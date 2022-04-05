候車拜山人龍迫爆柴灣　新巴無特別班　工會揭資方為慳成本拒開

第五波疫情放緩，雖每日仍新增約3000宗確診，但仍無阻孝子賢孫於清明上山拜祭。不過，往年新巴在清明服務的數條特別巴士線，今年未有再開設服務，導致由上周末起，屢有市民反映在歌連臣角火葬場及柴灣候車時，出現數百人的長龍。

新巴職工總會理事長林錦標說，清明節前曾向公司反映要加設特別路線，但公司以成本為由拒絕，近日亦要車長取無薪假，清明亦有一批車長被安排放假。他說，即使總站仍有人排長龍，但公司因不願「補水」而要求車長下班，「唔知咩服務承諾嚟！」



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疫情之下，受限聚令影響，前往掃墓的孝子賢孫已較往年少，不過柴灣港鐵站及歌連臣角均現候車長龍。今年在柴灣港鐵站外，只有小巴前往柴灣墳場，有別於往年新巴會提供388清明特別線，來往柴灣至歌連臣角。

林錦標說，今年清明節之前，已向新巴及運輸署表達，清明需要開設特別班疏導人流。他引述資方在會面時指，運輸署曾要求不能開設清明特別班。不過，後來政府宣布將放寬社交距離措施，九巴亦有推出特別線，不過新巴為節省成本，仍然拒開特別線，不明白為何「有生意唔做」。

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新巴筲箕灣至柴灣墳場特別線 僅半小時一班

新巴城巴於今年清明節只開設來往筲箕灣至柴灣墳場的389特別線，不過班次亦每30分鐘才有一班，而乘客亦可乘9號線來往兩處。至於過去前往薄扶林道墳場或香港仔華人永遠墳場的特別線城巴347及新巴 9C、388、971R，今年清明更未有服務。

按新巴時間表，9號線在公眾假期日間應7至10分鐘一班。林錦標指，疫情下9號線已由每小時6班減至4班，而資方更表明，即使清明節人多，每班車都要準時，或已完全爆滿，才能開出，但不少客人見巴士已上得七七八八，就會寧願等下班不上車，導致有同僚被市民罵遲遲不開車。他續指，曾有同事駕駛9號線到石澳總站後，即使明知墳場仍有人龍等車，惟資方為免員工超時工作，需要向員工「補水」，索性叫車長收車，回程到車廠下班。

4月3日，孝子賢孫柴灣港鐵站等車前往拜祭人流



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林錦標直言，難理解公司想法，「公司有錢唔搵，要伙計攞無薪假，唔知乜公司。」他指，在清明節有乘客、有車、有人手，但資方仍安排員工放無薪假，不增加班次，「盤生意唔知點諗」。他亦認為，運輸署有必要做好監管角色。

《香港01》已向新巴城巴及運輸署查詢，正待回覆。

▼4月5日清明節 將軍澳墳場人流未及往常▼



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九巴加強多條拜山特別路線服務

九巴今日則表示，為配合市民清明節掃墓，會加強來往和合石墳場至各區，及其他墳場特別線的服務。其中，來往和合石墳場及各區的特別路線，包括62S、70S、74S、279S服務時間延長至下午5時，76S則延至5時半。而荃灣華人永遠墳場往葵芳站的38S 、來往曾咀靈灰安置所及屯門公路轉車站的52S、 來往曾咀靈灰安置所及屯門站總站的56S則會視乎乘客需求加強服務。