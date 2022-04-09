比利時費列羅Ferrero廠房疑受污染停運　籲停用該廠Kinder產品

【Kinder／Surprise出奇蛋／健達奇趣蛋】Kinder健達的比利時Egg Hunt Kit和「牛奶朱古力出奇蛋」，一周內兩度被發現受致病菌沙門氏菌污染，而需要回收。

食物安全中心今日（9日）表示，正繼續跟進事件，發現比利時政府亦發現，位於比利時阿爾隆、生產部份健達產品的費列羅（Ferrero）廠房懷疑受污染後已停運，建議業界停止使用、下架和停售該廠房出產的所有健達產品。



受影響均為Kinder產品

食安中心表示，得悉比利時聯邦食物鏈安全署發出聲明，指位於比利時阿爾隆、生產部份健達產品的費列羅（Ferrero）廠房，因產品懷疑受沙門氏菌污染已暫時停運。

目前所得資料顯示，至今受事件影響的均為健達產品，涉事廠房每年產量，佔全球健達產品7%。

費列羅（Ferrero）旗下擁有多個著名朱古力品牌，除了Kinder外，還有金莎（Ferrero Rocher）。

該中心表示，已就事件通知業界，亦已加強抽取相關產品樣本化驗，承諾會繼續跟進事件，又稱再與本港主要進口商和零售商跟進後，初步調查發現，除了周三（6日）和昨日（8日）新聞稿提及已停售、下架及回收的產品外，至今未發現其他相關產品在香港出售，呼籲若業界持有受影響產品，應與中心聯絡，而業界和市民亦可致電費列羅亞洲有限公司服務熱線2956 0383查詢。

受沙門氏菌污染的為Kinder Surprise出奇蛋，於歐洲生產，有別於香港Kinder Joy健達奇趣蛋。（Kinder網頁圖片）

惟當局指，為審慎起見，建議業界停止使用、下架及停售所有生產自該廠房的健達產品，並警告感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等，該類病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。

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