疫情・最新｜一連三日全民快測今展開　確診數連日持續回落

本港昨日（7日）新增2644宗確診個案，97人死亡，確診數持續回落。政府今日（8日）起一連三日推行自願「全民快測」，當局希望市民發現結果呈陽性後，在網上平台申報，以讓掌握疫情實況。



▼4月7日 河套應急醫院落成▼



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【00:00】第五波疫情下，至今共八名確診兒童在公立醫院死亡。醫管局設立專家小組，分析於公立醫院死亡確診兒童個案。有三宗是因新冠肺炎致死，死前沒有長期病的3歲及11個月女童均出現腦水腫情況，劉宇隆認為原因是變種病毒Omicron對兒童神經中樞系統有很大創傷，並會導致腦炎，而視乎發炎病變位置則出現不同徵狀。而瑪麗醫院曾有確診女童病發時出現幻覺等徵狀，因此14歲墮樓亡男童死因仍待確定。

3月初起錄得13宗確診新冠肺炎後康復的兒童，出現多系統發炎綜合症（MIS-C），病人年齡介乎三至11歲，當中七人更要入深切治療部。

▼4月7日強制檢測公告▼



▼各區補漏拾遺派發站名單▼



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▼4月6日 百人長龍等買權發小廚兩餸飯▼



▼4月6日 消費券派發前市道情況▼



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▼4月7日 市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼



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▼八達通app領取消費券▼



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▼4月5日 市民清明節到長洲遊玩▼



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▼4月4日 四局長及社署署長落區派防疫服務包▼



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▼4月3日 局長落區派防疫服務包籲市民做快速檢測▼



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▼4月2日 林鄭月娥到西環派防疫服務包▼

