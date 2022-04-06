大媽碼頭表演歌舞遭罰款 上訴被駁回　高院指定罪有證據支持

來自江西的跳唱大媽被指於前年4月無視限聚令，在中環碼頭表演歌舞。她被裁定1項組織受禁群組聚集罪成，遭罰款4500元。她不服定罪提上訴，高等法院法官今(6日)頒判辭，指上訴人未能提出有效的上訴理由，審視案中證據後，認為原審裁判官的裁決有充份的證據支持，因此駁回上訴。



上訴人歐麗花，被裁定於2020年4月17日在中環9號碼頭的公眾地方外組織受禁群眾聚集，違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）。

原審裁判官裁定，上訴人、另一女子和三名男觀眾在涉案時間，各人距離不足1.5米，情況持續15分鐘。對於上訴人聲稱，當時只是想與唱歌班的同學「唱下歌仔」，原審裁判官不接納其說法，裁定她曾安排及準備涉案的受禁聚會。

上訴人強調自己是守法的好市民

未有律師代表的上訴人，在書面陳詞指自己是守法的好市民，沒有違法，證據不足以支持定罪，以及作供女警曾多次問她的鄉下昰哪裏，是歧視她。

法官則在判辭指，從原審裁判官信納的證據，尤其是上訴人和另一女子把無線咪、咪箱和三腳架帶到摩天輪一帶放置，也在唱歌跳舞的位置擺放膠椅。法官認為，原審裁判官裁定上訴人組織受禁聚集，有充份證據支持。

法官指，上訴人未能提出有效的上訴理由，並指審視案中證據後，認為原審裁判官的裁決無誤，因此駁回上訴。

案件編號：HCMA325/2020