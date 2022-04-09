增2,535宗確診快測陽性反彈　張竹君：無病徵佔多顯示有響應快測

港府昨日（8日）起呼籲全民一連三日每天進行快速檢測，本港今日（9日）新增2,535宗確診個案，數字較昨日略升，連續4天於2000多宗水平橫行。新增個案中，有1,638宗為快測陽性呈報個案，較昨日增加373宗，惟核酸檢測確診數字則回落至三位數，錄得897宗。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，在各項指標呈下跌趨勢下，只有快測呈報數字上升，加上以往快測平台逾六成人有病徵、無病徵只有三成多，昨日呈報數字則相反，有六、七成無病徵。她形容，情況顯示有市民響應全民快測，「但真實(染疫)數字唔係想像中咁高。」



快測陽性呈報未有幾何式上升 昨日個案六、七成無病徵

張竹君表示，今日快測陽性呈報個案比昨日增加，但並非幾何式上升，反觀核酸檢測已跌至897宗，相信如果當局無鼓勵全港市民進行快測，包括快測個案在內的整體數字應會下跌。

她稱，衞生防護中心分析過網上呈報平台個案，以前約有六成多人有病徵，無病徵患者則佔三成多；但昨日情況相反，約六、七成人報稱無病徵，僅三成人有病徵，反映有市民響應呼籲，在無病徵情況下亦參與快速檢測。

她表示，1,638宗快測陽性呈報個案中，有1,272宗報稱於4月8日進行檢測，因手續上可能要上載陽性報告、身份證等等，部份快測陽性市民或會於今日才呈報，故數字或有滯後，相信屬少數，會在明日（10日）補回。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，4月9日新增2,535宗確診個案。（張浩維攝）

陰性結果毋須呈報

張竹君又表示，留意到有部份市民上載其陰性證明到快測平台，重申陰性結果毋須呈報，並強調只有陽性，才需透過平台呈報。

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核酸個案回落至三位數

至於核酸檢測方面，今日錄得897宗個案，屬近期首次回落至三位數水平，其中156宗經醫管局確診，151宗經衞生署確診，590宗經私人化驗所確診。至於公共衛生化驗所曾就683宗個案進行基因分析，未發現懷疑Delta個案，懷疑Omicron個案則有673宗，其餘10宗正等待結果或病毒量不足未能分析。

增13宗輸入個案

另外，今日亦新增13宗輸入個案，包括9宗昨日到達香港，其中有6宗為乘坐國泰航班CX798由印尼抵港，另有4宗則為較早前抵港。

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