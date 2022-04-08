疫情・最新｜全民快測首日　衞生署：初步呈報數字比以往有增加

確診數字持續回落，今日（8日）新增2644宗確診個案，多86人死亡，病死率升至0.72%，第五波疫情至今累計8430宗死亡個案。今增8宗輸入病例，其中3宗是在檢疫第4日才發現。



昨日疫情報道總覽：

▼4月7日 市民補領防疫服務包▼



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▼4月7日 河套應急醫院落成▼



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【16:53】劉家獻表示，中大醫院一名93歲住院舍男病人死亡，3月16日發燒，血含氧量跌，本身有前列腺癌，亦懷疑有大腸癌，心有冠心病、心率不齊及貧血等，入院有調校藥物，入院有評估，是合適同穩定，中大醫院亦曾檢視適合，轉院後亦有適當治療，本身有不同長期病，亦可能有生命危險。

【16:50】歐家榮表示，鼓勵市民盡量3日每日都做快速，陽性要第一時間呈報，陸續收到新個案，仍統計數字中，初步比以往呈報數字有增加，但實際數字仍要有計算；有市民今朝做檢測，可能未必完成全部呈報及上載身分證，暫無準確數字住。

【16:46】醫院管理局總行政經理劉家獻表示，一名45歲男病人本身有長期飲酒習慣，有肝硬化，3月30日到伊利沙伯醫院急症室求診，出現肚腫、肚漲、黃疸、呼吸困難等病徵，入院時肝功能差、血凝固不好，入院檢測呈陽性，昨日死亡。

【16:38】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，確診數字持續回落，今日（8日）新增2644宗確診個案，86人死亡，病死率升至0.72%，第五波疫情累計8430宗。輸入個案8宗，其中3宗是在檢疫第4日才發現。

【16:20】政府今日（8日）起一連三日推動全民快測，希望找出隱形個案，切斷社區傳播鏈。呼吸系統專科醫生梁子超估計，因市民開始出現檢測疲勞，估計只有一半人口，大約300多萬人會參與。惟快測受病毒潛伏期、復陽、快測包敏感度等因素影響，料最終找到一至兩萬宗個案。

政府表示，石富樓近日發現多宗陽性檢測個案，涉及變異病毒株，故在下午3時半圍封該廈。（政府新聞處截圖）

【16:07】葵涌石籬（二）邨石富樓有多戶染疫，政府今日（8日）下午三時半圍封該廈，安排強制檢測。石富樓居民須於晚上9時前，到圍封範圍內設立的採樣站接受核酸檢測，預料大廈明日（9日）下午一時可解封。

【15:21】註冊護士及4名包括小學教師等來自兩個家庭的人士，涉嫌在疫苗通行證實施前4天，在社區接種中心串謀「扮打針」，製造假接種紀錄，從而被廉署拘捕。全部被控以串謀偽造罪名，他們暫准保釋，案件將於下周二(12日)在觀塘法院提堂。

【14:00】連續兩天新增確診個案少於3000宗，確診患者曾居住大廈名單亦縮短。衞生署衞生防護中心公布最新確診患者居住大廈，少於6500幢大廈，較昨日再少636幢，新上榜大廈有443幢。

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【12:37】政府繼續透過圍封強檢行動，尋找確診個案。昨（7日）圍封多幢大廈，其中九龍灣彩興苑彩薈閣今（8日）早解封，其間約887名居民受檢，僅發現1宗陽性個案和3宗檢測結果不確定個案，居民中招率約0.1%。另外政府宣布，屯門安定邨定康樓今早亦完成圍封行動，發現25宗確診及14宗不確定個案，中招率約1.7%。

▼4月7日 彩興苑彩薈閣圍封檢測▼



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【11:38】林鄭月娥引述港大即時患病率，有一萬人定時做快測，4月6每日感染時點患病率0.56，即約4萬人加上感染未康復，估計感染未知仍有3萬人，3日找到，發3萬隔離令，及緊密接觸者也隔離，真是有機會切斷傳播。到戶派發昨晚已派270萬住戶，已派305萬包，89個補領點派5萬多包，1.6萬包有卡，另有3.5萬人無領取卡，只問少少資料就派，亦有人想取多些快測包，已派11萬套。

政府4月8日向全民發出短訊，「懇請」市民由即日至10日一連三日進行快速抗原測試。

【11:21】公務員事務局局長聶德權表示，現時針等人情況嚴重，170萬合資格打第三針人士未打針，不排除因染疫暫時未能打針。60歲以上打第4針，專家有共識，打完第三針後滿三個月可以打第四針，即日起，合資格可以到社區疫苗接種中心中心或醫院領即日籌，接種第四4針，加強保護，網上系統將4月14日更新，容許合資格60歲以上人士在網上系統預約打第四針。

現時有7間打科興疫苗社區疫苗接種中心、16間為12歲以上打復必泰社區接種中心，13間醫院接種站有即日籌，60歲或以上長者可取籌，以目前打針情況，各位長者不用擔心，不用排隊等。

【11:13】食物及衞生局局長陳肇始表示，打3針不論打那一種，都高度有效減住院、死率，減嚴重疾病及併發症，以住院計，危殆嚴重59%無打針、23%打一針、15%打2針、3%打3針，反映打針減重症的重要。即香港近期每10位染疫死者中，有9位無打或只打一針，第五波下大部分死者為60歲以上，專家建議60歲打左3針人士，打完3月後打第4針，兩種疫苗都可以，可加強保護，曾感染都可以打，同樣原則適合60歲以上曾感染人士。

【11:04】行政長官林鄭月娥表示，希望大家今早都做快測，今日至4月10，一連3天「日日RAT」，快測希望可盡早搵到社會感染者，安排治療隔離，掌握整個社區的感染情況，從而計劃下一階段工作，如果用完服務包中的快測包已用完，市民可以去89個增補點再取，昨日一天市民已取超過11萬套。

【10:47】衛生防護中心轄下聯合科學委員會最新建議，滿60歲者在接種3針新冠疫苗至少3個月後，可打第四針復必泰或科興疫苗以加強保護。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆說，期望第四針可以減少長者的重症及死亡率，無論減低多少個百分點都值得，不過一般年輕人免疫力沒有問題，就毋須再打第四針，但他反對全民打第四針，並稱一般市民只要感染或打針合計有3次，保護力就已足夠。

【09:49】政府呼籲市民今日（8日）起，一連三日進行快速檢測，以找出隱形傳播鏈，並更準確掌握社區感染情況。衞生署衞生防護中心歐家榮指出，愈多市民參與，找出隱形傳播鏈的機會愈大，但對於可以找出多少個案，「暫時心目中冇一個好準確預測」，相信電腦系統及社區設施，足夠跟進所有個案。

【00:00】第五波疫情下，至今共八名確診兒童在公立醫院死亡。醫管局設立專家小組，分析於公立醫院死亡確診兒童個案。有三宗是因新冠肺炎致死，死前沒有長期病的3歲及11個月女童均出現腦水腫情況，劉宇隆認為原因是變種病毒Omicron對兒童神經中樞系統有很大創傷，並會導致腦炎，而視乎發炎病變位置則出現不同徵狀。而瑪麗醫院曾有確診女童病發時出現幻覺等徵狀，因此14歲墮樓亡男童死因仍待確定。

3月初起錄得13宗確診新冠肺炎後康復的兒童，出現多系統發炎綜合症（MIS-C），病人年齡介乎三至11歲，當中七人更要入深切治療部。

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼各區補漏拾遺派發站名單▼



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▼4月7日 消費券派發首日店舖及商場人流上升▼



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▼4月7日 消費券派發首日電器店現爆買潮▼



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▼4月6日 百人長龍等買權發小廚兩餸飯▼



▼4月7日 市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼



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▼4月7日 消費券派發首日酒樓坐滿食客▼



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▼八達通app領取消費券▼



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▼4月5日 市民清明節到長洲遊玩▼

