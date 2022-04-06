疫情．最新｜商經局長邱騰華的司機快測陽性　邱每日測試均陰性

本港疫情稍為緩和，昨日（5日）新增3,254宗確診個案，近12日首度反彈回升；昨日清明節假期，大批市民外出享受春日陽光，近兩日確診數字都約徘徊3,000宗水平，相對仍屬高水平，衞生署指確診數字代表社區仍有大量傳播鏈，市民千萬不要以為疫情緩和，相反要保持警愓及小心保持社距措施。



10,000元電子消費券周四（7日）派發，不過市民今晚午夜過後，即周四凌晨，即可憑已登記的實體八達通前往八達通拍卡站「嘟卡」領取，而登記經八達通App屆時一按即可領取，用AlipayHK支付寶、WeChat Pay HK、Tap & Go登記的市民自動會收到。



昨日疫情報道總覽：

▼4月5日 市民趁清明節到機場跑道禁區外「打卡」▼



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▼4月5日 市民清明節到長洲遊玩▼



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【15:33】商務及經濟發展局表示，一名司機的新冠病毒快速測試結果為陽性。該司機負責為局長邱騰華擔任駕駛工作，無須與公眾人士接觸，亦沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。他最近一次上班日期為四月三日，並沒有回到添馬艦商經局辦公室，而邱騰華每日上班前均有進行新冠病毒快速測試，全部結果為陰性。

▼4月5日 東涌往大澳巴士站排長龍▼



【11:40】徐樂堅表示，四類確診者不適合家居隔離，包括需與非家人同用設施如劏房戶、沒有獨立房間、有否專用洗手間最理想，沒有的話可否在患者如廁後清潔，否則風險好大。另外，高風險人士如是家人，會傳播及出現重症機會好大，亦不適合家居隔離。快測呈報平台，現時1小時可處理6萬個案，壓力汀試個案多可處理，市民輸入資料後，3分鐘會收到短訊。快測呈報平台正跟進三宗懷疑虛報資料個案。

【11:24】衞生防護中心總監徐樂堅表示，家長有信心甚至可為3歲子女做快測，專家意見，早上做陽性獲取機會大，因睡醒鼻有黏液，返工市民做完陽性不要返工，做之前先「擤鼻」，令液體出去鼻腔。

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【11:20】民政事務局署理局長陳積志表示，過去４日，全港18區在不同渠道派發265萬個防疫服務包，其中約11萬個是逐家逐戶派到基層家庭。有信心今日派完，比原定需7日早派完。未收到市民4月7日，可於全港89個站領取。每個服務包有20個快測劑，足夠市民於3日內進行自願快測。但如果市民未收到，或需要更多，明日可到補領站領取。

【11:14】林鄭月娥表示，早前一直講的有效繁殖率，第五波高峰率曾去到5、6，目前最新是0.6129，數字有滯後，但看到已經上升，有些擔心，會否隨人數上升增加，曾於3月中時低至0.31。來自運輸房屋局數據，用八達通出行，看到3月21日有480萬人次，到4月1日已經超過540萬，仍未計剛過去公眾假期，值得關注，代表「唔係放鬆嘅時候」。市民要守住社交距離措施。

【11:06】行政長官林鄭月娥表示，每日公布的24小時陽性數字，由3月21日1.4萬多宗持續下降至昨日3254宗，來自快測及核酸檢測數字接近，是好的趨勢。但香港第五波之前，最高一日都不到150宗，目前見到下降數字雖然安心，以絕對數字來說，在兩年多抗疫來說，仍然是相當高數字，不能夠掉以輕心。另外，污水陽性嚴重的地方進行強檢，每個圍封檢測搵到初陽數字持續下降，由半個月前圍封檢測找到5.5%居民初陽，持續到4月4日0.45%，即每日只識別出8位初陽市民。

【10:53】政府今日（6日）宣布於屯門欣田邨喜田樓解封，大廈有約2200人接受檢測，當中發現29宗陽性及1宗檢測結果不確定，中招率約1.3%。當局曾派員到訪喜田樓1020戶，當中有150戶在過程中沒人應門，政府將採取相關措施跟進。所有已受檢人士可從今早9時30分起，向政府人員展示陰性結果證明後離開大廈。

【10:29】政府早前徵用新落成的粉嶺皇后山邨第1座、第7座及葵涌荔景邨恒景樓作社區隔離設施，隨著疫情回落，隔離設施需求大減，民建聯立法會議員劉國勳表示，相關單位已沒有新患者入住，亦知悉政府有研究退場機制，但仍視乎本月初航班復飛、清明節假期過後，有否疫情反彈，當疫情放緩及可控，將宣布新安排。

▼2月15日 政府公布粉嶺皇后山邨皇溢樓及皇澄樓列作隔離設施▼



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【09:55】確診個案連續第三日維持在3,000多宗水平，香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜認為，第五波疫情持續向下，估算今波疫情會在本月內完結。對於政府呼籲市民周五起一連三日做快速檢測，他認為如找到高傳染性的患者，在放寬社交距離措施時不會令疫情死灰復燃，但政府應交代安排入住社區隔離設施的條件，可否選擇居家檢疫，以免影響市民快測及呈報意願。

【09:24】政府向全港市民派發「防疫服務包」，民政事務局亦將於明日（7日）至4月13日於全港18區設立共89個「補漏拾遺派發站」，供錯過接收相關物資的市民補領。社區組織協會幹事連瑋翹表示，部分居民對於連做三日快速測試的反應不算熱烈，亦有長者不懂使用，甚至採樣錯誤而撩到流鼻血。

【08:00】第五波疫情初期，隔離設施嚴重短缺，不少確診者需在家隔離，之後港府在內地援助下啟用多個隔離設施，包括位於港珠澳大橋香港口岸人工島的方艙醫院。毗連大橋旅檢大樓，鄰近香港國際機場，該處不時有飛機低空經過附近，警務處高級督察王韻儀表示，設施啟用半個月，未算太多航班經過，不過曾有一名嬰兒由於飛機聲響無法入睡，最終安排全家到其他隔離設施。

記者現場所見，平均10多至20分鐘，便有航班在附近經過，發出頗大噪音。警方表示，由於身處室外，現場又空曠，故噪音較明顯，不過形容在房間內「受影響程度唔係咁高」，而且晚上的航班較少，亦有向入住者提供耳塞。

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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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【07:05】首期消費券5,000元將於周四（7日）派發，財庫局回應《香港01》指，目前已有10.3萬人成功更新帳戶，當中絕大部份與八達通遺失相關。

去年7月開始登記，至8月開始領取，到12月消費券派發期間，財庫局數據顯示，期間每月平均有1.4萬宗報失八達通個案，即六個月共有8.4萬人報失。

▼4月5日 自由黨議員為中環行人天橋噴灑抗菌塗層▼



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【07:00】首期消費券5,000元將於周四（7日）派發，因八達通儲值上限為3,000元，市民須多次拍卡才可領取全部金額。坊間有建議促提升八達通的儲值上限，以便市民領取消費券。

政府日前終於作出詳盡解釋，財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，擔心儲值額提升後，市民遺失八達通的損失更高，「八達通唔係設計出嚟派消費券。」政府又指，更新及測試系統，涉及連結的商戶及領券的地點，需時甚長，並透露去年八達通提升至3,000元上限，處理時間須逾一年。

市民將儲值額未能提升怪罪於八達通公司，可謂「世紀大冤案」。因金管局《支付系統及儲值支付工具條例》列明類似八達通卡的工具，儲值額最多為3,000元。

▼4月4日 市面開始出現吸引用消費券宣傳▼



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▼4月5日 屯門欣田邨喜田樓圍封檢測▼



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▼4月5日 長沙灣怡閣苑怡康閣、怡欣閣、怡秀閣圍封檢測▼



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▼4月5日 市民清明節到將軍澳墳場拜山▼



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▼各區補漏拾遺派發站名單▼

