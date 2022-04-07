疫情．最新｜衞生署：復課後未必一宗個案就停課　學生要做快測

今日（7日）新增2644宗確診個案，多12宗輸入個案，其中9宗是在酒店檢疫期間確診，多97宗死亡個案，病死率維持0.71%，累計8557名病人死亡。



昨日疫情報道總覽：

▼消費券2022年發放首日午市情況▼



+ 2

▼各區補漏拾遺派發站名單▼



+ 17

【16:46】歐家榮表示，停課基於風險評估，復課後希望本港疫情已穩定，但不會期望完全無個案，因社區現時每日有2000至3000個案，即使繼續回落，4月尾可能繼續有個案，復課學生都有機會中招，未必會似之前一宗個案就要停課，要求學生復學後要做檢測，每日如有個案或因感染新冠缺席，要呈報衞生防護中心，會作風險評估，才會知道學校是否需要停課，會有指標予學校參考，但仍然需要時間。

【16:46】歐家榮表示，過去一至兩周，衞生防護中心與教育局有商討過4月19日復課安排，如何預防傳播，如需要停課，標準及情況都視乎當時的疫情，希望復課後，香港疫情已穩定下來，令校園傳播風險相對低。希望學生返學前要檢測，特別有病徵必定要測試，不能上學，學校發現個案要通知衞生防護中心，之後會調查，就學校情況作跟進。復課細節仍在討論，之後會有公布。

【16:37】醫院管理局總行政經理劉家獻表示，一名27歲男病人，無接種疫苗紀錄，本身有長期哮喘，因哮喘病發，3月16至18日到東區醫院急症室求醫，快測陰性，入院後首次做核酸測試亦是陰性，但出院當日即18號檢測為陽性，但CT值高為 42，出院回家後，情況穩定。不過昨日在家暈倒，家人召救護車，救護人員到場發現已無心跳及呼吸，到急症室已無呼吸及心跳，搶救無效死亡，入院時做快速結果陰性。

【16:37】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日（7日）新增2644宗確診個案，多12宗輸入個案，其中9宗是在酒店檢疫期間確診，多97宗死亡個案，病死率維持0.71%。

【15:29】政府表示，由於發現多宗涉及變異病毒株的陽性檢測個案，故九龍灣彩興苑彩薈閣將要封區檢測，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，目標在周五（8日）中午12時前完成此行動。

九龍灣彩興苑彩薈閣須封區檢測。

【13:55】衞生署衞生防護中心公布最新確診患者過去14日曾居住的大廈名單，全表共有7129幢，雖比再前一日的名單少344幢，但仍有405幢為新上榜大廈。其中港人Staycation熱點，尖沙咀的香港瑰麗酒店上榜，亦新增多幢豪宅，如大埔美督南岸、瓏璽迎海鑽、小欖琨崙金琥珀、薄扶林大學閣等。

院舍方面，新增了新生精神康復會屯門長期護理院及大埔養浩安老院。而再有政府宿舍被列入名單，為柴灣已婚警察宿舍1座。

+ 1

▼4月7日 市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼



+ 1

【12:43】衞生防護中心轄下聯合科學委員會昨日開會後，更新接種疫苗建議，由於在第五波疫情的死亡個案主要為長者，故建議60歲或以上人士打在接種第三針最少三個月後，應打第四針，染疫康復者可打第一針時間亦縮短至一個月。

【11:38】何珮玲表示，在暫時已處理申請中，不符資格比例大概10個有強積金戶口申請者中，有3人不符。主要原因為，有兩個準則：1)去年第四季10至12月，至少一個月有工作，月入2700至3萬元薪金或2)受限處所放無薪假。不符主要是不符工作收入規定，收入可能低過2700或高過3萬。有申請是放無薪假，但申請要求是屬法例599F處所，需關閉的處所如美容院，健身中心、食肆無晚市，但不是這類處所，放無薪假都不符資格。

【11:33】政府向立法會提出《僱傭修訂條例》草案，訂明容許接受強檢的僱員以檢疫令或隔離令申領病假，立法會今（7日）繼續審議，工聯會立法會議員梁子穎於港台《千禧年代》表示，現行法例下以醫生紙為申領有薪病假依歸，即使工友持有檢疫令或隔離令，仍有不少僱主拒絕接納，甚至有人要求工友動用年假代替。他認為做法不理想，亦令勞工權益受損，冀盡快通過修例。

【11:27】政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，臨時失業支援計劃至昨日收36萬申請，第一批合資格申請人約60000人，明天(8日)起會收短訊或電郵通知，下周二(12日)起的一周內，款項陸續經庫房自動轉帳到銀行戶口。

+ 5

【11:20】林鄭月娥表示，估計僱主數目都是16萬，但僱員如自僱、65歲以上、兼職人士，估計受惠僱員大幅升到174萬，財政負擔由3月18日估計310億元，加到390億元，加上申請有應急款項10％，立法會財委會申請2022撥款高達430億元，希望立會議員支持。

【11:13】政府今（7日）凌晨起向市民派發第一階段5,000元消費券，記者今早到位於始創中心的消費券臨時服務中心視察，近9時許，有零星市民前來辦理手續，現場未見長龍，並有足夠人手協助市民。有市民表示遺失八達通故前來辦補領手續，表示「好麻煩」，即使已重新登記也感到擔心。

【11:09】行政長官林鄭月娥表示，希望放寬或取消早期框架建議，當時建議合資格領取補貼僱員有月薪上限，每月3萬元或以下才合資格申請，考慮社會意見及疫情，有行業或中小企茶、初創行業反映，聘請人不多，但薪金高，例如數碼港科學園僱員，所以2022年保就業將不設合資格僱員月薪上限，亦涵蓋自僱人士同65歲以上人士，有強積金戶口自僱人士或65歲以上都可受惠。

【01:03】2022年消費券出爐，市民可由今日（7日）起領取首期5,000元。今日凌晨12時起在旺角港鐵站八達通補貼領取站中，已陸續有市民拍卡領取消費券，約半小時已有近60人拍卡，領取流程亦十分暢順，未見有市民無法領取。



有率先拍卡領取首期消費券的市民興奮指期待已久，惟認為現時疫情仍然嚴峻，不會刻意外出購物慶祝；亦有市民稱疫情下收入減少，消費券有如「及時雨」，可幫助日常開支。

▼八達通app領取消費券▼



+ 1

▼4月6日 百人長龍等買權發小廚兩餸飯▼



▼4月6日 消費券派發前市道情況▼



+ 4

▼4月5日 市民清明節到長洲遊玩▼



+ 8

▼4月4日 四局長及社署署長落區派防疫服務包▼



+ 15

▼4月3日 5局長落區派防疫服務包籲市民做快速檢測▼



+ 24

▼4月2日 林鄭月娥到西環派防疫服務包▼

