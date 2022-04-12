最新．疫情｜$1萬臨時失業支援午夜截止申請　衞生署總結全民快測

衞生署衞生防護中心公布昨日（11日）新增1,407宗確診，為2月15日錄得1,619宗個案以來，單日呈報最低的一日，累計約120萬人染疫。上周五開始的一連三日自願快速抗原測試，第三日呈報限期昨晚午夜屆滿，衞生署今日（12日）將總結成效。



10,000元「臨時失業支援」計劃由上月23日開始接受申請，將於今日晚上11時59分截止，首批合共約60,000名成功申請者則預計可在今日起的一星期內收到資助。



昨日疫情報道總覽：

▼4月11日 酒吧之城蘭桂坊晚上猶如死城▼



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▼4月11日 教育局公布學校4.19起復課▼



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【08:00】第五波肆虐最高峰之時，政府改裝啟德郵輪碼頭作暫託中照顧輕症長者，基督教靈實協會負責營運當中近400張床。靈實協會團隊接受《香港01》專訪稱，為讓長者感覺「唔似住醫院」，在啟德暫託中心加入不少關愛措施，包括為長者及其家屬提供視像服務，並在中心內播放音樂及不時更新資訊，最重要是安排社工作心靈輔導，希望可醫治身體之餘更治療心靈，讓長者可「眼仔碌碌」回家。

面對本地照顧員人手不足，啟德暫託中心亦有由社署招聘的內地照顧員「援港」，靈實則為他們提供三天「雞精班」培訓，靈實專業進修學院校長翁麗指，雖然內地護理員經驗較少，但勝在有心，即使部份人只懂普通話，亦樂於用身體語言和長者「傾偈」。

基督教靈實協會協助營運啟德暫託中心，基督教靈實協會靈實專業進修學院校長翁麗（左）和基督教靈實協會啟德暫託中心護理總監陳佩清（右）希望長者得到心靈治療，康復回家。（李澤彤攝）

【00:13】新冠肺炎肆虐逾兩年，創新科技的重要性逐漸增加，例如政府運用「安心出行」抗疫、市民減少外出以「智方便」處理手續等。多名立法會議員向創科局查詢有關開支，當局回應指，在向本地企業購買抗疫物資及實施抗疫措施等，上年度涉及金額約3,051萬元，當中檢疫手環運作服務佔1,038萬元，為各項目中最多。

此外，本年度「安心出行」的預算問支約為860萬元；而「智方便」更高達7,000萬元，相比疫情前的2,100萬元，高出近5,000萬元。

▼4月11日 葵涌華荔邨喜荔樓圍封檢測▼



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▼4月10日 深水埗快速抗原測試售價創新低▼



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▼4月11日 海關公布檢獲一批走私新冠口服藥物▼



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▼3月23日 登記臨時失業支援金十部曲▼



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▼4月9日 消費券帶動黃金電腦商場人流上升▼

