7.21後發起光復元朗遊行　鍾建平認未獲批准　仍著市民來「行街」

元朗於2019年7月21日發生白衣人襲擊事件後，有人發起「光復元朗」遊行，警方未有發出不反對通知書，惟仍有不少人到元朗集結，後來更演變成衝突。曾發起該次遊行的鍾健平，事後被控組織未經批准集結罪，他今（11日）在區域法院認罪。控方案情指，鍾在遊行申請被拒後，仍在記者會講述遊行路線，又著市民到元朗「行街」及「遊玩」，更在當日站在前線。後來有人包圍元朗警署及灑溪錢，警署最終被迫關閉。法庭下午會聽取鍾的求情。



被告鍾健平（41歲，報稱公關人員），承認於2019年7月26日至27日間，在香港組織一個未經批准集結。他被控的另一項參與未經批准集結罪，則獲存檔法庭，不予起訴。

被告鍾健平（左)承認於2019年7月26日至27日間，在香港組織一個未經批准集結。(資料圖片)

警方以公眾安全為由拒遊行申請

案情指，2019年7月21日元朗發生暴力事件，被告於23日向警方申請舉辦遊行，目的為譴責721襲擊事件，但警方以公眾安全為由拒絕申請。

2019年7月27日元朗的遊行演變成衝突

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被告記者會上提原有遊行起點

控方指控，被告在遊行申請被拒後，仍在記者會重申遊行路線，著市民到元朗「行街」及「遊玩」。至同年7月27日，即原定遊行日期，大批市民在原定的遊行起點，被告在現場曾站在前線，質問警方及與警方交涉，又以手勢向示威者作指示，包括曾指示他們不要擲物，亦曾安撫情緒激動的年長示威者。

遊行期間有爆發暴力事件

示威者後來步向元朗水邊村，並有包圍元朗警署，期間有人灑溪錢，元朗警署最終要被逼關閉。他們亦有佔據車路、輕鐵路軌，及叫喊不同口號，當中涉言語攻擊警方，包括「黑警」、「可恥」、「沒有暴徒，只有暴政」。遊行期間亦爆發暴力事件，有人擲硬物，亦有警車被示威者圍困。

案件編號：DCCC842/2021