直播｜未定會否短期內推全民檢測　林鄭：高風險群組或須多做快測

一連三日的全民快速檢測今日（10日）踏入尾聲，本港昨日（9日）再增2,535宗確診，分別為核酸檢測897宗，新增快測個案為1,638宗，較昨日公布增373宗。死亡個案多62宗，病死率維持0.72%。



快測呈報個案當中有六至七成並無病徵，特首林鄭月娥及衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君均相信，是市民響應呼籲進行快測所致。



昨日疫情報道總覽：

【11:10】林鄭月娥表示今日未能確定會否於短期內推行全民檢測，須等待全民快測完結再檢視，以及考慮疫情發展及檢測能力等因素。

【11:06】林鄭月娥指，本周將有3大重點處理抗疫工作，包括復活節後全港學校逐步回復面授，本周初公布相關安排；同時會詳細交代放寬社距措施，大致可分3階段3個月，前提是疫情無反彈；落實現存抗疫工作社區隔離設施供應量，料可交還2條公屋的3棟樓及2項過渡屋項目。

【11:00】林鄭月娥表示今日是一連三日的全民快測最後一天，呼籲市民踴躍支持，即使找到個案未必好多，但每一個案都可識別出社區傳播鏈，而3天快測成效要到4月12日先可全面掌握。

【10:05】第五波疫情下幾乎全港安老院舍都有個案，約55%第五波死者居於院舍，院舍傷亡慘重原因，除院友接種率偏低，狹窄擠迫居住環境亦是主因之一。

勞工及福利局局長羅致光今稱，於1995年4月生效的《安老院條例》訂立安老院最低人均樓面面積為6.5平方米，人均面積偏少，要解決這個問題，除透過「改善買位計劃」提供誘因，讓私營安老院提升服務水平，另一方面是透過修改法例增加人均樓面面積及人手比例，雖然法例有待提交立法會，但內容早已公開，不少私營安老院經營者心中有數，不作改善便知約於何時要結業。

羅致光承認，現屆政府未能提供足夠資助安老宿位的數目，亦無訂立未來人口高齡化，安老服務所帶來公共財政挑戰的方案，但已建立院舍服務券等機制，確保有足夠資助宿位。

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【09:00】政府再次呼籲全港市民繼續積極響應「眾志成城 團結抗疫」行動，今日進行快速抗原測試，並於24小時內呈報陽性個案。政府發言人表示，要穩控疫情，早日切斷新冠病毒傳播，逐步回復正常生活，每個人都要出一分力，勤做檢測並如實申報，同時提醒市民如檢測結果呈陽性，應拍下照片並在24小時內經衞生署衞生防護中心『2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統』（www.chp.gov.hk/ratp）呈報結果，避免外出。衞生防護中心會因應染疫人士的身體狀況、家居情況等，安排適切家居支援、隔離或治療。陰性檢測結果則無須申報。

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【03:55】觀塘警區雜項調查隊昨日（9日）晚上約8時許進行代號「勇爵（BRAVEDUKE）」的防疫行動，巡查區內多個處所。行動中，警員於鴻圖道45號一單位內發現8名男子正進行聚會，年齡介乎17至57歲。另外，警員亦於興業街16至18號一單位內發現6男8女進行聚會，年齡介乎25至32歲。上述人士涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出罰款傳票。

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▼4月9日 疫情記者會▼

