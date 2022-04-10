疫情・最新｜無病徵呈報個案增　當局籲市民響應全民快測最後一日

一連三日的全民快速檢測今日（10日）踏入尾聲，本港昨日（9日）再增2,535宗確診，分別為核酸檢測897宗，新增快測個案為1,638宗，較昨日公布增373宗。死亡個案多62宗，病死率維持0.72%。



快測呈報個案當中有六至七成並無病徵，特首林鄭月娥及衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君均相信，是市民響應呼籲進行快測所致。



昨日疫情報道總覽：

▼4月9日 消費券帶動黃金電腦商場人流上升▼



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【03:55】觀塘警區雜項調查隊昨日（9日）晚上約8時許進行代號「勇爵（BRAVEDUKE）」的防疫行動，巡查區內多個處所。行動中，警員於鴻圖道45號一單位內發現8名男子正進行聚會，年齡介乎17至57歲。另外，警員亦於興業街16至18號一單位內發現6男8女進行聚會，年齡介乎25至32歲。上述人士涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出罰款傳票。

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼4月9日 政府抗疫記者會▼



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▼4月7日 市民補領防疫服務包▼



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▼4月7日 消費券派發首日店舖及商場人流上升▼



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▼4月7日 消費券派發首日電器店現爆買潮▼



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▼4月9日 疫情記者會▼

