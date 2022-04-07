最新．疫情｜消費券首期今到手 89派發站今起供取防疫服務包
撰文：孔繁栩 黃金棋 林穎嫺 陳淑霞 王潔恩 鍾妍 黃偉倫 歐陽德浩 勞敏儀 江麗盈 劉安琪 何瑞芬 李沛姿 姚超雯
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本港疫情稍為緩和，昨日（6日）新增2,777宗確診，為2月16日之後首次單日呈報個案少於3,000宗；死亡個案增111宗，病死率亦升至0.71%。食環署昨日公布，六名1月出席全國人大代表洪為民生日宴的賓客，因無用安心出行或違反口罩令收定額罰款通知書，當中一人雙重違規收兩張，共罰10,000元，但人數遠少於出席的約200名賓客。
$10000電子消費券首筆5,000元今日（7日）起派發，630萬市民可經電子支付程式自動收到或拍八達通卡領取。另政府明日（８日)推全民自願快速檢測，防疫服務包已送派到各個家庭，而未領到的市民今起可到設於各區的89個派發點領取，有需要市民也可索取快速抗原檢測包。
昨日疫情報道總覽：
▼各區補漏拾遺派發站名單▼
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▼4月7日 市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼
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【01:03】2022年消費券出爐，市民可由今日（7日）起領取首期5,000元。今日凌晨12時起在旺角港鐵站八達通補貼領取站中，已陸續有市民拍卡領取消費券，約半小時已有近60人拍卡，領取流程亦十分暢順，未見有市民無法領取。
有率先拍卡領取首期消費券的市民興奮指期待已久，惟認為現時疫情仍然嚴峻，不會刻意外出購物慶祝；亦有市民稱疫情下收入減少，消費券有如「及時雨」，可幫助日常開支。
▼八達通app領取消費券▼
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▼4月6日 百人長龍等買權發小廚兩餸飯▼
▼4月6日 消費券派發前市道情況▼
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▼4月5日 市民清明節到長洲遊玩▼
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▼4月3日 5局長落區派防疫服務包籲市民做快速檢測▼
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▼4月2日 林鄭月娥到西環派防疫服務包▼
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