最新疫情｜洪為民生日會報告出籠　食環署向6人發出7張定額罰款

本港每日確診數字近日稍見緩和，今日（6日）新增2,777宗確診，為2月15日之後首次單日呈報個案少於3,000宗，惟再增111人死亡，較之前兩日多，病死率亦升至0.71%，疫情至今，本港累計死亡人數達8,460人。



行政長官林鄭月娥今早於抗疫記者會總結3月21日至今疫情走勢時稱，病毒即時繁殖率及運房局提供的公共交通出行實據均見增長，後者由上月下旬480萬人次增至本月1日已逾540萬人次，且未計及昨日的清明節公眾假期，重申現時非可完全放鬆時刻，呼籲市民緊遵社交距離措施。



此外，10,000元電子消費券周四（7日）派發，不過市民今晚午夜過後，即周四凌晨，即可憑已登記的實體八達通前往八達通拍卡站「嘟卡」領取，而登記經八達通App屆時一按即可領取，用AlipayHK支付寶、WeChat Pay HK、Tap & Go登記的市民自動會收到。



昨日疫情報道總覽：

▼洪為民生日派對，有初步確診者出席，涉事餐廳▼



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【21:02】食物環境衞生署今晚突公布1月3日「洪為民生日會」違反防疫法例調查報告，食環署發言人表示，已向該餐飲處所發出傳票，以及向6名顧客發出合共7張定額罰款通知書。

署方表示，傳媒於1月上旬廣泛報導灣仔一間餐飲處所宴會活動中懷疑有人違反《預防及控制疾病條例》附屬法例的適用指示及其他法例，事件引起廣泛關注。食環署基於公眾利益考慮，在獲悉該宴會活動中有人可能違例之後，立即採取行動展開調查。

根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）當時適用的指示，該餐飲處所負責人涉嫌沒有張貼顯示「特定範圍D區」的正確平面圖及有關每小時換氣量的適當告示。食環署已向該餐飲處所發出傳票，案件排期於4月22日在法庭聽取答辯。

食環署向六名顧客發出合共七張定額罰款通知書，當中四張涉及違反第599F章的適用指示有關使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼的規定，另外三張涉及違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）有關佩戴口罩的規定，全部個案的定額罰款已全數繳交。

餐廳平日最多僅100至150個位，洪為民生日派對人數疑超餐廳通常座位數。當日洪為民及其他賓客在非進食期間，無佩戴口罩並離開坐位，「滿場飛」四處走動。（01美術製圖）

▼4月5日 市民趁清明節到機場跑道禁區外「打卡」▼



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【20:26】新冠疫苗開打逾一年，食物及衞生局今日（6日）表示，截至本月3日晚上的過去一周，衞生署共接獲40宗涉及曾經接種疫苗人士的異常事件報告，另有7名病人離世前14日內打過針，涉及5男2女，年齡介乎58至93歲，當局強調無臨床證據顯示個案由疫苗引起。

【20:11】政府將於明日（7日）凌晨起，向合資格市民發放2022年消費券計劃第一階段的消費券5,000元，惟市面消費意欲冷淡，有市民今日（6日）表示沒有打算立即使用消費券。小商戶也表示受疫情影響，人流減少，消費券幫助不大，只是「好過冇」。

不過，亦有大型電器連鎖店出奇招，讓市民先以現金訂貨，明日起以消費券付款，再退還定金，並透露上月尾已有客人以這個方法預購產品。

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▼4月5日 市民清明節到長洲遊玩▼



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【18:37】《香港01》今（6日）報道，中學退休副校長蘇先生的胞妹康復後一個月突陷入昏迷心跳一度停頓，現時靠注射強心針及氧氣機維持生命。

蘇先生年屆80歲的母親及另一胞妹2月底亦一同染疫，二人接受訪問時批評當局對確診者及康復者支援不足，染疫期間一直未能打通指定診所預約電話，要等待近兩周才能見醫生。現時康復後亦要自費預約私家醫生診症，「睇一次費用對基層嚟講都好大負擔，政府好似完全忽視咗我哋」。

蘇慶鳳目前仍在醫院留醫，需用氧氣機及強心針維持生命，情況極不樂觀。（受訪者提供）

【17:00】徐樂堅強調，目前確診個案水平高，參考其他地方經驗，相信高水平會維持一段時間，而現時好多不同工作地點都做快測，包括安老院及地盤等，雖然暫未有決定市民參加何種特定活動前須決測，但當局會留意4月21日社交距離措施放寬後變化，逐步研究有無特定活動要加入快測，市民應趁防疫包派發後慣用快測，因將來也要用，便利到抗疫工作。

【16:50】劉家獻表示，河套區醫院由內地醫護負責管理和照顧病人，醫管局會根據指引，安排病患入內治療。若有更多資料會適時公布。

【16:42】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，過去24小時有84名對新冠病毒檢測呈陽性的病人離世， 年齡介乎43至102歲，由於數據滯後，有27名病人離世早前未公布，他們年齡介乎36歲至95歲。

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【16:38】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，再多111宗死亡個案，令第五波疫情累計死亡個案達8,247宗，呈報個案病死率約為0.71%。

【16:35】衞生防護中心公布今日新增2,777宗確診個案，1,489宗為核酸檢測陽性個案，1,288宗為快測呈報陽性個案，第五波至今累計有116.7萬宗個案。

【16:32】徐樂堅指第五波至今，絕大部分院舍都有爆發，涉及1070間，包括787間安老院舍，290間殘疾人士院舍，染病院友逾48,600名，員工逾12,800名。

【16:31】衞生防護中心總監徐樂堅表示，第五波已錄得逾116萬宗確診，雖然從3月初最高峰開始下降，但每日3000宗水平仍高，而市民假期活動或較多，可能有反彈風險，籲假期盡量減少不必要活動。

【16:30】鑽石山宏景花園第三座由於近日發現多宗陽性檢測個案，涉及變異病毒株，今日需圍封檢測，政府目標是爭取於明日（7日）約中午十二時完成行動。另外，屯門欣田邨逸田樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，今午4時起亦圍封。

【15:33】商務及經濟發展局表示，一名司機的新冠病毒快速測試結果為陽性。該司機負責為局長邱騰華擔任駕駛工作，無須與公眾人士接觸，亦沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。他最近一次上班日期為四月三日，並沒有回到添馬艦商經局辦公室，而邱騰華每日上班前均有進行新冠病毒快速測試，全部結果為陰性。

▼4月5日 東涌往大澳巴士站排長龍▼



【13:50】第五波疫情下累計逾116萬人染疫，醫療系統面臨崩潰，難以顧及眾多病人的跟進，一旦惡化未必能及早察覺治療。退休中學副校長蘇先生的胞妹慶鳳，患病完全康復一個月後，突然有一、兩天出現氣喘等症狀，一直不以為意，更準備恢復上班，在本周一（4日）更突然病情轉差陷入昏迷送院，心臟一度停頓，出現急性肺炎症狀，現時情況極不樂觀，需用強心針及氧氣機，生命危在旦夕。

蘇先生表示，妹妹無長期病患，健康一直無問題，認為她的情況與染疫有關，批評政府防疫失當、分配失衡，疏忽康復病人，並告戒市民一旦染疫切忌掉以輕心，勿以為Omicron只是普通感冒。

【11:40】徐樂堅表示，四類確診者不適合家居隔離，包括需與非家人同用設施如劏房戶、沒有獨立房間、有否專用洗手間最理想，沒有的話可否在患者如廁後清潔，否則風險好大。另外，高風險人士如是家人，會傳播及出現重症機會好大，亦不適合家居隔離。快測呈報平台，現時1小時可處理6萬個案，壓力汀試個案多可處理，市民輸入資料後，3分鐘會收到短訊。快測呈報平台正跟進三宗懷疑虛報資料個案。

【11:24】衞生防護中心總監徐樂堅表示，家長有信心甚至可為3歲子女做快測，專家意見，早上做陽性獲取機會大，因睡醒鼻有黏液，返工市民做完陽性不要返工，做之前先「擤鼻」，令液體出去鼻腔。

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【11:20】民政事務局署理局長陳積志表示，過去４日，全港18區在不同渠道派發265萬個防疫服務包，其中約11萬個是逐家逐戶派到基層家庭。有信心今日派完，比原定需7日早派完。未收到市民4月7日，可於全港89個站領取。每個服務包有20個快測劑，足夠市民於3日內進行自願快測。但如果市民未收到，或需要更多，明日可到補領站領取。

【11:14】林鄭月娥表示，早前一直講的有效繁殖率，第五波高峰率曾去到5、6，目前最新是0.6129，數字有滯後，但看到已經上升，有些擔心，會否隨人數上升增加，曾於3月中時低至0.31。來自運輸房屋局數據，用八達通出行，看到3月21日有480萬人次，到4月1日已經超過540萬，仍未計剛過去公眾假期，值得關注，代表「唔係放鬆嘅時候」。市民要守住社交距離措施。

【11:06】行政長官林鄭月娥表示，每日公布的24小時陽性數字，由3月21日1.4萬多宗持續下降至昨日3254宗，來自快測及核酸檢測數字接近，是好的趨勢。但香港第五波之前，最高一日都不到150宗，目前見到下降數字雖然安心，以絕對數字來說，在兩年多抗疫來說，仍然是相當高數字，不能夠掉以輕心。另外，污水陽性嚴重的地方進行強檢，每個圍封檢測搵到初陽數字持續下降，由半個月前圍封檢測找到5.5%居民初陽，持續到4月4日0.45%，即每日只識別出8位初陽市民。

【10:53】政府今日（6日）宣布於屯門欣田邨喜田樓解封，大廈有約2200人接受檢測，當中發現29宗陽性及1宗檢測結果不確定，中招率約1.3%。當局曾派員到訪喜田樓1020戶，當中有150戶在過程中沒人應門，政府將採取相關措施跟進。所有已受檢人士可從今早9時30分起，向政府人員展示陰性結果證明後離開大廈。

【10:29】政府早前徵用新落成的粉嶺皇后山邨第1座、第7座及葵涌荔景邨恒景樓作社區隔離設施，隨著疫情回落，隔離設施需求大減，民建聯立法會議員劉國勳表示，相關單位已沒有新患者入住，亦知悉政府有研究退場機制，但仍視乎本月初航班復飛、清明節假期過後，有否疫情反彈，當疫情放緩及可控，將宣布新安排。

▼2月15日 政府公布粉嶺皇后山邨皇溢樓及皇澄樓列作隔離設施▼



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【09:55】確診個案連續第三日維持在3,000多宗水平，香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜認為，第五波疫情持續向下，估算今波疫情會在本月內完結。對於政府呼籲市民周五起一連三日做快速檢測，他認為如找到高傳染性的患者，在放寬社交距離措施時不會令疫情死灰復燃，但政府應交代安排入住社區隔離設施的條件，可否選擇居家檢疫，以免影響市民快測及呈報意願。

【09:24】政府向全港市民派發「防疫服務包」，民政事務局亦將於明日（7日）至4月13日於全港18區設立共89個「補漏拾遺派發站」，供錯過接收相關物資的市民補領。社區組織協會幹事連瑋翹表示，部分居民對於連做三日快速測試的反應不算熱烈，亦有長者不懂使用，甚至採樣錯誤而撩到流鼻血。

【08:00】第五波疫情初期，隔離設施嚴重短缺，不少確診者需在家隔離，之後港府在內地援助下啟用多個隔離設施，包括位於港珠澳大橋香港口岸人工島的方艙醫院。毗連大橋旅檢大樓，鄰近香港國際機場，該處不時有飛機低空經過附近，警務處高級督察王韻儀表示，設施啟用半個月，未算太多航班經過，不過曾有一名嬰兒由於飛機聲響無法入睡，最終安排全家到其他隔離設施。

記者現場所見，平均10多至20分鐘，便有航班在附近經過，發出頗大噪音。警方表示，由於身處室外，現場又空曠，故噪音較明顯，不過形容在房間內「受影響程度唔係咁高」，而且晚上的航班較少，亦有向入住者提供耳塞。

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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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【07:05】首期消費券5,000元將於周四（7日）派發，財庫局回應《香港01》指，目前已有10.3萬人成功更新帳戶，當中絕大部份與八達通遺失相關。

去年7月開始登記，至8月開始領取，到12月消費券派發期間，財庫局數據顯示，期間每月平均有1.4萬宗報失八達通個案，即六個月共有8.4萬人報失。

▼4月5日 自由黨議員為中環行人天橋噴灑抗菌塗層▼



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【07:00】首期消費券5,000元將於周四（7日）派發，因八達通儲值上限為3,000元，市民須多次拍卡才可領取全部金額。坊間有建議促提升八達通的儲值上限，以便市民領取消費券。

政府日前終於作出詳盡解釋，財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，擔心儲值額提升後，市民遺失八達通的損失更高，「八達通唔係設計出嚟派消費券。」政府又指，更新及測試系統，涉及連結的商戶及領券的地點，需時甚長，並透露去年八達通提升至3,000元上限，處理時間須逾一年。

市民將儲值額未能提升怪罪於八達通公司，可謂「世紀大冤案」。因金管局《支付系統及儲值支付工具條例》列明類似八達通卡的工具，儲值額最多為3,000元。

▼4月4日 市面開始出現吸引用消費券宣傳▼



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▼4月5日 屯門欣田邨喜田樓圍封檢測▼



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▼4月5日 長沙灣怡閣苑怡康閣、怡欣閣、怡秀閣圍封檢測▼



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▼4月5日 市民清明節到將軍澳墳場拜山▼



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▼各區補漏拾遺派發站名單▼

