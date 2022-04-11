復課｜4.19開始面授師生須每日快測　打兩針中小學生可非學術活動

特首林鄭月娥今日（11日）舉行例行記者會，交代復活節假期後的復課安排。她指，全港最早可於4月19日起分階階復課，並採取額外措施，包括學生、教職員須每日返學前做快測，只有結果陰性才可上學；而無打針的學生，雖然可以如常在課室上課，但不能參加非學術性活動。

教育局局長楊潤雄又指，中學若整體或個別級別達90%接種率，可安排全日面授課堂。至於3至11歲由於接種率較低，故小學及幼稚園暫時沒有全日面授。



▼1.11政府宣布最遲1.14起停課▼



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教職員及學生須每日做一次快測 政府會免費派學校

林鄭月娥又指，復課後，教職員及學生要每日做決測，檢測陰性才可上學，陽性則要馬上通知學校及衛生防護中心。她說，政府會免費為學校提供1,000萬套快測包，料可足夠學校在未來一個月使用，估計有30多萬學生有需要。政府將於5月下旬會檢視疫情發展考慮需否作調整。

已打兩針中小學生 可參加無罩非學術活動

林鄭又指，有部份學生無打針，雖然不贊同他們不能上學，但強調無打針學生會有一定限制，例如他們可如常回校後在課室學習，但非學術活動會有差別，包括只有打針學生可參加，無打針學生則不能參加，以「保障無接種疫苗的同學。」

教育局局長楊潤雄補充，已完成接種兩針的中小學生，半日面授課堂後，可在另外半日參加非學術課外活動，例如體育、音樂等，同時可在校內進行「無罩活動」，包括吹奏樂器。不過，由於幼稚園學生自理能力低，故暫不適宜進行不戴口罩的活動，除非家中無人照顧，否則額外半天不可留校進行活動。

▼2021.9.13地利亞修女紀念學校（協和）中六恢復全日面授▼



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承認復課有風險 不排除個案反彈

林鄭月娥說，因早前疫情嚴峻，2月21日已首次公布本地學校提早放暑假。她又指，當年沙士在學校只維持不足2個月，但新冠肺炎病毒下，即由2020年至今，已有三個學年均受影響，共80萬同學無法正常在學校學習。

她承認，復活節假期之後復課有風險，因不排除有個案反彈，但平衡利弊後，認為風險可管控。

進入學校人士要受制於「加強版」疫苗通行證

林鄭又指，認為復活節後有條件可逐步復課，但每位教職員及學生都要有採取個人防護措施，例如配戴口罩、進校前體溫檢測等。

她續指，除了健康理由外，至今教職員已接近全數打針，故進入學校人士要受制於疫苗通行證，但學生除外。楊潤雄解釋，之後會實施「加強版」的疫苗通行證，直接僱用的教學及非教學人士，4月21前要完成接種而針，而在5月31日後，接種第二針滿5個月便要打第三針。

在學生方面，林鄭稱已打首針的12至19歲學童，已達到97%，第二針則有78%。而3至11歲學童，她則稱不理想，已打第一針有62%，第二針則只得28%。

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師生染疫比率達5%以上 會研究該學校是否停課

楊又指，若在同一上課日，全校教職員及學生的陽性比率達5%以上，衛生防護中心會調查及研究，以了解是否須作出停課決定。不過，只得零星個案的學校，則可在做足防疫措施下繼續上課，學校亦不用在出現密切接觸者下的情況停課。他表示，在有足夠防護措施下，在校內曾與確診者接觸的教職員及學生，一般都不會視作緊密接觸者。

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