新冠疫苗｜外展隊學護誤幫學童打空針　衞生署要求新都醫務交報告

全港中小學復課在即，為推高學童疫苗的接種率，醫療外展隊會到報名學校為學生打針。惟今年1月曾為36名市民接種過期復必泰的天水圍新都綜合醫務中心，再次出現醫療事故。該醫療機構外展隊的一名醫護學生，本月初為天水圍官立小學學生接種科興時，不慎為學童「打空針」。衞生署今日（12日）表示，已得悉相關醫療事故，正詳細了解事件及作出調查，並已要求涉事機構提交報告。《香港01》亦就事件向新都醫療查詢，正等候回覆。



▼1月11日 天水圍新都醫務中心為約30人打過期復必泰▼



學護發現時即時停止接種

衞生署向《香港01》表示，該機構於4月初在天水圍一中學校舍為區內學童舉辦外展疫苗接種活動。根據初步調查發現，涉事醫護人員是一名護士學生，當時為學童提供肌肉注射時用未有抽取疫苗的針管，為事主提供肌肉注射，發現時已即時停止接種。

▼4月11日 教育局公布學校4.19起復課▼



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家長同意即場由另一醫護注射疫苗

有關醫護人員亦即時向在場主管報告，主管向家長解釋並致歉，獲得家長同意後，由在場的另一醫護代替該學護注射疫苗。醫療機構亦在同日及翌日跟進當事人的情況，得悉當事人無礙。

衞生署重申，「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃」設有臨床事件通報機制，負責醫生須向衞生署作出通報。如有任何違反相關規定的情況，該署會按既定機制跟進。

▼3月1日 接種首劑疫苗人數突破600萬▼

