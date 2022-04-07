消費券｜八達通首50萬名首次App領券送$10　新商戶豁免半年手續費

【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／遺失八達通／合資格人士】電子消費券今日（7日）派發，八達通公布首50萬名首次透過App領取消費券的用戶，可獲10元獎賞。新申請的中小商戶，亦可豁免首六個月銀行轉賬費用。



八達通今日公布，為鼓勵市民使用八達通App，首50萬名首次透過App領取消費券的用戶，可獲10元獎賞。而多個商場優惠，包括朗豪坊、新城市廣場、形點、奧海城等，亦將會陸續推出。

八達通指，為減輕疫情下中小商戶的壓力，去年申請使用商用版八達通App的中小商戶及的士司機，可獲延長豁免其銀行轉賬費用，直至另行通知。至於新申請的中小商戶，由開戶日起，亦可豁免首六個月銀行轉賬費用。

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