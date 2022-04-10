最新疫情｜增1921確診跌穿2000宗　全民快測首兩日收2202宗呈報

一連三日的全民快速檢測今日（10日）踏入尾聲，本港今日再增1,921宗確診，分別為核酸檢測888宗及1033宗快測個案，均較昨日公布稍跌。1,921宗確診中，有18宗為輸入個案，當中3人乘JL029由日本東京抵港，食衞局因而引用條例要求「日本航空」暫停東京飛香港7日。另外，上周五（8日）及上周六（9日）首兩日全民快測，當局收到2,202宗呈報，衞生防護中心指呈報個案數字會上升。

衞生防護中心同時指單日呈報多65人死亡，第五波病死率升至0.727%，而疫情至今共有8,770人死亡。



昨日疫情報道總覽：

【17:05】歐家榮表示預計不到會否出現第六波，雖然現時疫情回穩,，但可能有新變種，或再過一段時間市民抗體下降,，會密切留意情況。歐家榮強調，疫苗接種是最有效預防途徑，科學委員會分析數據，建議60歲以上長者接種第四針以加強保護，委員會會留意最新發展，需要時商討是否建議其他人士打第四針。

【16:49】歐家榮指，之前逾42萬快測確診約65%有病徵，但4.8及4.9兩日的2, 202快測呈報，68.7%無病徵，換句話說，全民快測讓當局知道有病人本身無病徵但響應呼籲做快測，是隱性病人。

【16:45】劉家獻指，過去24小時死亡的53名病人中，25人來自院舍，其中31人無打針、9人打了一針、12人打了2針、1人打了3針。

【16:40】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻公布，截至今日零時零分，過去24小時有53名對新冠病毒檢測呈陽性的病人離世， 年齡介乎62至104歲。另外由於數據滯後，較早前有12宗死亡個案未公布，即累計多65人離世。

【16:38】歐家榮指，衞生防護中心分析10萬多宗18歲以下人士個案，有48宗個案被介定為曾嚴重或危殆，3至17歲佔30宗。在沒有接種疫苗情況下，每一萬名兒童會有八名兒童嚴重或者危殆，有打針則降至只有兩名兒童出現嚴重個案，如打兩針，每一萬名兒童只會有一名兒童出現嚴重個案，與沒有打針相差八倍。

【16:35】歐家榮表示，4月8日及9日經快速測試驗出的確診個案共有2,202宗。他表示，估計部份個案仍未呈報，數字仍會進一步上升。

【16:33】新增確診個案中有18宗屬輸入性個案，13宗於機場檢測時發現，5宗檢疫酒店快測發現。於機場檢測時發現人士中，6人分別從馬爾他、菲律賓、土耳其、美國、希臘及印尼抵港，餘下7人在4月9日抵港，其中3人乘坐JL029由日本東京到港，2人在法國乘航班TK083，1人在西班牙乘航班TK083，1人由印度抵港。

由於今日有3名確診者乘同一班航班由日本東京抵港，故當局要求日本航空暫停由東京至香港的航班7日，由11日至17日；亦要求土耳其航空暫停由伊斯坦布爾至香港航班7日。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，新增1,921宗確診個案，包括888宗核酸檢測及1,033宗快速檢測個案，累計第五波疫情有1,177,552宗陽性個案。

【16:00】鴨脷洲利東邨東逸樓下午4時起圍封強檢，受檢人士今晚9時前須接受檢測，政府目標是在明日（11日）約下午1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。政府發言人表示根據第599J章，政府可按防疫需要作出限制與檢測宣告，而政府會審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【15:11】第五波疫情以來，港人防疫支出激增。有基層家庭表示，疫情下開工不足，家中經濟收入驟減，惟抗疫物資負擔沉重，隨著教育局預告復課後學生須做快速測試，甚或「一日一檢」，衍生的額外開支約2000元，「都相等於一個月買餸錢」，期望當局可作支援，以減輕經濟負擔。一項調查顯示，70.3%受訪者家庭經濟受疫情影響，基層家庭尤甚，另有58.2%受訪者認同防疫物資支出對家庭經濟構成壓力。負責調查的組織表示，社會陸續全面復工，呼籲企業應承擔員工快速測試費用，共度時艱，另教育局應爭取優惠價格，統一訂購快速抗原測試包，減輕基層家庭的財政壓力。

吳太(中)表示，若當局要求復課後每日須作快速檢測，家中額外開支約2000元，「都相等於一個月買餸錢。」左為陳嘉敏，右為胡太。(機構提供)

【14:45】林鄭月娥今早表示將於本周初宣布復活節後復課細節，並就學童是否需要返校前每天快測徵詢意見。香港教育工作者聯會今日致函教育局支持復課，同時要求教育局與衞生防護中心盡快更新防疫指引，列明復課後如何處理師生確診及列為密切接觸者情況。對於政府考慮要求學生返校前先作快速抗原測試，教聯會表示認同，但促請教育局須提供相關配套，包括為學校提供多津貼以購買快速測試劑，供有需要學生使用。

【11:45】本港新增2,535宗新冠肺炎陽性個案，過去兩周上榜的確診大廈稍回落至6,162幢，較前一日減少277幢，其中新增大廈佔308幢。

深水埗區昨日新增30幢大廈上榜佔最多，涉及愛海頌、碧海藍天、宇晴軒等，而美孚新邨亦繼續爆疫，再增8幢有居民染疫，過去兩周累計有88幢榜上有名。另亦多個宿舍上榜，包括香港大學賽馬會馬禮遜堂、香港賽馬會職員宿舍駿恒閣、黃大仙紀律部隊宿舍、屯門湖康警察宿舍等。

【11:37】林鄭指，無人可說全民快測響應度高低，因屬自願性，她重申復活節後復課係抗疫重要目標，過去兩年多，學生受衝擊，影響正常發展，特別是8、9歲小朋友在成長階段碰上疫情，「無得做project無得打波」，因此政府非常努力，包括要讓DSE開考。

她指，更頻密使用快測是有用手段，目前應用在院舍，復課後學生要日日做還是隔日做，好快會交代，而由於想給予學生正常生活，不會輕易考慮停課，因omicron病徵輕且多人打針，情景及客觀環境跟以往不同，故應調整，以學生利益為最大依歸。

【11:20】沙田顯徑邨顯祐樓解封，圍封其間1,585人接受檢測，發現七宗陽性檢測個案，21宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【11:19】被問到仍有數千宗個案水平時放寬社交距離措施是否合適，林鄭月娥指，疫情情況已跟以前不同，面對Omicron傳播力極強但症狀較輕微，再以之前標準看待已經不適合。

【11:13】林鄭指，即將來臨的假日相信市面人流增加，她留意到昨天及今日今天氣好，返工亦見添馬公園多人，雖是人之常情，唞唞氣好正常，但要遵守防疫工作，勿太多人聚會，並減少身體接觸。至於全民檢測後，再做快測其實每日可做，部分群組已定期要快測，一是安老及殘疾院舍，員工及院友每日做檢測，以保護老友記；而高暴露風險群組等，大部分用核酸檢測，當快測準確性存在，是否可轉用快測而用得頻密些，政府會研究是否轉用快測。

【11:10】林鄭月娥表示今日未能確定會否於短期內推行全民檢測，須等待全民快測完結再檢視，以及考慮疫情發展及檢測能力等因素。

【11:06】林鄭月娥指，本周將有3大重點處理抗疫工作，包括復活節後全港學校逐步回復面授，本周初公布相關安排；同時會詳細交代放寬社距措施，大致可分3階段3個月，前提是疫情無反彈；落實現存抗疫工作社區隔離設施供應量，料可交還2條公屋的3棟樓及2項過渡屋項目。

【11:00】林鄭月娥表示今日是一連三日的全民快測最後一天，呼籲市民踴躍支持，即使找到個案未必好多，但每一個案都可識別出社區傳播鏈，而3天快測成效要到4月12日先可全面掌握。

【10:05】第五波疫情下幾乎全港安老院舍都有個案，約55%第五波死者居於院舍，院舍傷亡慘重原因，除院友接種率偏低，狹窄擠迫居住環境亦是主因之一。

勞工及福利局局長羅致光今稱，於1995年4月生效的《安老院條例》訂立安老院最低人均樓面面積為6.5平方米，人均面積偏少，要解決這個問題，除透過「改善買位計劃」提供誘因，讓私營安老院提升服務水平，另一方面是透過修改法例增加人均樓面面積及人手比例，雖然法例有待提交立法會，但內容早已公開，不少私營安老院經營者心中有數，不作改善便知約於何時要結業。

羅致光承認，現屆政府未能提供足夠資助安老宿位的數目，亦無訂立未來人口高齡化，安老服務所帶來公共財政挑戰的方案，但已建立院舍服務券等機制，確保有足夠資助宿位。

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【09:00】政府再次呼籲全港市民繼續積極響應「眾志成城 團結抗疫」行動，今日進行快速抗原測試，並於24小時內呈報陽性個案。政府發言人表示，要穩控疫情，早日切斷新冠病毒傳播，逐步回復正常生活，每個人都要出一分力，勤做檢測並如實申報，同時提醒市民如檢測結果呈陽性，應拍下照片並在24小時內經衞生署衞生防護中心『2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統』（www.chp.gov.hk/ratp）呈報結果，避免外出。衞生防護中心會因應染疫人士的身體狀況、家居情況等，安排適切家居支援、隔離或治療。陰性檢測結果則無須申報。

▼4月7日 市民補領防疫服務包▼



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【03:55】觀塘警區雜項調查隊昨日（9日）晚上約8時許進行代號「勇爵（BRAVEDUKE）」的防疫行動，巡查區內多個處所。行動中，警員於鴻圖道45號一單位內發現8名男子正進行聚會，年齡介乎17至57歲。另外，警員亦於興業街16至18號一單位內發現6男8女進行聚會，年齡介乎25至32歲。上述人士涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出罰款傳票。

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼4月9日 疫情記者會▼

