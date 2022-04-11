直播｜學校須每日呈報確診個案　如個案逾師生總數5%或須停課

新冠病毒第五波疫情持續回落．昨日單日確診首度跌穿2,000宗水平．回落至1,921宗，呈報死亡人數也減至70宗以下。疫情未有反彈，當局最快今日（11日）公布學校由4月19日起分級別復課，並將交待學生是否需每日上學前進行快速抗原測試，獲得陰性結果才可上學。



一連三日的全民自願快速抗原測試昨日（10日）結束，由於呈陽性結果可最遲24小時呈報，衞生署料今日才收到所有結果，預計明日（12日）向公布眾匯報自願快測成效。衞生署過去兩日指出，多達七成自願快呈報個案屬無病徵，比率較過往倍升，推算是因患者響應自願快測，才令無病徵的隱形病人現身。



昨日疫情報道總覽：

▼4月10日 鴨脷洲利東邨東逸樓圍封檢測▼



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▼4月10日 深水埗快速抗原測試售價創新低▼



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【11:18】楊潤雄稱，5月下旬會檢視每日快測安排，若出現零星個案及有密切接觸者，學校可續上課，但當全校陽性個案在5%以上，衞生防護中心會調查，研究是否作出停課決定。除了持醫生證明書，所有教職員及訪客都要打首針先可以入學校。

【11:16】幼稚園方面，楊潤雄稱，學生年紀小，長假期後需要較多時間恢復校園適應，為確保學校有充分準備，幼稚園學生分3階段復課 - 1/3學生5月3日回校面授，另外2/3學生5月10日恢復面授，5月16日開始全校恢復面授，未能恢復繼續網課。

【11:14】教局局長楊潤雄稱，中學於DSE後的5月3日開始自行決定如何分階段復課，最但最遲5月10日要恢復全部級別半天面授；小學最早4月19日分階段恢復半天面授課，暫未能恢復級別可續網課，最遲5月3日須恢復面授課。

【11:11】林鄭月娥宣布復活節後復課，學生及教職員每天須快測，政府會提供1千萬套比有需要學生。她承認復活節後復課有風險，疫情或反彈，但屬可控。林鄭月娥又稱，沒有打針學生不能參加非學術活動，這是為保障他們染疫患上重症風險。

【11:00】林鄭月娥表示，2月22日要求提早放暑假，現在回看，當時決定讓香港避過了一場嚴重疫情，因當日之後，確診個案大幅飆升，3月到達峰，一日萬多個案，可以想像若80萬學生照常上學，傳播風險有多高。

【10:00】一萬元「臨時失業支援」計劃由上月23日開始接受申請，將於明日（12日）晚上11時59分截止，首批合共約60,000名成功申請者則預計可在明日起的一星期內收到資助。政策創新與統籌辦事處總監何佩玲今早在電台節目指，在已審視個案中，約7成獲批，有1成明顯不符合資格，其餘2成個案則被「hold住」稍後一次過再審視，其中包括部份提交申請前只連續28或29日沒有工作的申請人。何佩玲指，他們原本不符提交申請前需連續30天內沒有工作規定，但有關方面會考慮是否批准他們的申請。

▼3月23日 登記臨時失業支援金十部曲▼



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【09:25】全港學校最快復活節假期後，即4月19日起分階段復課，政府預告要求學生返學前做快速抗原測試。津貼小學議會主席胡艷芬今日表示，如檢測頻率為每日一次，對家長構成壓力及經濟負擔，故建議減少已接種疫苗學生的檢測次數，兼可作為鼓勵打針誘因。

▼4月9日 消費券帶動黃金電腦商場人流上升▼



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【08:00】政府呼籲市民由上周五（8日）起一連三日進行自願快速抗原測試，至昨日（10日）結束， 究竟在「全民快測」之後，會否推行全民強制檢測？衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨表示，需評估結果，收集新數據，了解最新疫情，未有確實答案。呼吸系統科專科醫生梁子超指出，以現時疫情階段，即使以「清零」為目標，都未必需要全民強制檢測，由於有數百萬計市民已曾染疫，全民核酸檢測將發現大批「復陽」或持續陽性個案，結果未能迅速鎖定社區傳播鏈，亦難以展開病毒追蹤。



梁子超建議，與其推行全民檢測，其實可以污水監測結果為導向，推行以地區為單位做強制檢測，相信香港有能力每日為10至30萬市民做檢測；另可透過不同措施，令更多市民接受快速檢測，例如每周末要求僱員做快速檢測，然後將結果上報予上司，持續約一個月，找出傳播者；再配以病毒追蹤，相信毋須全民檢測，亦可達至「清零」。

▼4月7日 市民補領防疫服務包▼



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【07:00】本港累計已有逾百萬人確診新冠肺炎，感染者在病毒清除至少四星期後仍持續出現症狀，即有可能有「長新冠」，本港約76%染疫者康復後半年仍有一種症狀。中大醫學院研究首次發現，長新冠患者腸道微生態獨特，生物多樣性明顯較少，「好菌」較少等。研究亦初步發現，新冠患者若服用由中大研發的微生態配方SIM01，有長新冠的比率可由76%大幅減至6%，即有效預防率達到94%。

▼「長新冠」定義及病徵▼



▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼4月7日 消費券派發首日店舖及商場人流上升▼



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▼4月7日 消費券派發首日電器店現爆買潮▼



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▼4月10日 林鄭月娥抗疫記者會▼

