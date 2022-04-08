疫情・最新｜一連三日全民快測今展開　確診數連日持續回落

撰文：鍾妍 王潔恩 梁思行 黃煦緻 江麗盈 劉安琪 何瑞芬 李沛姿 林穎嫺 黃金棋
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本港昨日（7日）新增2644宗確診個案，97人死亡，確診數持續回落。政府今日（8日）起一連三日推行自願「全民快測」，當局希望市民發現結果呈陽性後，在網上平台申報，以讓掌握疫情實況。

▼4月7日　河套應急醫院落成▼

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兒童新冠死亡分析　病毒可傷腦致幻覺　14歲墮樓亡男童死因待定兒童新冠後遺症　醫管局錄13童患多系統發炎綜合症　7人需入ICU兒童疫苗接種現樽頸　劉宇隆倡復課後分隔無打針學生　五招防爆發

【00:00】第五波疫情下，至今共八名確診兒童在公立醫院死亡。醫管局設立專家小組，分析於公立醫院死亡確診兒童個案。有三宗是因新冠肺炎致死，死前沒有長期病的3歲及11個月女童均出現腦水腫情況，劉宇隆認為原因是變種病毒Omicron對兒童神經中樞系統有很大創傷，並會導致腦炎，而視乎發炎病變位置則出現不同徵狀。而瑪麗醫院曾有確診女童病發時出現幻覺等徵狀，因此14歲墮樓亡男童死因仍待確定。

3月初起錄得13宗確診新冠肺炎後康復的兒童，出現多系統發炎綜合症（MIS-C），病人年齡介乎三至11歲，當中七人更要入深切治療部。

強制檢測｜涉25幢住宅　沙田最多　金獅花園及樂悠居兩座私樓上榜疫情｜創科局局長新聞秘書染疫　薛永恒每日快測均呈陰性河套應急醫院｜周四完工　內部設施曝光　首階段設500張負壓病床

▼4月7日強制檢測公告▼

全民快測｜衞生署最後召集籲市民參與助掌疫情　外出應戴KN95口罩復課｜高小如期復課　料5.17恢復全面面授　出現確診未必即時停課復課｜研學生回校前先做快測　衞生署：或毋須有一宗個案即再停課防疫包｜市民趕補領配合明起全民快測　深水埗派發站曾有百人輪候

▼各區補漏拾遺派發站名單▼

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疫情｜入境處管理三社區隔離設施　風雨中清理積水　應對惡劣天氣疫情｜增2644宗確診　97宗死亡個案　27歲哮喘男出院後不省離世封區｜彩興苑彩薈閣多人確診　安定邨定康樓污水呈陽性　圍封強檢專家委員會建議60歲或以上打第四針　未接種者康復後一個月可打針

▼4月6日　百人長龍等買權發小廚兩餸飯▼

確診大廈｜405座新上榜　7129幢全名單　涉大學閣與玖瓏山等豪宅兒童新冠死亡分析　病毒可傷腦致幻覺　14歲墮樓亡男童死因待定科大研發改良版多功能殺菌塗層　效力長達五年可殺滅Omicron

▼4月6日　消費券派發前市道情況▼

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臨時失業支援｜36萬宗申請超預期　下周截止　工會倡延長至通關保就業未採實名制　工會憂僱主炒舊人換新人　補貼難到工友手差餉｜指明處所可延交差餉地租4個月　食肆、理髮店、健身室受惠保就業｜新計劃不設僱員月薪上限　兼職、散工、自僱人士亦受惠$1萬失業支援｜錄36萬宗申請　6萬人最快4.12收錢　不獲批有2原因有僱主拒認檢疫令、隔離令　工友難獲病假　工聯會促盡快通過修例

▼4月7日　市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼

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消費券｜酒樓客流增多但未及去年一半　小型食店嘆未受惠消費券｜市民對八達通須分期領款感不解　長者失卡要再登記覺麻煩消費券｜首輪今發放零售業急變陣　邵家輝料報復式消費或六月出現消費券2022｜首期5000元今日發放　多名市民踏入凌晨即拍卡領取

▼八達通app領取消費券▼

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▼4月5日　市民清明節到長洲遊玩▼

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▼4月4日　四局長及社署署長落區派防疫服務包▼

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▼4月3日　局長落區派防疫服務包籲市民做快速檢測▼

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▼4月2日　林鄭月娥到西環派防疫服務包▼

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