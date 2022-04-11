疫情．最新｜自願快測未見疫情反彈　政府最快今公布復課安排

撰文：歐陽德浩 王潔恩 陳淑霞 黃偉倫 孔繁栩 梁思行 黃煦緻 劉安琪 何瑞芬 雲嘉晉 勞敏儀
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新冠病毒第五波疫情持續回落．昨日單日確診首度跌穿2,000宗水平．回落至1,921宗，呈報死亡人數也減至70宗以下。疫情未有反彈，當局最快今日（11日）公布學校由4月19日起分級別復課，並將交待學生是否需每日上學前進行快速抗原測試，獲得陰性結果才可上學。

一連三日的全民自願快速抗原測試昨日（10日）結束，由於呈陽性結果可最遲24小時呈報，衞生署料今日才收到所有結果，預計明日（12日）向公布眾匯報自願快測成效。衞生署過去兩日指出，多達七成自願快呈報個案屬無病徵，比率較過往倍升，推算是因患者響應自願快測，才令無病徵的隱形病人現身。

昨日疫情報道總覽：

疫情．4.10｜全民快測首兩日收2202宗呈報　七成屬無徵狀隱形患者

▼4月10日　鴨脷洲利東邨東逸樓圍封檢測▼

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▼4月10日　深水埗快速抗原測試售價創新低▼

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▼4月9日　消費券帶動黃金電腦商場人流上升▼

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全民快測結束　梁子超指全民強檢難斷傳播鏈　推3招達致清零

【08:00】政府呼籲市民由上周五（8日）起一連三日進行自願快速抗原測試，至昨日（10日）結束， 究竟在「全民快測」之後，會否推行全民強制檢測？衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨表示，需評估結果，收集新數據，了解最新疫情，未有確實答案。呼吸系統科專科醫生梁子超指出，以現時疫情階段，即使以「清零」為目標，都未必需要全民強制檢測，由於有數百萬計市民已曾染疫，全民核酸檢測將發現大批「復陽」或持續陽性個案，結果未能迅速鎖定社區傳播鏈，亦難以展開病毒追蹤。

梁子超建議，與其推行全民檢測，其實可以污水監測結果為導向，推行以地區為單位做強制檢測，相信香港有能力每日為10至30萬市民做檢測；另可透過不同措施，令更多市民接受快速檢測，例如每周末要求僱員做快速檢測，然後將結果上報予上司，持續約一個月，找出傳播者；再配以病毒追蹤，相信毋須全民檢測，亦可達至「清零」。

▼4月7日　市民補領防疫服務包▼

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長新冠後遺症｜中大研究：腸道微生態多樣性明顯減少　配方可預防

【07:00】本港累計已有逾百萬人確診新冠肺炎，感染者在病毒清除至少四星期後仍持續出現症狀，即有可能有「長新冠」，本港約76%染疫者康復後半年仍有一種症狀。中大醫學院研究首次發現，長新冠患者腸道微生態獨特，生物多樣性明顯較少，「好菌」較少等。研究亦初步發現，新冠患者若服用由中大研發的微生態配方SIM01，有長新冠的比率可由76%大幅減至6%，即有效預防率達到94%。

▼「長新冠」定義及病徵▼

本周公布復課及放寬社交距離細節　林鄭：快測陰性才回校比較安全復課｜教聯會認同學生返校前須快測　倡教局加津貼供學校買快測劑復課｜快測包售價一盒平均4.6元創新低　學生日日測每月不用100元病人醫護組織倡曾打科興長者、兒童溝針復必泰　倡復課限半日面授子女復課返校須快測　家長嘆支出夠買一個月餸　冀教育局代購DSE｜24%受訪學生感極大壓力　應屆考生：要執定走佬袋去竹篙灣復課｜網球新星黃澤林為教育局拍片　教學生正確掌上壓迎重返學校

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼

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再添65條亡魂　31歲男上月暈倒猝斃肺部現病毒　去年曾患心肌炎歐家榮稱難料會否爆第六波　籲長者接種第四針　學童復課前打針增1921宗個案　創近兩個月來新低　料全民快測後數字續上升全民快測｜林鄭料4.12可掌握成效　未知是否短期內啟動全民強檢本周公布復課及放寬社交距離細節　林鄭：快測陰性才回校比較安全

▼4月7日　消費券派發首日店舖及商場人流上升▼

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消費券｜飲食業首周生意升1/3　只達疫情前40%　寄望晚市恢復堂食消費券｜陳茂波指百萬市民首日即以八達通App領取　較去年增37%警觀塘區內巡查多個處所　14男8女違限聚令被票控羅致光認未能解決部份私營院舍質素差問題　將修例增人均樓面面積

▼4月7日　消費券派發首日電器店現爆買潮▼

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強制檢測｜增25幢　乙明邨連續3日上榜　沙田居冠涉銀禧花園等4廈確診大廈｜新增308幢深水埗區佔最多　愛海頌、碧海藍天上榜封區｜利東邨東逸樓污水含病毒兼多人確診　今日圍封強檢封區｜顯徑邨顯祐樓解封　揭7人感染　中招比率約0.4%新田方艙醫院公共排污系統7日竣工　工友自願縮短晚餐時間疫情｜內地防控專家組巡安老院及商場食肆　即場分享感染控制措施

▼4月10日　林鄭月娥抗疫記者會▼

+6
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