疫情・最新｜林鄭預告確診回落至三位數　將取消每日疫情記者會

本港新冠肺炎疫情逐漸放緩。衞生防護中心公布昨日（8日）新增2,492宗確診個案，多86人死亡，病死率升至0.72%；當局即日開始准診60歲及以上居民，接種第四針疫苗。



今日（9日）踏入全民進行快速抗原檢測的第二日，衞生署昨下午表示，初步收到呈報陽性個案，較往日有所增加，料今日將公布全民快測首日揪出的個案。特首林鄭月娥昨引述數據推算，社區尚有3萬名隱形病人。



昨日疫情報道總覽：

▼4月8日 石籬邨石富樓圍封檢測▼



【11:42】林鄭月娥表示，河套醫院是由內地興建及營運。目前未去到營運，雖然部分已交付，我都無機會去過，不知什麼人被拒絕。特區團隊、發展局、醫管局及食衛局都在對接中，醫管局董事想去都要看時間，因受緊急法規例可凌駕香港法律以加快建設工程。

【11:38】林鄭月娥表示，每日記者會已進行一個月，如果每日確診數字降到三位數字，打算就會結束，我好樂意同大家講，「但講到悶，大家都無嘢問」，希望早日消失，即疫情已受控，跌穿一千去到三位數。

【11:32】林鄭月娥表示，對疫苗接種覺得失望，去到一個水平，要再推高好難，特別兒童，3至11歲首針到昨晚8點為62%，一星期前已是60%，推進得慢，情況令人擔心。因學校復活假期後會恢復面授，呼籲家長要盡快帶子女打針，感染Omicron但對兒童可能有嚴重影響。

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【11:20】林鄭月娥表示，為方便大家，政府向市民提供快測，已派超過310萬防疫服務包予超過270萬戶，89個服務點由4月7日開始運作，已派9.2萬服務包及27萬包快測，以鼓勵市民參與。當然始終是自願快測，難保證幾多人參與，即使做強檢，都有1至3%住戶無遵守，始終香港社會有自由，會繼續參與呼籲。

【11:16】創新及科技局局長薛永恒表示，在疫情下，戶外消毒機械人守護是由香港自主研發的5G機械人，得到公營機構資助，5G、人工智能、配合360鏡頭，噴灑消毒，已在社區隔離設施、不同政府場地，包括海濱長廊使用，有助加強公共衛生減傳播風險。

【11:15】學校將於4月19日起分階段復課，並預料要求學生上學前定期做快速檢測。教育局局長楊潤雄說，現時仍與衞生署衞生防護中心密切商討，就檢測頻密度及停課準則，訂立清晰指引，並會就實行性、可行性及對家庭造成的負擔作考慮。

【11:12】教育局局長楊潤雄今早（9日）出席電台節目時表示，按現時疫情發展，有信心DSE可如期開考，強調考生要把快速測試及健康申報等資料交予監考人員，否則不能進入試場考試。他指，闖試場或報假資訊，會危害到試場，影響之後的試場使用及之後開考的科目。

【11:04】行政長官林鄭月娥呼籲市民參與第二日全民快速檢測，相信今日衢生防護中心會在下午記者會交代用快測自我呈報數字，據我所知個案數字比前一日高，但不是指數式上升，是政府可處理範圍，無論是提供支援或安排家居隔離設施。

【10:40】近日疫情略為回落，政府繼續透過圍封強檢行動，尋找確診個案。昨日（8日）圍封的葵涌石籬（二）邨石富樓已於今早（9日）解封，其間約1,510名居民受檢，發現16宗陽性個案，居民確診率約1.1%。

【10:17】全港小學4月19日起逐步恢復面授課堂，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早（9日）在電台表示，在3至7歲的小朋友中，扣除有6萬人早前確診，即仍有約14萬人未接種疫苗，既然有學校可以把校內接種率推高至九成，認為校長及老師有關鍵角色，建議教育圈可內部公開每間學校接種率，強調非比拼作用，而是同舟共濟。

▼4月7日 市民補領防疫服務包▼



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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼各區補漏拾遺派發站名單▼



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▼4月7日 消費券派發首日店舖及商場人流上升▼



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▼4月7日 消費券派發首日電器店現爆買潮▼

