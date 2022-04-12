最新．疫情｜3社區隔離設施酒店轉檢疫酒店　總房間增至1.4萬間

衞生署衞生防護中心公布今日（12日）新增1,433宗確診，其中13宗為輸入個案，多59 宗死亡，病死率升至0.735%。三日全民快測共呈報3,128宗個案，估計最少幾百宗是透過參加全民快速檢測找到。



昨日疫情報道總覽：

▼4月12日強制檢測公告▼



【20:43】第五波疫情仍然嚴重，食衞局今晚（12日）公布最新的強制檢測公告，上榜大廈首次增至35幢，當中26幢為公屋或居屋，其中油塘油麗邨、屯門大興邨連續兩日上榜；另有八幢為私樓，包括馬鞍山曉峰灣畔4座、黃埔花園錦桃苑15座等。任何人士曾於3月30日至4月12日期間曾身處於該批大廈逾2小時，須於明日至後日（13日至14日）接受核酸檢測。

【20:26】物流業受第五波疫情影響遭到重創，中港陸運接近停擺，估計過萬工人家庭受到影響。香港物流協會今日（12日）召開記者會，協會會長袁美儀指若情況持續，香港作為國際物流樞紐的地位將受到動搖，亦會對其他行業造成影響，導致失業潮，呼籲政府以恢復經濟為首要任務，儘快與內地政府協調，恢復陸路運輸正常。

立法會航運交通界議員易志明則指．如今實行的陸路全接駁模式運作影響本港跨境司機生計，建議全程封閉式「閉環管理」過關。

【19:53】新冠肺炎疫情打擊經濟，不少企業敵不過疫情結業並遣散員工。根據勞工及褔利局回覆立法會特別財委會的書面提問時表示，破產欠薪保障基金去年批出3,388宗個案，涉款1.13億元，較2020年批出7,850萬增加44%。當中以零售業增幅最多，由2020年批出147宗一躍至去年446宗，按年增逾兩倍。

▼4月12日 $1萬失業支援計劃最後申請▼



【19:50】食物及衞生局公布將進一步增加指定檢疫酒店供應，以應付從海外回港的香港居民及外傭的需求，其中三間早前預留作社區隔離設施的酒店——皇家太平洋酒店、九龍酒店和香港康得思酒店，將轉作指定檢疫酒店之用，以額外提供約2,000間房間。該批酒店將由本周四（14日）起投入服務，並陸續開始接受房間預訂。

當局又指，為善用酒店房間作檢疫用途，由5月1日起，現時四間預留作外傭檢疫用途的酒店——香港沙田萬怡酒店、富薈馬頭圍酒店、奧斯酒店和青衣華逸酒店，除繼續接待外傭檢疫外，亦將接待其他從外地回港居民入住檢疫，共提供約1,600間房間，已預約這四間酒店的外傭不會受影響。將回港居民則可於4月19日上午10時起，經酒店的網上預約系統預訂房間。連同上述七間酒店，從5月1日起指定檢疫酒店共有45間，提供超過14,000間房間，

局方指今輪有效期至7月31日的指定檢疫酒店計劃下的各間酒店至今並未有申請調整收費。

【19:20】第五波疫情緩和，學童恢復面授課堂在即。按當局安排，學童在上學前要進行快速檢測，結果呈陰性方可返學。



《香港01》記者今日到旺角的藥房及商鋪視察，快測套裝售價未見因而回升，最便宜為五元已有一包。有商鋪指近日未見家長來「大手入貨」，相信尚未正式恢復面授課，家長仍抱觀望態度。有家長則指，已購買40個快測包，預留予兒子上學前用，會視乎學校恢復面授後的疫情發展，再決定會否購買更多快測套裝。

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【18:49】第5波疫情打擊經濟，政府即將再次推出「保就業」計劃，向僱主補貼僱員5月至7月的工資，每名全職僱員可劃一補貼8,000元，兼職僱員則有4,000元補貼。立法會財務委員會今日(12日) 審議向防疫抗疫基金注資430億元的申請，提供撥款推行「 2022 保就業」計劃 ，經過3小時會議後，撥款獲得通過，預計本月尾開始接受申請，下月尾開始發放資助。

對於執行細節，勞工及福利局局長羅致光解釋，以簡單資料例如強積金記錄可加快審批，而於相關限制下，5、6、7月每月申請的人數可以不同，企業可以視乎需要增聘人手，以達政策目的；政策創新與統籌辦事處總監何珮玲則指，為方便以2020年保就業計劃數據作申請的企業，今次會再次與當時的代理人合作，因資料齊全有助加快審批。

羅致光指領取資助人數要同強積金戶口數目吻合。（網上會議截圖）

【18:44】第五波疫情持續，香港欖球總會今日（12日）宣布，決定香港男子15人欖球代表隊，退出5月28日至6月6日在韓國舉行的「亞洲欖球錦標賽」，意味港隊失去進軍世界盃的機會。

欖總解釋，欖球隊1月至今受限聚措施無法訓練，隨着比賽日期迫近眉睫，加上缺乏備戰時間，繼續參賽將增加球員的安全風險；雖然與其他參賽的欖球總會要求更改或延遲舉辦時間，但被拒絕，因岷最終決定退出比賽。

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【16:55】張竹君表示，全民快測三日呈報的3000多宗個案，64.3%沒有病徵，35.7%有病徵，相比以前是調轉了，這三日的比例都是如此，八成以上呈報人士沒有高危因素，適合家居隔離。

【16:44】醫院管理局總行政經理李立業表示，恩恤探訪有最新安排，由於近日危急病人及臨終病人有增加，理解家屬想探望，公院會按家屬意願安排探訪，探訪人士需要提供24小時內陰性快測，未能預先測，探訪後要快測，並提供證明，要細閱單張，跟醫護指示，清潔雙手、合適個人防護裝備，探訪後要進行7日醫學監察，及使用安心出行。曾確診者康復後三個月，可豁免有關要求，要向醫護提供感染、康復證明。

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【16:37】衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今日（12日）新增1,433宗確診，其中13宗為輸入個案，多59宗死亡。三日全民快測共呈報3,128宗個案。張竹君指出，整體在4月8日，上升趨勢突然高了，一部份人士，可能數百位，或1600的一半左右，是響應全民快測找到，當然是沒有做了快測而陰性的數字。

【16:04】粉嶺祥華邨祥豐樓及沙田水泉澳邨修泉樓今午4時起圍封強檢，政府指，根據法例第599J章，可按防疫需要，作出限制與檢測宣告。審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就相關區域作出限制與檢測宣告，目標是在明日（13日四）下午約一時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:03】理大的跨學科研究團隊，研發出一款便攜式病毒檢測儀，並指其準確率可達百分之一百。該儀器體積小，有內置電源，可即場作核酸測試，樣本不須送回實驗室化驗，透過藍牙便可將測試數據傳送到智能電話，並進行分析和顯示結果，確認陽性樣本只需25分鐘，整個過程最快只需40分鐘，並可同時化驗4個不同樣本。研究團隊冀望這技術能在社區，如安老院舍、診所、口岸、食肆、商場等應用，惟使用仍需一定檢測技術，現階段不宜由市民操作，應交由專業檢測人士處理。

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【15:24】廉政公署上周落案起訴一名護士與另四人涉嫌假裝完成接種2019冠狀病毒病疫苗，以串謀偽造疫苗接種紀錄，今日（12日）再落案起訴護士的兩名家人，為一名姓廖建築工人及其外傭。二人連同早前被起訴的五名被告，現被控兩項修訂罪名，即兩項串謀欺詐罪名，違反普通法。各被告獲廉署准予保釋，以待明日在觀塘裁判法院答辯。

【14:15】港鐵表示隨着第五波新冠緩和、政府逐步恢復正常公共服務以及學校恢復面授課堂等，將由本星期五(15日)起逐步加強九條鐵路綫、輕鐵及港鐵巴士的服務。全面加強服務後，九條鐵路綫每週將合共增加約五千二百班車，港鐵重鐵服務在繁忙時段的班次和大部分非繁忙時段的服務將回復至今年一月、即第五波疫情爆發前的水平。

▼4月11日 酒吧之城蘭桂坊晚上猶如死城▼

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【11:40】政府要求復課後，學生每日要先做快速檢測才可上學，但只會向約30萬學童派發快速檢測。有家長致電到電台，明言市面快速測試套裝最便宜都要十多元，對家長來說有負擔；亦有人指，每日快測浪費時間，早上時間緊迫，有時怱忙至「唔梳頭」已要趕返校上學，學生難以應付。新界校長會副主席朱偉林建議，容許已打齊兩針的學生可以隔日檢測，或一周兩檢，沒有打針的學生才要每日檢測。

【10:45】中大生物醫學學院客座副教授、相達生物科技董事招彥燾在商台節目形容早前三日全民快測整體算是成功，即使數據不完整，暫時2800多宗呈報亦不算高，但最重要是當中有65%屬無徵狀患者，代表全民快測確能找到隱形患者。他亦認為，可以值得再做全民快速檢測。他又分享為小朋友採樣的方法，建議家長可以讓小朋友看電視分散注意力、以手固定小朋友頭部，並緩慢放入採樣棒。

【09:50】小學最早可於4月19日起分階段恢復半天面授課堂，中學則由5月3日開始復課，屆時全校師生每日回校前需做快速檢測。政府雖會派發1000萬個快速檢測包予有經濟困難家庭，但每日檢測對家庭都有壓力，教育局副局長蔡若蓮今日在電台節目表示，公帑要善用，預計每日快測對一般家庭經濟負擔「唔會構成好大問題」，並指暫未有打算向全港學生派發快速檢測包，冀疫情盡快過去，會按時檢視快速檢測頻率。至於有關注自閉症組織指，自閉學童或會抗拒做快速檢測，蔡若蓮說，距離開學尚有一個多禮拜，家長可嘗試教導小朋友：「唔會話教唔到。」

【09:30】葵涌華荔邨喜荔樓解封，圍封其間約1,680人接受檢測，當中發現16宗陽性檢測個案和七宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼4月11日 葵涌華荔邨喜荔樓圍封檢測▼



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▼4月11日 教育局公布學校4.19起復課▼



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【08:00】第五波肆虐最高峰之時，政府改裝啟德郵輪碼頭作暫託中照顧輕症長者，基督教靈實協會負責營運當中近400張床。靈實協會團隊接受《香港01》專訪稱，為讓長者感覺「唔似住醫院」，在啟德暫託中心加入不少關愛措施，包括為長者及其家屬提供視像服務，並在中心內播放音樂及不時更新資訊，最重要是安排社工作心靈輔導，希望可醫治身體之餘更治療心靈，讓長者可「眼仔碌碌」回家。

面對本地照顧員人手不足，啟德暫託中心亦有由社署招聘的內地照顧員「援港」，靈實則為他們提供三天「雞精班」培訓，靈實專業進修學院校長翁麗指，雖然內地護理員經驗較少，但勝在有心，即使部份人只懂普通話，亦樂於用身體語言和長者「傾偈」。

基督教靈實協會協助營運啟德暫託中心，基督教靈實協會靈實專業進修學院校長翁麗（左）和基督教靈實協會啟德暫託中心護理總監陳佩清（右）希望長者得到心靈治療，康復回家。（李澤彤攝）

【00:13】新冠肺炎肆虐逾兩年，創新科技的重要性逐漸增加，例如政府運用「安心出行」抗疫、市民減少外出以「智方便」處理手續等。多名立法會議員向創科局查詢有關開支，當局回應指，在向本地企業購買抗疫物資及實施抗疫措施等，上年度涉及金額約3,051萬元，當中檢疫手環運作服務佔1,038萬元，為各項目中最多。

此外，本年度「安心出行」的預算問支約為860萬元；而「智方便」更高達7,000萬元，相比疫情前的2,100萬元，高出近5,000萬元。

▼4月10日 深水埗快速抗原測試售價創新低▼



+ 1

▼4月11日 海關公布檢獲一批走私新冠口服藥物▼



+ 3

▼3月23日 登記臨時失業支援金十部曲▼



+ 5

▼4月9日 消費券帶動黃金電腦商場人流上升▼

