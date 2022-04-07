最新．直播｜臨時失業支援計劃首批6萬人　下周二起陸續收款

本港疫情稍為緩和，昨日（6日）新增2,777宗確診，為2月16日之後首次單日呈報個案少於3,000宗；死亡個案增111宗，病死率亦升至0.71%。食環署昨日公布，六名1月出席全國人大代表洪為民生日宴的賓客，因無用安心出行或違反口罩令收定額罰款通知書，當中一人雙重違規收兩張，共罰10,000元，但人數遠少於出席的約200名賓客。



$10000電子消費券首筆5,000元今日（7日）起派發，630萬市民可經電子支付程式自動收到或拍八達通卡領取。另政府明日（８日)推全民自願快速檢測，防疫服務包已送派到各個家庭，而未領到的市民今起可到設於各區的89個派發點領取，有需要市民也可索取快速抗原檢測包。



昨日疫情報道總覽：

▼各區補漏拾遺派發站名單▼



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▼4月7日 市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼



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【11:38】何珮玲表示，在暫時已處理申請中，不符資格比例大概10個有強積金戶口申請者中，有3人不符。主要原因為，有兩個準則：1)去年第四季10至12月，至少一個月有工作，月入2700至3萬元薪金或2)受限處所放無薪假。不符主要是不符工作收入規定，收入可能低過2700或高過3萬。有申請是放無薪假，但申請要求是屬法例599F處所，需關閉的處所如美容院，健身中心、食肆無晚市，但不是這類處所，放無薪假都不符資格。

【11:27】政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，臨時失業支援計劃至昨日收36萬申請，第一批合資格申請人約60000人，明天(8日)起會收短訊或電郵通知，下周二(12日)起的一周內，款項陸續經庫房自動轉帳到銀行戶口。

【11:20】林鄭月娥表示，估計僱主數目都是16萬，但僱員如自僱、65歲以上、兼職人士，估計受惠僱員大幅升到174萬，財政負擔由3月18日估計310億元，加到390億元，加上申請有應急款項10％，立法會財委會申請2022撥款高達430億元，希望立會議員支持。

【11:09】行政長官林鄭月娥表示，希望放寬或取消早期框架建議，當時建議合資格領取補貼僱員有月薪上限，每月3萬元或以下才合資格申請，考慮社會意見及疫情，有行業或中小企茶、初創行業反映，聘請人不多，但薪金高，例如數碼港科學園僱員，所以2022年保就業將不設合資格僱員月薪上限，亦涵蓋自僱人士同65歲以上人士，有強積金戶口自僱人士或65歲以上都可受惠。

【01:03】2022年消費券出爐，市民可由今日（7日）起領取首期5,000元。今日凌晨12時起在旺角港鐵站八達通補貼領取站中，已陸續有市民拍卡領取消費券，約半小時已有近60人拍卡，領取流程亦十分暢順，未見有市民無法領取。



有率先拍卡領取首期消費券的市民興奮指期待已久，惟認為現時疫情仍然嚴峻，不會刻意外出購物慶祝；亦有市民稱疫情下收入減少，消費券有如「及時雨」，可幫助日常開支。

▼八達通app領取消費券▼



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▼4月6日 百人長龍等買權發小廚兩餸飯▼



▼4月6日 消費券派發前市道情況▼



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▼4月5日 市民清明節到長洲遊玩▼



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▼4月4日 四局長及社署署長落區派防疫服務包▼



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▼4月3日 5局長落區派防疫服務包籲市民做快速檢測▼



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▼4月2日 林鄭月娥到西環派防疫服務包▼

