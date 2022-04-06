居屋現炒風議員質疑助置富　陳帆：不能出售阻礙居屋流轉

港人住屋短缺情況嚴峻，不過，在現行制度下，資助出售房屋包括居屋及綠置居可klg 禁售期後補地價在自由市場轉售，有立法會議員質疑已現炒風，轉售溢價更超過1倍，促取消補地價機制，議員田北辰則批評居屋政策助人置富。運輸及房屋局局長陳帆則指，若所有資助房屋不能出售，居屋流轉則會減少，亦或造成閒置情況。

陳帆又指，港府已「加辣」阻止投機活動，強調大部分轉售非圖利之用，又指政府正加快拓地及造地、壓縮建屋時間表，未來10年可望建成33萬公屋量，「見到隧道盡頭有光。」



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立法會議員郭偉强質疑，近年資助出售房屋包括居屋及綠置居單位，不僅最快在第3年已可轉售，而且轉售溢價更逾一倍，且近年推售情況如擠牙膏式，「好多申請人有理無理都咗先」，令真正有需要市民延後上車機會。他又提到，澳門政府回購「經屋」(經濟房屋)再分配，認為港府未有解決住屋初心。

陳帆：大部份居屋屬自用

運輸及房屋局局長陳帆表示，每屆政府均有其房屋政策，為市民提供置業階梯，包括公屋、居屋、綠置居、首置物業及私人樓宇。他提到，「居屋質素唔差，所以每次抽都好多人」，又強調大部分居屋屬自住之用。他強調，港府將循加快拓地及造地、壓縮土地規劃法定流程，認為長遠可助解決本港住屋問題。

多位議員亦問及，可否取消補地價轉售或限制，限制只轉售予居屋申請人，陳帆回應時則指，居屋主要為回應未能承擔購置私樓家庭的置業訴求，絕大部分居屋戶屬於基層，亦主要作自住之用，部分則因經濟狀況改善，出售其居屋並轉而購置私樓，倘限制其所得利潤或不理想，他亦相信絕大部分轉售情況非圖利目的。

至於倘加入只可轉售予合資格居屋申請人的條件，則令居屋定價有變，市場價格或因而出現變化，且現時已有「白表居屋第二市場計劃」（白居二），已有相關購置渠道。

議員田北辰則追問港府居屋政策「助人置業定置富？」，認為要限制只可售予居屋申請人始屬前者，陳帆則指，若所有資助房屋不能出售，居屋流轉則會減少，亦或造成閒置情況。他重申，須盡用房屋資源，亦盼盡快拓地及造地、壓縮土地規劃法定流程及建築時間表，且按未來10年33萬公屋建屋量目標，「見到隧道盡頭有光。」他又否認居屋政策助人置富，回應指社會多元，居屋可為基層提供自置居所；經濟轉好住戶則可擁向上流機會。

指已延長禁售期

陳帆又提到，為有效阻止投機活動，房屋委員會早前宣布收緊居屋和綠置居單位的轉讓限制，業主在第二市場以不高於原價轉售單位的年期由兩年增至五年；在公開市場的轉售限制期限則由10年延長至15年。陳帆亦指市民轉售已資助的出售房屋，可促進二手居屋樓宇的運轉，為市場增加供應。另一方面亦可為業主增加轉投私人樓宇的機會，而合適的做法是訂立轉售限售，而非向獲利的業主收取利潤分成。

陳帆亦指，房委會亦已引入設計及建造的採購模式，預計年內為兩個設計及建造的公營房屋項目招標，涉及共6000多個單位，以加快興建進度。至於是否探討引入漸進式按揭，降低按揭門檻，陳帆指前段的供款資金壓力雖然輕，但後期的供款壓力會大增。