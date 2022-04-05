衞生署指每日收數千電郵補交快測陽性呈報　第五波有患者重新感染

第五波疫情似乎愈趨緩和，今日（5日）新增3254宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，自從准許市民在快測陽性呈報網站補交申請後，當局每日收到數千個電郵因延後呈報申請補發隔離令文件。

他亦提到，一般康復者在康復90日後再受感染會視為重新感染，在第五波疫情中，亦有個案屬康復後重新感染。



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歐家榮：若原因合理可獲批呈報

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，有不少市民基於種種原因，在快測陽性當天或翌日未能及時在衞生署特設的網站呈報，當局現時每日收到數千個電郵要求補發確認感染及隔離令文件。

他續指，當局會逐一了解市民未及呈報的原因，若原因合理，會准許市民在繼續呈報手續，包括上載身份證及快測陽性的相片，核實後會列為確診個案。但他指，這些個案屬滯後個案，並未包括在每日新增個案中，稍後會一次過公布修訂數字。

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歐家榮提到，現時流行的新冠病毒株屬Omicron，與之前的病毒株如Alpha、Delta在抗原上有明顯差異，所以會發生重複感染。他續指，現時有些個案曾在第五波前感染，今波疫情下再檢測呈陽性，當局會當新感染個案處理。

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康復者3個月內檢測陽性列「復陽」

歐家榮又指，康復者康復90日後，若檢測結果再呈陽性，有機會是重新感染，當局會進行調查，檢視患者的CT值、病毒量及病徵。一般而言，康復者三個月內檢測陽性是「復陽」，三個月後則可當重新感染個案處理。

他表示，在第五波疫情中，有個案是康復90日後重新感染，即在第五波疫情中兩度確診。

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