疫情・最新｜無病徵呈報個案增 當局籲市民響應全民快測最後一日
撰文：勞敏儀 王潔恩 陳淑霞 孔繁栩 黃煦緻 黃偉倫 歐陽德浩 雲嘉晉 姚超雯
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一連三日的全民快速檢測今日（10日）踏入尾聲，本港昨日（9日）再增2,535宗確診，分別為核酸檢測897宗，新增快測個案為1,638宗，較昨日公布增373宗。死亡個案多62宗，病死率維持0.72%。
快測呈報個案當中有六至七成並無病徵，特首林鄭月娥及衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君均相信，是市民響應呼籲進行快測所致。
昨日疫情報道總覽：
▼4月9日 消費券帶動黃金電腦商場人流上升▼
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【03:55】觀塘警區雜項調查隊昨日（9日）晚上約8時許進行代號「勇爵（BRAVEDUKE）」的防疫行動，巡查區內多個處所。行動中，警員於鴻圖道45號一單位內發現8名男子正進行聚會，年齡介乎17至57歲。另外，警員亦於興業街16至18號一單位內發現6男8女進行聚會，年齡介乎25至32歲。上述人士涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出罰款傳票。
▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼
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增2535宗確診 快測陽性反彈 張竹君：無病徵佔多顯示有響應快測全民快測｜快測陽性呈報數字增 非指數式上升 林鄭︰行動有成效疫情｜多62人病逝 第五波累計8492死 60歲長期臥床男患者不治皇后山邨等公屋及過渡屋徵作隔離設施 林鄭：下周審視後盡快交還抗疫記招滿月 林鄭：單日確診3位數即結束 盼早消失：大家都悶
▼4月9日 政府抗疫記者會▼
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▼4月7日 市民補領防疫服務包▼
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▼4月7日 消費券派發首日店舖及商場人流上升▼
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消費券｜電腦商場減價吸客 市民去完「黃金」再買金網上稱8至9折現金「套現」消費券 警放蛇拘3男 將追查兌換人士復課｜上學前要快速檢測？ 楊潤雄認正商討檢測密度及停課準則DSE｜楊潤雄：嚴格執行每日快速測試 按疫情發展有信心如期開考14萬3至7歲兒童未打針醫生憂開學反彈 建議內部公開學校接種率
▼4月7日 消費券派發首日電器店現爆買潮▼
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強制檢測｜增25幢 乙明邨再上榜 元朗區居冠涉栢慧豪廷七座等廈確診大廈｜6,439幢大廈上榜 沙田重災 第一城涉35幢封區｜沙田顯徑邨顯祐樓今午圍封強檢 料明午完成行動大廈屢現垂直傳播 測量師提醒定期檢查喉管 促政府支援三無大廈封區｜葵涌石籬邨石富樓今早解封 揪出16宗確診 中招率約1.1%
▼4月9日 疫情記者會▼
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