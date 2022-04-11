5人港鐵內打麻雀及拍攝　4人並用長者卡乘車　各罰1千警斥自私

去年網上流傳影片，有數名男子在繁忙時間，帶備麻雀枱上港鐵，並在行駛中的車廂內打牌。警方及後拘捕5名，並揭發其中4人是使用長者八達通乘搭港鐵。5人被指違反《香港鐵路附例》，被控在公眾地方犯的妨擾罪及，他們今(11日)在九龍城法院認罪，各被罰款1000元。警方的發言人斥被告行為自私，行阻礙車廂內的通道，提醒市民不要因一時貪玩而違法。



5名被告年齡介乎20至27歲，他們承認在2021年10月13日，在一輛駛向調景嶺方向的港鐵車箱內作妨擾行為。

5人在列車行駛期間突開抬打牌

案情指，5名被告於當日下午6時許在旺角站登上一輛港鐵列車，其中一名人手持一張麻雀枱。當列車到達樂富站時，5名被告在車廂打開麻雀枱。其中4人當場竹野，另一人則用手機拍下情況。

網上流傳數人在港鐵車箱內竹戰的情刑。(詳看下圖)

4人被捕後發現使用長者八達通

警方得知有關影片後接手調查，並鎖定5名被告身份，同年11月13日拘捕各人。警方並發現，其中四名被告使用長者八達通乘搭港鐵。

警斥被告行為製造噪音

警方鐵路警區總督察段雅倫在記者會時，斥被告的行為自私，阻礙車廂內的通道，除了會對其他乘客造成不便和製造噪音外，更有可能構成危險，令其他乘客受傷。雖然被告的行為只為自娛，不涉金錢交易，但段提醒市民，進行任何活動都要守法，亦要尊重他人的權利，和顧及他人的安全。他提醒市民不要因一時貪玩，而誤墮法網。