最新．疫情｜配合復課及DSE　港鐵周五起加強服務　最快2分鐘一班

衞生署衞生防護中心公布昨日（11日）新增1,407宗確診，為2月15日錄得1,619宗個案以來，單日呈報最低的一日，累計約120萬人染疫。上周五開始的一連三日自願快速抗原測試，第三日呈報限期昨晚午夜屆滿，衞生署今日（12日）將總結成效。



10,000元「臨時失業支援」計劃由上月23日開始接受申請，將於今日晚上11時59分截止，首批合共約60,000名成功申請者則預計可在今日起的一星期內收到資助。



昨日疫情報道總覽：

▼4月11日 酒吧之城蘭桂坊晚上猶如死城▼



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【14:15】港鐵表示隨着第五波新冠緩和、政府逐步恢復正常公共服務以及學校恢復面授課堂等，將由本星期五(15日)起逐步加強九條鐵路綫、輕鐵及港鐵巴士的服務。全面加強服務後，九條鐵路綫每週將合共增加約五千二百班車，港鐵重鐵服務在繁忙時段的班次和大部分非繁忙時段的服務將回復至今年一月、即第五波疫情爆發前的水平。

【11:40】政府要求復課後，學生每日要先做快速檢測才可上學，但只會向約30萬學童派發快速檢測。有家長致電到電台，明言市面快速測試套裝最便宜都要十多元，對家長來說有負擔；亦有人指，每日快測浪費時間，早上時間緊迫，有時怱忙至「唔梳頭」已要趕返校上學，學生難以應付。新界校長會副主席朱偉林建議，容許已打齊兩針的學生可以隔日檢測，或一周兩檢，沒有打針的學生才要每日檢測。

【10:45】中大生物醫學學院客座副教授、相達生物科技董事招彥燾在商台節目形容早前三日全民快測整體算是成功，即使數據不完整，暫時2800多宗呈報亦不算高，但最重要是當中有65%屬無徵狀患者，代表全民快測確能找到隱形患者。他亦認為，可以值得再做全民快速檢測。他又分享為小朋友採樣的方法，建議家長可以讓小朋友看電視分散注意力、以手固定小朋友頭部，並緩慢放入採樣棒。

【09:50】小學最早可於4月19日起分階段恢復半天面授課堂，中學則由5月3日開始復課，屆時全校師生每日回校前需做快速檢測。政府雖會派發1000萬個快速檢測包予有經濟困難家庭，但每日檢測對家庭都有壓力，教育局副局長蔡若蓮今日在電台節目表示，公帑要善用，預計每日快測對一般家庭經濟負擔「唔會構成好大問題」，並指暫未有打算向全港學生派發快速檢測包，冀疫情盡快過去，會按時檢視快速檢測頻率。至於有關注自閉症組織指，自閉學童或會抗拒做快速檢測，蔡若蓮說，距離開學尚有一個多禮拜，家長可嘗試教導小朋友：「唔會話教唔到。」

【09:30】葵涌華荔邨喜荔樓解封，圍封其間約1,680人接受檢測，當中發現16宗陽性檢測個案和七宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼4月11日 葵涌華荔邨喜荔樓圍封檢測▼



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▼4月11日 教育局公布學校4.19起復課▼



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【08:00】第五波肆虐最高峰之時，政府改裝啟德郵輪碼頭作暫託中照顧輕症長者，基督教靈實協會負責營運當中近400張床。靈實協會團隊接受《香港01》專訪稱，為讓長者感覺「唔似住醫院」，在啟德暫託中心加入不少關愛措施，包括為長者及其家屬提供視像服務，並在中心內播放音樂及不時更新資訊，最重要是安排社工作心靈輔導，希望可醫治身體之餘更治療心靈，讓長者可「眼仔碌碌」回家。

面對本地照顧員人手不足，啟德暫託中心亦有由社署招聘的內地照顧員「援港」，靈實則為他們提供三天「雞精班」培訓，靈實專業進修學院校長翁麗指，雖然內地護理員經驗較少，但勝在有心，即使部份人只懂普通話，亦樂於用身體語言和長者「傾偈」。

基督教靈實協會協助營運啟德暫託中心，基督教靈實協會靈實專業進修學院校長翁麗（左）和基督教靈實協會啟德暫託中心護理總監陳佩清（右）希望長者得到心靈治療，康復回家。（李澤彤攝）

【00:13】新冠肺炎肆虐逾兩年，創新科技的重要性逐漸增加，例如政府運用「安心出行」抗疫、市民減少外出以「智方便」處理手續等。多名立法會議員向創科局查詢有關開支，當局回應指，在向本地企業購買抗疫物資及實施抗疫措施等，上年度涉及金額約3,051萬元，當中檢疫手環運作服務佔1,038萬元，為各項目中最多。

此外，本年度「安心出行」的預算問支約為860萬元；而「智方便」更高達7,000萬元，相比疫情前的2,100萬元，高出近5,000萬元。

▼4月10日 深水埗快速抗原測試售價創新低▼



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▼4月11日 海關公布檢獲一批走私新冠口服藥物▼



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▼3月23日 登記臨時失業支援金十部曲▼



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▼4月9日 消費券帶動黃金電腦商場人流上升▼

