指，竹篙灣內會就密切接觸者及確診者劃分不同區域，而考生入住的房間及應考房間都會分開安排，除了應考時間，不能進入應考房間。

▼4月3日 孝子賢孫等車上柴灣墳場祭拜先人▼



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【08:00】第五波疫情大爆發，醫療人手緊絀，政府早前引用《緊急法》，允許援港內地醫護可免註冊在港參與醫療工作。惟持澳洲註冊護士資格的尹先生卻不能獲豁免助港抗疫。眼見亞博館社區治療設施長者一個月無沖涼，病人「瞓地」、護士以一應百的情況，尹先生大感心酸。

他曾去信各政府部門請求參與抗疫，輾轉得到的答覆卻是一定要通過本地執業試才能在港執業。尹先生表示，香港執業試一直以來透明度極低，合格率亦相當低。因此有大量在外國持有護士執業資格的人士，返港後被迫轉行，他便是其中一位。

眼見亞博婆婆一個月「冇涼沖」，病人「瞓地」、護士以一應百的情況，尹先生大感心酸。（受訪者提供）

【01:45】據港府消息，由中央政府援港抗疫中醫專家組組長仝小林院士率領的內地中醫專家組，於3月29日抵港進行考察，昨日（4日）繼續其訪港考察行程。

▼4月4日 四局長及社署署長落區派防疫服務包▼



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▼4月4日 馬鞍山耀安邨耀榮樓圍封檢測▼



+ 4

▼4月4日 市面開始出現吸引用消費券宣傳▼



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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼

