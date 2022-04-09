疫情・最新｜全民快速檢測第二日 衞生署昨預告陽性呈報個案上升
撰文：鍾妍 江麗盈 何瑞芬 林穎嫺 黃金棋 李沛姿 梁思行 房曉彤
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本港新冠肺炎疫情逐漸放緩。衞生防護中心公布昨日（8日）新增2,492宗確診個案，多86人死亡，病死率升至0.72%；當局即日開始准診60歲及以上居民，接種第四針疫苗。
今日（9日）踏入全民進行快速抗原檢測的第二日，衞生署昨下午表示，初步收到呈報陽性個案，較往日有所增加，料今日將公布全民快測首日揪出的個案。特首林鄭月娥昨引述數據推算，社區尚有3萬名隱形病人。
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