最新．疫情｜$1萬失業支援午夜截止　喜荔樓解封揪16宗陽性個案

撰文：歐陽德浩 王潔恩 林穎嫺 陳淑霞 鍾妍 梁思行 馬煒傑 黃煦緻 江麗盈 劉安琪 李沛姿 陳栢麟
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衞生署衞生防護中心公布昨日（11日）新增1,407宗確診，為2月15日錄得1,619宗個案以來，單日呈報最低的一日，累計約120萬人染疫。上周五開始的一連三日自願快速抗原測試，第三日呈報限期昨晚午夜屆滿，衞生署今日（12日）將總結成效。

10,000元「臨時失業支援」計劃由上月23日開始接受申請，將於今日晚上11時59分截止，首批合共約60,000名成功申請者則預計可在今日起的一星期內收到資助。

昨日疫情報道總覽：

疫情．4.11｜學生復課後須日日做快測　單日確診降至兩個月低位

▼4月11日　酒吧之城蘭桂坊晚上猶如死城▼

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復課｜沒計劃向全港學生派快測包　蔡若蓮：一般家庭負擔唔係好大

【09:50】小學最早可於4月19日起分階段恢復半天面授課堂，中學則由5月3日開始復課，屆時全校師生每日回校前需做快速檢測。政府雖會派發1000萬個快速檢測包予有經濟困難家庭，但每日檢測對家庭都有壓力，教育局副局長蔡若蓮今日在電台節目表示，公帑要善用，預計每日快測對一般家庭經濟負擔「唔會構成好大問題」，並指暫未有打算向全港學生派發快速檢測包，冀疫情盡快過去，會按時檢視快速檢測頻率。至於有關注自閉症組織指，自閉學童或會抗拒做快速檢測，蔡若蓮說，距離開學尚有一個多禮拜，家長可嘗試教導小朋友：「唔會話教唔到。」

【09:30】葵涌華荔邨喜荔樓解封，圍封其間約1,680人接受檢測，當中發現16宗陽性檢測個案和七宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼4月11日　葵涌華荔邨喜荔樓圍封檢測▼

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▼4月11日　教育局公布學校4.19起復課▼

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靈實營運啟德暫託中心　重心靈治療洗走醫院感：想長者眼碌碌回家

【08:00】第五波肆虐最高峰之時，政府改裝啟德郵輪碼頭作暫託中照顧輕症長者，基督教靈實協會負責營運當中近400張床。靈實協會團隊接受《香港01》專訪稱，為讓長者感覺「唔似住醫院」，在啟德暫託中心加入不少關愛措施，包括為長者及其家屬提供視像服務，並在中心內播放音樂及不時更新資訊，最重要是安排社工作心靈輔導，希望可醫治身體之餘更治療心靈，讓長者可「眼仔碌碌」回家。
面對本地照顧員人手不足，啟德暫託中心亦有由社署招聘的內地照顧員「援港」，靈實則為他們提供三天「雞精班」培訓，靈實專業進修學院校長翁麗指，雖然內地護理員經驗較少，但勝在有心，即使部份人只懂普通話，亦樂於用身體語言和長者「傾偈」。

基督教靈實協會協助營運啟德暫託中心，基督教靈實協會靈實專業進修學院校長翁麗（左）和基督教靈實協會啟德暫託中心護理總監陳佩清（右）希望長者得到心靈治療，康復回家。（李澤彤攝）
創科局電子手環服務用1000萬元　營運升級「安心出行」再花860萬

【00:13】新冠肺炎肆虐逾兩年，創新科技的重要性逐漸增加，例如政府運用「安心出行」抗疫、市民減少外出以「智方便」處理手續等。多名立法會議員向創科局查詢有關開支，當局回應指，在向本地企業購買抗疫物資及實施抗疫措施等，上年度涉及金額約3,051萬元，當中檢疫手環運作服務佔1,038萬元，為各項目中最多。

此外，本年度「安心出行」的預算問支約為860萬元；而「智方便」更高達7,000萬元，相比疫情前的2,100萬元，高出近5,000萬元。

復課｜學校陽性達兩比率或停課　申領2類資助學生可免費獲快測包復課｜學生期待回校再見同學　校長促向基層學生派快測包4.19復課｜小學傾向分階段回校面授　籲派發更多數量快測包予學生復課｜政府1000萬套快測包派予30萬清貧學生　5月中再作調整復課｜長期停課或致深迷網絡及欺凌　衞生署稱面授課屬必要措施復課｜中小學幼稚園安排總覽　每日交快測結果、課外活動要打針復課｜4.19開始面授師生須每日快測　未打齊針禁參加非學術活動復課時間表｜小學4.19恢復面授　中學幼園最遲5.10及16日全校復課復課｜學界憂每日快測添家長壓力　倡已打針可減檢測數增接種誘因

▼4月10日　深水埗快速抗原測試售價創新低▼

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強制檢測｜首增至30幢　三邨連續兩日上榜　私樓涉將軍澳中心等封區｜華荔邨喜荔樓及天瑞邨瑞豐樓圍封強檢　料明午解封確診大廈｜上榜樓宇跌至6118幢　包括半山豪宅　淺水灣洋房亦有份全民快測共收2875宗呈報　七成無病徵　張竹君：無快測係唔會搵到疫情︱昨單日新增死亡人數跌至52人　兩名較年輕死者均有肺癌背景疫苗｜非法定監護人不可反對院友打針　病人組織指紓緩擔憂更重要疫苗｜累計89人離世前14日內曾打針　多無關疫苗　17宗待解剖報告全民快測｜何栢良指首兩日逾2千呈報符預期　倡民調機構參與統計疫情｜第5名議員中招　民建聯鄭泳舜快測陽性　現居家隔離

▼4月11日　海關公布檢獲一批走私新冠口服藥物▼

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疫情｜私家醫生可網上申請兩款口服藥　供應商直接派至登記診所本港檢獲走私新冠口服藥　藥劑師﹕市民忌自購服用應注意三要點海關首次緝獲走私新冠口服藥　共4.7萬粒約值50萬兒科醫生︰兒童染新冠後或現多系統發炎綜合症 嚴重者需深切治療疫下情緒受困　港大精神醫學系平台兩年跟進逾百個案　58%達高危議員指航班熔斷令港失航空樞紐地位　陳帆：疫情受控會檢視去年公共交通服務投訴增54.8%　巴士班次投訴倍增　料與削班有關

▼3月23日　登記臨時失業支援金十部曲▼

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$1萬失業支援｜周二深夜截止　2成個案原本不符資格　惟翻盤有望抗疫基金︱逾千工友未能領取萬元津貼　工聯會倡擴至全港清潔保安泳灘5月重開　救生員工會推算欠逾三成人手　或半數沙灘無人當值去年公共交通服務投訴增54.8%　巴士班次投訴倍增　料與削班有關

▼4月9日　消費券帶動黃金電腦商場人流上升▼

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新冠肺炎
復課
教育局
疫苗接種
醫院管理局
衞生防護中心
全民檢測
強制檢疫
新冠疫苗
BioNTech復必泰疫苗
中國科興
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