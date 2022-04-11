最新．4.11｜學生復課後須日日做快測　單日確診降至兩個月低位

衞生署衞生防護中心公布今日（11日）新增1,407宗確診，包括698宗核酸檢測及709宗快速檢測個案，為2月15日錄得1,619宗個案以來，單日呈報最低的一日，而公立醫院再多57宗死亡個案，今波疫情累計死亡個案達8,614宗



昨日疫情報道總覽：

▼4月11日 酒吧之城蘭桂坊晚上猶如死城▼



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4月12日【00:13】新冠肺炎肆虐逾兩年，創新科技的重要性逐漸增加，例如政府運用「安心出行」抗疫、市民減少外出以「智方便」處理手續等。多名立法會議員向創科局查詢有關開支，當局回應指，在向本地企業購買抗疫物資及實施抗疫措施等，上年度涉及金額約3,051萬元，當中檢疫手環運作服務佔1,038萬元，為各項目中最多。

此外，本年度「安心出行」的預算問支約為860萬元；而「智方便」更高達7,000萬元，相比疫情前的2,100萬元，高出近5,000萬元。

【22:57】政府今日（11日）宣布復課安排，小學最早可於4月19日起分階段恢復半天面授課堂，中學則由5月3日開始，全校師生回校前需做快速檢測。教育局向全港學校校長發信，指不會因零星個案而要求校方停課，會在全校約5%或以上師生或同班10%出現新增陽性個案時，衞生防護中心將作出調查及跟進措施，包括停課等，當局將於5月下旬視乎疫情調整安排。

至於政府1,000萬個快測包派發方法，教育局回覆《香港01》查詢時指會透過公帑資助學校，將快測包分發予領取書簿津貼及綜援家庭的學生，數量足夠用至5月底。

【21:37】康樂及文化事務署轄下泳池、泳灘有機會於5月重開，惟有救生員工會今日(11日)指出，去年康文署救生員總編制欠缺30％，導致不足一半泳灘能夠提供救生員服務，預計今年人手短缺更為嚴重，促請署方盡早向市民交代開放詳情，並發信要求與署方舉行會議，就招聘情況、人手以及開放安排商討。

康文署表示，現時聘請了約1,400名長期服務救生員及百多名季節性救生員，隨著政府宣布逐步恢復公共服務，現已安排盡快恢復並加快進行有關招聘工作，獲聘救生員將陸續上任，以配合重開水上場地的運作需要。

▼3.17政府封沙灘首日 淺水灣泳灘上空無一人▼



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【21:21】新冠疫情嚴重影響香港航空業，國際航空運輸協會（IATA）日前批評港府防疫政策過於嚴厲，形容香港猶如從航空地圖上消失，直指失卻國際航空樞紐的地位。旅遊業界立法會議員姚柏良今日（11日）批評，航班熔斷機制「不合理、不科學」，直言「香港航空樞紐地位岌岌可危」。

運輸及房屋局局長陳帆回應表示，熔斷機制是保護香港外防輸入的重要門檻，但承認現時的機制嚴謹，當疫情受控回復正常時，會與衞生當局檢視政策。

【20:57】第五波疫情仍然嚴重，食物及衞生局今晚（11日）發出新一份強制檢測公告，因多名住戶染疫而上榜的大廈首次增至30幢，當中25幢為公屋或居屋，其中沙田新田圍、大埔富善邨及荃灣石圍角邨均是續兩日上榜。另有五幢為私樓，包括將軍澳中心12座及薄扶林桃李臺15號桃李園等。政府要求於指定期間曾身處該30個地方人士，須於明日至後日（12日至13日）接受病毒檢測。

▼4月10日 鴨脷洲利東邨東逸樓圍封檢測▼



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【20:10】政府今早（11日）公布復學安排，全港小學最早可於4月19日起分階段恢復半天面授課堂，中學則需在DSE中學文憑試主科應考之後、即最早5月3日才分階段復課，學生及教職員每日返學前需做快速自願抗原測試。

有小學生稱已許久無返學校，指網課沉悶，想盡早回校見同學。有中學校長則認為每日快測的要求適當，惟擔心有基層學生經濟困難未必滿足每日快測要求，冀教育局盡快公布派快測包排。

就讀小學三年級的陳小朋友（右）和鄭小朋友（左）認為，上實體課較網課理想。（黃煦緻攝）

【19:51】本港第五波疫情持續，政府仍強調需提高疫苗接種率。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日（11日）召開會議，評估有關接種新冠疫苗的嚴重異常事件。截至3月31日，衞生署共接獲7,270宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.05%，當中包括89宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案。專家委員會已評估該89宗死亡個案，認為其中61宗個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為11宗亦與疫苗無關，餘下17宗仍有待全面解剖報告。

【19:32】衞生署今日發信予已登記使用醫健通的私家醫生，告知他們今日傍晚起可透過特設網上平台，要求提供兩款新冠口服抗病毒藥物帕克斯洛維德（Paxlovid）和莫納皮拉韋（Molnupiravir）。

私家醫生如想處方新冠口服藥，須已於醫健通登記，以便記錄其處方。他們應登入網上平台提出要求，藥物供應商會直接將相關藥物派發到其於醫健通登記的其中一個指定應診地址。若在星期一至五下午四時前提出要求，藥物供應商會盡量於第二個工作天處理。私家醫生每次可提出不超過十次標準療程的抗病毒藥物。抗病毒藥物的分發將視乎藥物供應和醫生的使用情況。

▼4月10日 深水埗快速抗原測試售價創新低▼



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【18:45】本港累計已有逾10萬名兒童染上新冠肺炎，其中有部份兒童染疫後出現「兒童多系統發炎綜合症」，病徵包括發燒、紅疹及頸部淋巴結腫大等，更有甚者出現神志不清及休克的情況。港安醫院醫生指，多系統發炎綜合症多於染疫後的二至六周出現，按1萬名染疫兒童作計算，推斷本港兒童的發病率介乎0.0002至0.0003%，惟逾半兒童要入住深切治療部。醫生強調，如能及早治療，大部份兒童均能順利康復，呼籲兒童應盡快接種疫苗以預防出現此病症的機會。

【18:29】再有立法會議員中招。民建聯立法會議員鄭泳舜表示，昨日（11日）進行快速抗原檢測時，結果呈陽性，已即時通報衞生署，根據當局的「隔離令」自我隔離。他稱現時身體狀況尚可，已服食中成藥治療並居家工作，希望盡快康復。

▼4月2日 鄭泳舜與抗疫義工隊派發防疫服務包▼



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【18:00】衞生防護中心最新確診大廈名單顯示）共6,118幢大廈上榜，總數較前一日減少44幢，不過18區之中，仍以沙田區佔最多大廈，共581幢，其次為元朗區及觀塘區，分別有526幢及444幢上榜。



雖然總數下跌，除名的大廈較新上榜的為多，新增的有不少位於豪宅地段，半山區包括位處寶雲道的寶德臺及富匯豪庭2座、羅便臣道的殷樺花園1期，以及梅道的蔚皇居。南區方面，亦新增淺水灣影灣園Harston、淺水灣麗景花園洋房，以及大潭水塘道的陽明山莊12座。

【17:09】香港大學醫學院精神醫學系在2020年底，推出「headwind 迎風」創新網上求助先導平台，提供一站式精神健康諮詢服務。平台至今已服務約1,600人，團隊為其中112名參加者作跟進，發現近58%參加者屬於高危類別，即有高度情緒困擾，而在接受三個月的轉介服務後，仍屬高危類別的已降至30%，反映服務可以改善參加者的情緒。

【17:00】兩款口服藥到港接近1個月，主治輕症患者，據稱，港府將購買阿斯利康抗體藥供免疫力低人士使用。李立業表示，醫管局將繼續研究相關藥物供應、使用情況及最新數據，而該藥物是注射性藥物，外地主要用在免疫力較低病人和不適宜打疫苗病人，因此醫管局會審視本地情況和世界各地臨床數據及科研，並諮詢專家後再作決定。李提醒，接種疫苗是最有效預防方法，預防性藥物不能替代接種疫苗。

【16:45】張竹君指，本港近日確診數字呈穩步下跌趨勢，原本核酸檢測及快速檢測都差不多，但4月8日開始全民快測，核酸檢測數字低過快速檢測，即快速檢測陽性不跌反升，相關升幅正因為全民快測找到隱形個案。

【16:35】醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，過去24小時有52名染疫病人死亡，年齡介乎52至107歲，包括一名52歲有肺癌女病人及一名已打兩針的61歲女病人，另有5宗滯後呈報個案。

▼4月11日 疫情記者會▼



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【16:31】張竹君公布，過去三日全民快測，網上呈報平台收到 2875宗呈報。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，新增1,407宗確診，包括698宗核酸檢測及709宗快速檢測個案，而公立醫院再多57宗死亡個案，今波疫情累計死亡個案達8,614宗。

【16:24】海關首次檢獲走私新冠抗病毒口服藥物。過去一個月，海關兩度在機場檢獲由印度運往本港的美國默沙東研發的莫納皮拉韋（Molnupiravir）等受管制藥物，並搗破位於上水商廈的相關倉庫，共檢獲約值50萬元、約4.7萬粒莫納皮拉韋，以及7萬粒抗癌及治療心血管疾病等藥物，總值共300萬元，並拘捕一名男子。海關指該批新冠藥物由正廠授權副廠於印度製造及使用，在本港無註冊，不能入口本港並於本港使用。初步調查相信藥品供應鄰近地區，並未流入本港市場。

▼4月11日 海關公布檢獲一批走私新冠口服藥物▼



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【15:00】第六輪「防疫抗疫基金」向清潔工和保安員發放一萬元津貼，但有團體接獲大量前線工友求助未能受惠。工聯會今日（11日）召開記者會，聯同香港護衛及物業管理從業員總會及前線工友代表，促請政府盡快擴大津貼涵蓋範圍，並簡化申請程序容許僱員用個人名義申請。

【15:30】天水圍天瑞（二）邨瑞豐樓下午三時三十分起圍封，政府目標是在明日（12日）約中午十二時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【14:00】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自下午二時起限制在葵涌華荔邨喜荔樓人士須留在其處所並接受強制檢測，目標是在明日（12日）約中午十二時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【14:00】政府本月起取消對9個國家的禁飛令，仍維持個別航班熔斷機制，國際航空運輸協會（IATA）批評防疫政策過嚴，令香港失落國際航空樞紐地位。中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國今（11日）表示，全球航空業已恢復，又列舉不少東南亞國亦陸續放寬入境檢疫限制，認為港府應考慮如何從動態清零過渡至與病毒共存政策。

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【11:30】楊潤雄稱，為加強疫苗接種要求及誘因，疫苗通行證2月4日開始實施，除了持醫生證明書的豁免人士，所有教職員、提供服務者及訪客都要打首針先可以入學校，而加強版是直接僱用的教學及非教學人士，4月21日前要完成打2針，5月31日後接種第二針滿5個月要打3針，而已打兩針的中小學生，半日課後另外半日可以進行非學術活動例如體育、音樂，可以進行不用佩戴口罩的活動，例如吹奏樂器。

【11:18】楊潤雄稱，5月下旬會檢視每日快測安排，若出現零星個案及有密切接觸者，學校可續上課，但當全校陽性個案在5%以上，衞生防護中心會調查，研究是否作出停課決定。除了持醫生證明書，所有教職員及訪客都要打首針先可以入學校。

【11:16】幼稚園方面，楊潤雄稱，學生年紀小，長假期後需要較多時間恢復校園適應，為確保學校有充分準備，幼稚園學生分3階段復課 - 1/3學生5月3日回校面授，另外2/3學生5月10日恢復面授，5月16日開始全校恢復面授，未能恢復繼續網課。

▼1.11政府宣布最遲1.14起停課▼



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【11:14】教局局長楊潤雄稱，中學於DSE後的5月3日開始自行決定如何分階段復課，最但最遲5月10日要恢復全部級別半天面授；小學最早4月19日分階段恢復半天面授課，暫未能恢復級別可續網課，最遲5月3日須恢復面授課。

【11:11】林鄭月娥宣布復活節後復課，學生及教職員每天須快測，政府會提供1千萬套比有需要學生。她承認復活節後復課有風險，疫情或反彈，但屬可控。林鄭月娥又稱，沒有打針學生不能參加非學術活動，這是為保障他們染疫患上重症風險。

【11:00】林鄭月娥表示，2月22日要求提早放暑假，現在回看，當時決定讓香港避過了一場嚴重疫情，因當日之後，確診個案大幅飆升，3月到達峰，一日萬多個案，可以想像若80萬學生照常上學，傳播風險有多高。

【10:00】一萬元「臨時失業支援」計劃由上月23日開始接受申請，將於明日（12日）晚上11時59分截止，首批合共約60,000名成功申請者則預計可在明日起的一星期內收到資助。政策創新與統籌辦事處總監何佩玲今早在電台節目指，在已審視個案中，約7成獲批，有1成明顯不符合資格，其餘2成個案則被「hold住」稍後一次過再審視，其中包括部份提交申請前只連續28或29日沒有工作的申請人。何佩玲指，他們原本不符提交申請前需連續30天內沒有工作規定，但有關方面會考慮是否批准他們的申請。

▼3月23日 登記臨時失業支援金十部曲▼



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【09:25】全港學校最快復活節假期後，即4月19日起分階段復課，政府預告要求學生返學前做快速抗原測試。津貼小學議會主席胡艷芬今日表示，如檢測頻率為每日一次，對家長構成壓力及經濟負擔，故建議減少已接種疫苗學生的檢測次數，兼可作為鼓勵打針誘因。

▼4月9日 消費券帶動黃金電腦商場人流上升▼



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【08:00】政府呼籲市民由上周五（8日）起一連三日進行自願快速抗原測試，至昨日（10日）結束， 究竟在「全民快測」之後，會否推行全民強制檢測？衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨表示，需評估結果，收集新數據，了解最新疫情，未有確實答案。呼吸系統科專科醫生梁子超指出，以現時疫情階段，即使以「清零」為目標，都未必需要全民強制檢測，由於有數百萬計市民已曾染疫，全民核酸檢測將發現大批「復陽」或持續陽性個案，結果未能迅速鎖定社區傳播鏈，亦難以展開病毒追蹤。



梁子超建議，與其推行全民檢測，其實可以污水監測結果為導向，推行以地區為單位做強制檢測，相信香港有能力每日為10至30萬市民做檢測；另可透過不同措施，令更多市民接受快速檢測，例如每周末要求僱員做快速檢測，然後將結果上報予上司，持續約一個月，找出傳播者；再配以病毒追蹤，相信毋須全民檢測，亦可達至「清零」。

▼4月7日 市民補領防疫服務包▼



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【07:00】本港累計已有逾百萬人確診新冠肺炎，感染者在病毒清除至少四星期後仍持續出現症狀，即有可能有「長新冠」，本港約76%染疫者康復後半年仍有一種症狀。中大醫學院研究首次發現，長新冠患者腸道微生態獨特，生物多樣性明顯較少，「好菌」較少等。研究亦初步發現，新冠患者若服用由中大研發的微生態配方SIM01，有長新冠的比率可由76%大幅減至6%，即有效預防率達到94%。

▼「長新冠」定義及病徵▼



▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼4月7日 消費券派發首日店舖及商場人流上升▼



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▼4月7日 消費券派發首日電器店現爆買潮▼



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▼4月10日 林鄭月娥抗疫記者會▼

