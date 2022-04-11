最新．疫情｜增1407確診近兩個月新低　三日全民快測錄2875宗呈報

衞生署衞生防護中心公布今日（11日）新增1,407宗確診，包括698宗核酸檢測及709宗快速檢測個案，為2月15日錄得1,619宗個案以來，單日呈報最低的一日，而公立醫院再多57宗死亡個案，今波疫情累計死亡個案達8,614宗。



昨日疫情報道總覽：

▼4月10日 鴨脷洲利東邨東逸樓圍封檢測▼



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▼4月10日 深水埗快速抗原測試售價創新低▼



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【17:00】兩款口服藥到港接近1個月，主治輕症患者，據稱，港府將購買阿斯利康抗體藥供免疫力低人士使用。李立業表示，醫管局將繼續研究相關藥物供應、使用情況及最新數據，而該藥物是注射性藥物，外地主要用在免疫力較低病人和不適宜打疫苗病人，因此醫管局會審視本地情況和世界各地臨床數據及科研，並諮詢專家後再作決定。李提醒，接種疫苗是最有效預防方法，預防性藥物不能替代接種疫苗。

【16:45】張竹君指，本港近日確診數字呈穩步下跌趨勢，原本核酸檢測及快速檢測都差不多，但4月8日開始全民快測，核酸檢測數字低過快速檢測，即快速檢測陽性不跌反升，相關升幅正因為全民快測找到隱形個案。

【16:35】醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，過去24小時有52名染疫病人死亡，年齡介乎52至107歲，包括一名52歲有肺癌女病人及一名已打兩針的61歲女病人，另有5宗滯後呈報個案。

【16:31】張竹君公布，過去三日全民快測，網上呈報平台收到 2875宗呈報。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，新增1,407宗確診，包括698宗核酸檢測及709宗快速檢測個案，而公立醫院再多57宗死亡個案，今波疫情累計死亡個案達8,614宗。

【15:30】天水圍天瑞（二）邨瑞豐樓下午三時三十分起圍封，政府目標是在明日（12日）約中午十二時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【14:00】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自下午二時起限制在葵涌華荔邨喜荔樓人士須留在其處所並接受強制檢測，目標是在明日（12日）約中午十二時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【11:30】楊潤雄稱，為加強疫苗接種要求及誘因，疫苗通行證2月4日開始實施，除了持醫生證明書的豁免人士，所有教職員、提供服務者及訪客都要打首針先可以入學校，而加強版是直接僱用的教學及非教學人士，4月21日前要完成打2針，5月31日後接種第二針滿5個月要打3針，而已打兩針的中小學生，半日課後另外半日可以進行非學術活動例如體育、音樂，可以進行不用佩戴口罩的活動，例如吹奏樂器。

【11:18】楊潤雄稱，5月下旬會檢視每日快測安排，若出現零星個案及有密切接觸者，學校可續上課，但當全校陽性個案在5%以上，衞生防護中心會調查，研究是否作出停課決定。除了持醫生證明書，所有教職員及訪客都要打首針先可以入學校。

【11:16】幼稚園方面，楊潤雄稱，學生年紀小，長假期後需要較多時間恢復校園適應，為確保學校有充分準備，幼稚園學生分3階段復課 - 1/3學生5月3日回校面授，另外2/3學生5月10日恢復面授，5月16日開始全校恢復面授，未能恢復繼續網課。

▼1.11政府宣布最遲1.14起停課▼



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【11:14】教局局長楊潤雄稱，中學於DSE後的5月3日開始自行決定如何分階段復課，最但最遲5月10日要恢復全部級別半天面授；小學最早4月19日分階段恢復半天面授課，暫未能恢復級別可續網課，最遲5月3日須恢復面授課。

【11:11】林鄭月娥宣布復活節後復課，學生及教職員每天須快測，政府會提供1千萬套比有需要學生。她承認復活節後復課有風險，疫情或反彈，但屬可控。林鄭月娥又稱，沒有打針學生不能參加非學術活動，這是為保障他們染疫患上重症風險。

【11:00】林鄭月娥表示，2月22日要求提早放暑假，現在回看，當時決定讓香港避過了一場嚴重疫情，因當日之後，確診個案大幅飆升，3月到達峰，一日萬多個案，可以想像若80萬學生照常上學，傳播風險有多高。

【10:00】一萬元「臨時失業支援」計劃由上月23日開始接受申請，將於明日（12日）晚上11時59分截止，首批合共約60,000名成功申請者則預計可在明日起的一星期內收到資助。政策創新與統籌辦事處總監何佩玲今早在電台節目指，在已審視個案中，約7成獲批，有1成明顯不符合資格，其餘2成個案則被「hold住」稍後一次過再審視，其中包括部份提交申請前只連續28或29日沒有工作的申請人。何佩玲指，他們原本不符提交申請前需連續30天內沒有工作規定，但有關方面會考慮是否批准他們的申請。

▼3月23日 登記臨時失業支援金十部曲▼



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【09:25】全港學校最快復活節假期後，即4月19日起分階段復課，政府預告要求學生返學前做快速抗原測試。津貼小學議會主席胡艷芬今日表示，如檢測頻率為每日一次，對家長構成壓力及經濟負擔，故建議減少已接種疫苗學生的檢測次數，兼可作為鼓勵打針誘因。

▼4月9日 消費券帶動黃金電腦商場人流上升▼



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【08:00】政府呼籲市民由上周五（8日）起一連三日進行自願快速抗原測試，至昨日（10日）結束， 究竟在「全民快測」之後，會否推行全民強制檢測？衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨表示，需評估結果，收集新數據，了解最新疫情，未有確實答案。呼吸系統科專科醫生梁子超指出，以現時疫情階段，即使以「清零」為目標，都未必需要全民強制檢測，由於有數百萬計市民已曾染疫，全民核酸檢測將發現大批「復陽」或持續陽性個案，結果未能迅速鎖定社區傳播鏈，亦難以展開病毒追蹤。



梁子超建議，與其推行全民檢測，其實可以污水監測結果為導向，推行以地區為單位做強制檢測，相信香港有能力每日為10至30萬市民做檢測；另可透過不同措施，令更多市民接受快速檢測，例如每周末要求僱員做快速檢測，然後將結果上報予上司，持續約一個月，找出傳播者；再配以病毒追蹤，相信毋須全民檢測，亦可達至「清零」。

▼4月7日 市民補領防疫服務包▼



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【07:00】本港累計已有逾百萬人確診新冠肺炎，感染者在病毒清除至少四星期後仍持續出現症狀，即有可能有「長新冠」，本港約76%染疫者康復後半年仍有一種症狀。中大醫學院研究首次發現，長新冠患者腸道微生態獨特，生物多樣性明顯較少，「好菌」較少等。研究亦初步發現，新冠患者若服用由中大研發的微生態配方SIM01，有長新冠的比率可由76%大幅減至6%，即有效預防率達到94%。

▼「長新冠」定義及病徵▼



▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼4月7日 消費券派發首日店舖及商場人流上升▼



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▼4月7日 消費券派發首日電器店現爆買潮▼



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▼4月10日 林鄭月娥抗疫記者會▼

