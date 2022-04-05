疫情．最新｜清明節拜山勿違限聚令 民政處周四周五89處派檢測包
撰文：孔繁栩 黃金棋 黃偉倫 王潔恩 鍾妍 歐陽德浩 勞敏儀 梁思行 黃煦緻 江麗盈 何瑞芬
出版：更新：
本港疫情稍為緩和，昨日（4日）新增3,138宗確診，回落至近個半月以來低位，單日呈報個案連續兩日低於4,000宗；昨日呈報死亡個案90宗，是2月26日後，首次回落至兩位數。
今日（5日）是清明節，現時公眾地方限聚令上限為2人，孝子賢孫今拜祭先人要留意。為推行全民快速抗原測試，政府連日來透過不同方法派發內有快速抗原測試的「防疫服務包」予市民，未收到的市民可於周四（7日）起至13日，到設於18區的補漏拾遺派發站領取；18區民政處亦會在周四及周五（8日）在各派發站提供快速抗原測試包，以便市民在周五起一連三日自行檢測。
昨日疫情報道總覽：
▼各區補漏拾遺派發站名單▼
+17
▼4月3日 孝子賢孫等車上柴灣墳場祭拜先人▼
+8
【08:00】第五波疫情大爆發，醫療人手緊絀，政府早前引用《緊急法》，允許援港內地醫護可免註冊在港參與醫療工作。惟持澳洲註冊護士資格的尹先生卻不能獲豁免助港抗疫。眼見亞博館社區治療設施長者一個月無沖涼，病人「瞓地」、護士以一應百的情況，尹先生大感心酸。
他曾去信各政府部門請求參與抗疫，輾轉得到的答覆卻是一定要通過本地執業試才能在港執業。尹先生表示，香港執業試一直以來透明度極低，合格率亦相當低。因此有大量在外國持有護士執業資格的人士，返港後被迫轉行，他便是其中一位。
【01:45】據港府消息，由中央政府援港抗疫中醫專家組組長仝小林院士率領的內地中醫專家組，於3月29日抵港進行考察，昨日（4日）繼續其訪港考察行程。
▼4月4日 四局長及社署署長落區派防疫服務包▼
+15
▼4月4日 馬鞍山耀安邨耀榮樓圍封檢測▼
+4
強制檢測｜再有25幢上榜 4幢屬居屋 啟晴邨滿晴樓污水陽性封區｜耀安邨耀榮樓多宗確診 清河邨清澤樓污水呈陽性 兩廈圍封確診大廈︱疫廈數字減少176至7592幢 新上榜離島56幢佔最多封區｜彩福邨彩樂樓、天盛苑盛旭閣盛珍閣解封 共揪35宗陽性個案
▼4月4日 市面開始出現吸引用消費券宣傳▼
+3
袁國勇稱6至9個月內必現第六波 促院舍院友打針 有個案快隔離防疫服務包｜18區89個補發站曝光 周四起運作 民政處特派快測包防疫服務包｜四局長落區派發供全民快測 籲市民周五起連續測3日疫情｜增3138宗確診 個半月以來新低 衞生署歐家榮：仍屬高位新增90死創一個月新低 41歲患者臀部膿腫入院 術後持續惡化不治第四針｜長者接種意欲提高 專家倡50歲以上及長期病患者打針家庭醫生倡西醫遙距診症及送藥上門 鼓勵打第四針：現屬最佳時間疫情｜非法定監護人書面反對長者打針 羅致光稱社署已表明不接受全民快測｜專家料揪數萬患者斷數百傳播鏈 招彥燾提醒忌太多鼻水
▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼
+20
消費券｜4月7日向630萬市民派發5000元 八達通須分兩次領取消費券｜最後衝刺確認帳戶正常 拎錢步驟大全 有一間最多要四步消費券｜抗疫為先不存矛盾 購物須守社交距離 林鄭：唔使急於用消費券8大Q&A｜睇清有乜消費不適用、離港者領取條件及報失方法消費券｜銅鑼灣小商戶對成效不感樂觀 食肆憂停晚市堂食失商機消費券｜限聚未除 市民即派即用難受惠 飲食業研加派現金券吸客
DSE懶人包｜4.22開考 快測要影相 確診或密切接觸者應考方法DSE｜竹篙灣特別考場料分不同區域 衞生署：不夠用會有其他安排DSE｜文憑試如期4.22開考 每日快測 染疫或檢疫可去竹篙灣應考DSE｜特別考場須於早上6時半前申請 會安排點對點抗疫的士接送DSE｜消息：按目標4.22如期開考 竹篙灣設試場供確診考生應考