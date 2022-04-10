最新疫情｜本周公布復課詳細安排　林鄭：更密使用快測是有用手段

撰文：勞敏儀 王潔恩 陳淑霞 孔繁栩 黃煦緻 黃偉倫 歐陽德浩 雲嘉晉 姚超雯
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一連三日的全民快速檢測今日（10日）踏入尾聲，本港昨日（9日）再增2,535宗確診，分別為核酸檢測897宗，新增快測個案為1,638宗，較昨日公布增373宗。死亡個案多62宗，病死率維持0.72%。

快測呈報個案當中有六至七成並無病徵，特首林鄭月娥及衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君均相信，是市民響應呼籲進行快測所致。

昨日疫情報道總覽：

疫情・4.9｜增2535確診　全民快測首日呈報　較昨日微升373宗
確診大廈｜新增308幢深水埗區佔最多　愛海頌、碧海藍天上榜

【11:45】本港新增2,535宗新冠肺炎陽性個案，過去兩周上榜的確診大廈稍回落至6,162幢，較前一日減少277幢，其中新增大廈佔308幢。
深水埗區昨日新增30幢大廈上榜佔最多，涉及愛海頌、碧海藍天、宇晴軒等，而美孚新邨亦繼續爆疫，再增8幢有居民染疫，過去兩周累計有88幢榜上有名。另亦多個宿舍上榜，包括香港大學賽馬會馬禮遜堂、香港賽馬會職員宿舍駿恒閣、黃大仙紀律部隊宿舍、屯門湖康警察宿舍等。

【11:37】林鄭指，無人可說全民快測響應度高低，因屬自願性，她重申復活節後復課係抗疫重要目標，過去兩年多，學生受衝擊，影響正常發展，特別是8、9歲小朋友在成長階段碰上疫情，「無得做project無得打波」，因此政府非常努力，包括要讓DSE開考。

她指，更頻密使用快測是有用手段，目前應用在院舍，復課後學生要日日做還是隔日做，好快會交代，而由於想給予學生正常生活，不會輕易考慮停課，因omicron病徵輕且多人打針，情景及客觀環境跟以往不同，故應調整，以學生利益為最大依歸。

封區｜顯徑邨顯祐樓解封　揭7人感染　中招比率約0.4%

【11:20】沙田顯徑邨顯祐樓解封，圍封其間1,585人接受檢測，發現七宗陽性檢測個案，21宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【11:19】被問到仍有數千宗個案水平時放寬社交距離措施是否合適，林鄭月娥指，疫情情況已跟以前不同，面對Omicron傳播力極強但症狀較輕微，再以之前標準看待已經不適合。

【11:13】林鄭指，即將來臨的假日相信市面人流增加，她留意到昨天及今日今天氣好，返工亦見添馬公園多人，雖是人之常情，唞唞氣好正常，但要遵守防疫工作，勿太多人聚會，並減少身體接觸。至於全民檢測後，再做快測其實每日可做，部分群組已定期要快測，一是安老及殘疾院舍，員工及院友每日做檢測，以保護老友記；而高暴露風險群組等，大部分用核酸檢測，當快測準確性存在，是否可轉用快測而用得頻密些，政府會研究是否轉用快測。

全民快測｜林鄭料4.12可掌握成效　未知是否短期內啟動全民強檢

【11:10】林鄭月娥表示今日未能確定會否於短期內推行全民檢測，須等待全民快測完結再檢視，以及考慮疫情發展及檢測能力等因素。

【11:06】林鄭月娥指，本周將有3大重點處理抗疫工作，包括復活節後全港學校逐步回復面授，本周初公布相關安排；同時會詳細交代放寬社距措施，大致可分3階段3個月，前提是疫情無反彈；落實現存抗疫工作社區隔離設施供應量，料可交還2條公屋的3棟樓及2項過渡屋項目。

【11:00】林鄭月娥表示今日是一連三日的全民快測最後一天，呼籲市民踴躍支持，即使找到個案未必好多，但每一個案都可識別出社區傳播鏈，而3天快測成效要到4月12日先可全面掌握。

羅致光認未能解決部份私營院舍質素差問題　將修例增人均樓面面積

【10:05】第五波疫情下幾乎全港安老院舍都有個案，約55%第五波死者居於院舍，院舍傷亡慘重原因，除院友接種率偏低，狹窄擠迫居住環境亦是主因之一。
勞工及福利局局長羅致光今稱，於1995年4月生效的《安老院條例》訂立安老院最低人均樓面面積為6.5平方米，人均面積偏少，要解決這個問題，除透過「改善買位計劃」提供誘因，讓私營安老院提升服務水平，另一方面是透過修改法例增加人均樓面面積及人手比例，雖然法例有待提交立法會，但內容早已公開，不少私營安老院經營者心中有數，不作改善便知約於何時要結業。
羅致光承認，現屆政府未能提供足夠資助安老宿位的數目，亦無訂立未來人口高齡化，安老服務所帶來公共財政挑戰的方案，但已建立院舍服務券等機制，確保有足夠資助宿位。

▼4月9日　消費券帶動黃金電腦商場人流上升▼

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警觀塘區內巡查多個處所　14男8女違限聚令被票控

【09:00】政府再次呼籲全港市民繼續積極響應「眾志成城 團結抗疫」行動，今日進行快速抗原測試，並於24小時內呈報陽性個案。政府發言人表示，要穩控疫情，早日切斷新冠病毒傳播，逐步回復正常生活，每個人都要出一分力，勤做檢測並如實申報，同時提醒市民如檢測結果呈陽性，應拍下照片並在24小時內經衞生署衞生防護中心『2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統』（www.chp.gov.hk/ratp）呈報結果，避免外出。衞生防護中心會因應染疫人士的身體狀況、家居情況等，安排適切家居支援、隔離或治療。陰性檢測結果則無須申報。

▼4月7日　市民補領防疫服務包▼

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【03:55】觀塘警區雜項調查隊昨日（9日）晚上約8時許進行代號「勇爵（BRAVEDUKE）」的防疫行動，巡查區內多個處所。行動中，警員於鴻圖道45號一單位內發現8名男子正進行聚會，年齡介乎17至57歲。另外，警員亦於興業街16至18號一單位內發現6男8女進行聚會，年齡介乎25至32歲。上述人士涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出罰款傳票。

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼

+37
增2535宗確診　快測陽性反彈　張竹君：無病徵佔多顯示有響應快測全民快測｜快測陽性呈報數字增　非指數式上升　林鄭︰行動有成效疫情｜多62人病逝　第五波累計8492死　60歲長期臥床男患者不治皇后山邨等公屋及過渡屋徵作隔離設施　林鄭：下周審視後盡快交還抗疫記招滿月　林鄭：單日確診3位數即結束　盼早消失：大家都悶

▼4月9日　政府抗疫記者會▼

+15
商會指外資撤離　商經局數據反駁駐港公司數目創新高　內地最多失落航空樞紐？撤九國禁飛令抵港航班量續潛水　長途機一度清零

▼4月7日　消費券派發首日店舖及商場人流上升▼

+3
消費券｜電腦商場減價吸客　市民去完「黃金」再買金網上稱8至9折現金「套現」消費券　警放蛇拘3男　將追查兌換人士復課｜上學前要快速檢測？　楊潤雄認正商討檢測密度及停課準則DSE｜楊潤雄：嚴格執行每日快速測試　按疫情發展有信心如期開考14萬3至7歲兒童未打針醫生憂開學反彈　建議內部公開學校接種率

▼4月7日　消費券派發首日電器店現爆買潮▼

+2
強制檢測｜增25幢　乙明邨再上榜　元朗區居冠涉栢慧豪廷七座等廈確診大廈｜6,439幢大廈上榜　沙田重災　第一城涉35幢封區｜沙田顯徑邨顯祐樓今午圍封強檢　料明午完成行動大廈屢現垂直傳播　測量師提醒定期檢查喉管　促政府支援三無大廈封區｜葵涌石籬邨石富樓今早解封　揪出16宗確診　中招率約1.1%

▼4月9日　疫情記者會▼

+2
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