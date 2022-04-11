疫情．最新｜自願快測未見疫情反彈　政府最快今公布復課安排

新冠病毒第五波疫情持續回落．昨日單日確診首度跌穿2,000宗水平．回落至1,921宗，呈報死亡人數也減至70宗以下。疫情未有反彈，當局最快今日（11日）公布學校由4月19日起分級別復課，並將交待學生是否需每日上學前進行快速抗原測試，獲得陰性結果才可上學。



一連三日的全民自願快速抗原測試昨日（10日）結束，由於呈陽性結果可最遲24小時呈報，衞生署料今日才收到所有結果，預計明日（12日）向公布眾匯報自願快測成效。衞生署過去兩日指出，多達七成自願快呈報個案屬無病徵，比率較過往倍升，推算是因患者響應自願快測，才令無病徵的隱形病人現身。



昨日疫情報道總覽：

▼4月10日 鴨脷洲利東邨東逸樓圍封檢測▼



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▼4月10日 深水埗快速抗原測試售價創新低▼



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▼4月9日 消費券帶動黃金電腦商場人流上升▼



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【08:00】政府呼籲市民由上周五（8日）起一連三日進行自願快速抗原測試，至昨日（10日）結束， 究竟在「全民快測」之後，會否推行全民強制檢測？衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨表示，需評估結果，收集新數據，了解最新疫情，未有確實答案。呼吸系統科專科醫生梁子超指出，以現時疫情階段，即使以「清零」為目標，都未必需要全民強制檢測，由於有數百萬計市民已曾染疫，全民核酸檢測將發現大批「復陽」或持續陽性個案，結果未能迅速鎖定社區傳播鏈，亦難以展開病毒追蹤。



梁子超建議，與其推行全民檢測，其實可以污水監測結果為導向，推行以地區為單位做強制檢測，相信香港有能力每日為10至30萬市民做檢測；另可透過不同措施，令更多市民接受快速檢測，例如每周末要求僱員做快速檢測，然後將結果上報予上司，持續約一個月，找出傳播者；再配以病毒追蹤，相信毋須全民檢測，亦可達至「清零」。

▼4月7日 市民補領防疫服務包▼



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【07:00】本港累計已有逾百萬人確診新冠肺炎，感染者在病毒清除至少四星期後仍持續出現症狀，即有可能有「長新冠」，本港約76%染疫者康復後半年仍有一種症狀。中大醫學院研究首次發現，長新冠患者腸道微生態獨特，生物多樣性明顯較少，「好菌」較少等。研究亦初步發現，新冠患者若服用由中大研發的微生態配方SIM01，有長新冠的比率可由76%大幅減至6%，即有效預防率達到94%。

▼「長新冠」定義及病徵▼



▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼4月7日 消費券派發首日店舖及商場人流上升▼



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▼4月7日 消費券派發首日電器店現爆買潮▼



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▼4月10日 林鄭月娥抗疫記者會▼

