$1萬失業支援｜周二深夜截止　2成個案原本不符資格　惟翻盤有望

【臨時失業支援計劃／津貼／保就業計劃2022／防疫抗疫基金6.0／防疫服務包／電子消費券】一萬元「臨時失業支援」計劃由上月23日開始接受申請，將於明日（12日）晚上11時59分截止，首批合共約60,000名成功申請者則預計可在明日起的一星期內收到資助。

政策創新與統籌辦事處總監何佩玲今早（11日）在電台節目指，在已審視個案中，約7成獲批，有1成明顯不符合資格，其餘2成個案則被「hold住」稍後一次過再審視，其中包括部份提交申請前只連續28或29日沒有工作的申請人。何佩玲指，他們原本不符提交申請前需連續30天內沒有工作規定，但有關方面會考慮是否批准他們的申請。



▼疫情下的市況▼



+ 20

髮型屋3月10日復業 員工不符申請條件

何佩玲表示，代理人已完成首批申請人的審批工作，對於外界期望當局可以較寬鬆方式處理審批，包括讓一度停業逾月的髮型屋員工申請，何解釋，髮型屋於3月10日已復業，因此雖屬受疫情影響的表列處所，但由上月23日接受申請計，他們將不符入紙申請一刻前連續30天內沒有工作規定。

何珮玲指「臨時失業支援」的最新申請數字是17萬9千宗，當中有9萬5千宗是開放申請首日便遞交申請。（資料圖片）

1成申請明顯不符合資格 包括月薪逾3萬元個案

何佩玲稱，目前已完成審視申請中，約7成獲批，有1成明顯不符合資格，其餘2成個案則被「hold住」稍後一次過再審視，明顯不符合資格申請，不少為失業前月薪超逾30,000元人士，因此不符資格。

連續28或29日沒有工作申請稍後將一次過再審視

至於開工不足或放無薪假工友，何稱，在2成被「hold住」個案中，見到不少申請人報稱在提交申請前連續28或29日沒有工作，雖然他們不符申請條件，但當局稍後會一次過再審視有關個案，被問到是否會酌情向他們批款，何回應指：「會考慮。」

暫沒發現蓄意詐騙 不獲批申請者可補交資料「上訴」

何佩玲又稱，暫時沒有發現蓄意詐騙情況，強調即使已批出申請，稍後亦會再抽查及覆檢，避免有人濫用公帑，而不獲批申請人，可進一步補交資料，說明有什麼理由使當局認為他們符合申請條件。

▼3月23日 市民登記政府臨時失業支援計劃▼



+ 1

暫沒發現蓄意詐騙 不獲批申請者可補交資料「上訴」

何佩玲又稱，暫時沒有發現蓄意詐騙情況，強調即使已批出申請，稍後亦會再抽查及覆檢，避免有人濫用公帑，而不獲批申請人，可進一步補交資料，說明有什麼理由使當局認為他們符合申請條件。

▼3月23日 登記臨時失業支援金十部曲▼

