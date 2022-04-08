疫情・最新｜林鄭：估計三萬人未知感染　值得用快測找出切斷傳播

本港昨日（7日）新增2644宗確診個案，97人死亡，確診數持續回落。政府今日（8日）起一連三日推行自願「全民快測」，當局希望市民發現結果呈陽性後，在網上平台申報，以讓掌握疫情實況。



▼4月7日 河套應急醫院落成▼



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【11:38】林鄭月娥引述港大即時患病率，有一萬人定時做快測，4月6每日感染時點患病率0.56，即約4萬人加上感染未康復，估計感染未知仍有3萬人，3日找到，發3萬隔離令，及緊密接觸者也隔離，真是有機會切斷傳播。到戶派發昨晚已派270萬住戶，已派305萬包，89個補領點派5萬多包，1.6萬包有卡，另有3.5萬人無領取卡，只問少少資料就派，亦有人想取多些快測包，已派11萬套。

【11:21】公務員事務局局長聶德權表示，現時針等人情況嚴重，170萬合資格打第三針人士未打針，不排除因染疫暫時未能打針。60歲以上打第4針，專家有共識，打完第三針後滿三個月可以打第四針，即日起，合資格可以到社區疫苗接種中心中心或醫院領即日籌，接種第四4針，加強保護，網上系統將4月14日更新，容許合資格60歲以上人士在網上系統預約打第四針。

現時有7間打科興疫苗社區疫苗接種中心、16間為12歲以上打復必泰社區接種中心，13間醫院接種站有即日籌，60歲或以上長者可取籌，以目前打針情況，各位長者不用擔心，不用排隊等。

【11:13】食物及衞生局局長陳肇始表示，打3針不論打那一種，都高度有效減住院、死率，減嚴重疾病及併發症，以住院計，危殆嚴重59%無打針、23%打一針、15%打2針、3%打3針，反映打針減重症的重要。即香港近期每10位染疫死者中，有9位無打或只打一針，第五波下大部分死者為60歲以上，專家建議60歲打左3針人士，打完3月後打第4針，兩種疫苗都可以，可加強保護，曾感染都可以打，同樣原則適合60歲以上曾感染人士。

【11:04】行政長官林鄭月娥表示，希望大家今早都做快測，今日至4月10，一連3天「日日RAT」，快測希望可盡早搵到社會感染者，安排治療隔離，掌握整個社區的感染情況，從而計劃下一階段工作，如果用完服務包中的快測包已用完，市民可以去89個增補點再取，昨日一天市民已取超過11萬套。

【10:47】衛生防護中心轄下聯合科學委員會最新建議，滿60歲者在接種3針新冠疫苗至少3個月後，可打第四針復必泰或科興疫苗以加強保護。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆說，期望第四針可以減少長者的重症及死亡率，無論減低多少個百分點都值得，不過一般年輕人免疫力沒有問題，就毋須再打第四針，但他反對全民打第四針，並稱一般市民只要感染或打針合計有3次，保護力就已足夠。

【09:49】政府呼籲市民今日（8日）起，一連三日進行快速檢測，以找出隱形傳播鏈，並更準確掌握社區感染情況。衞生署衞生防護中心歐家榮指出，愈多市民參與，找出隱形傳播鏈的機會愈大，但對於可以找出多少個案，「暫時心目中冇一個好準確預測」，相信電腦系統及社區設施，足夠跟進所有個案。

【00:00】第五波疫情下，至今共八名確診兒童在公立醫院死亡。醫管局設立專家小組，分析於公立醫院死亡確診兒童個案。有三宗是因新冠肺炎致死，死前沒有長期病的3歲及11個月女童均出現腦水腫情況，劉宇隆認為原因是變種病毒Omicron對兒童神經中樞系統有很大創傷，並會導致腦炎，而視乎發炎病變位置則出現不同徵狀。而瑪麗醫院曾有確診女童病發時出現幻覺等徵狀，因此14歲墮樓亡男童死因仍待確定。

3月初起錄得13宗確診新冠肺炎後康復的兒童，出現多系統發炎綜合症（MIS-C），病人年齡介乎三至11歲，當中七人更要入深切治療部。

▼4月7日強制檢測公告▼



▼各區補漏拾遺派發站名單▼



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▼4月6日 百人長龍等買權發小廚兩餸飯▼



▼4月6日 消費券派發前市道情況▼



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▼4月7日 市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼



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▼八達通app領取消費券▼



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▼4月5日 市民清明節到長洲遊玩▼



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▼4月4日 四局長及社署署長落區派防疫服務包▼



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▼4月3日 局長落區派防疫服務包籲市民做快速檢測▼



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▼4月2日 林鄭月娥到西環派防疫服務包▼

