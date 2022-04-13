疫情．最新｜下周二起向60歲以上長者派快測包　680服務點索取

衞生防護中心今日（13日）公布新增1272確診，較昨日1,433宗下降，有12宗為輸入個案，多62人死亡，第五波累計8735宗死亡個案，病死率再升至0.739%。



昨日疫情報道總覽：

▼4月12日 粉嶺祥華邨祥豐樓圍封檢測▼



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【17:19】學校將分階段復課，學童每日上學前要快速檢測，陰性方可回校。特首林鄭月娥今早（13日）在抗疫記者會表示，全港89個物資增補點今日最後一日開放，個別家長如想「攞多啲」快速檢測，歡迎去領取。

【17:07】徐德義表示，學童復課後要做測試，已發予學校校監及校長信件，若復康日起計，三個月內無須測試，學童亦適用。張竹君表示，三日全民快測的3,142宗快測呈報平台個案，年齡由0至96歲，中位39歲，18.1%為60歲以上。

【17:00】本港新冠疫苗一針接種率已超九成，截至周日（10日）全港已打了1,546萬劑新冠疫苗，655萬人已打一針。衞生署表示，於上周共接獲多36宗曾接種新冠疫苗人士的異常事件報告，及多兩宗離世前14日內曾打針的報告，沒有臨床證據顯示死亡個案由疫苗引起。

▼4月13日 防疫服務包最後派發日▼



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【16:45】醫院管理局總行政經理李立業表示，57歲男病人，無特別病歷，主要有高血壓，無打針，3月26日上午去屯院急症室，主要因無胃口，在醫生診斷下發覺有黃疸、肝酵素上升，根據各方面指標，相信是阻塞性黃疸症，入住檢查，4月1日病毒檢測陽性，住院期間做一系列檢查，發覺不論在大腸及肝都有不正常陰影，相信可能係癌症，持續惡化，4月12日離世。

【16:43】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，衞生防護中心今日（13日）公布新增1272確診，較昨日1,433宗下降，有12宗為輸入個案，多62人死亡，累計8735宗死亡，病死率0.739%。

【16:40】為鼓勵長者檢測，70歲以上長者，可去社區檢測中心或流動採樣站免費做核酸檢測，無須預約，也可使用關愛隊，減輪候時間。

【16:35】食物及衞生局副局長徐德義表示，4月19日(下周二)起，向的60歲以上的長者派發快速測試包，直至5月31日，包括680個服務點的會員及服務使用者，可免費索取。派發地點亦包括地區康健中心或康健站，衞生署長者健康中心，社署長者地區或鄰舍活動中心、長者日間護理中心和單位，綜合家居照顧服務隊、改善家居及社區照顧服務隊，長者社區服務券試驗計劃下提供服務的認可服務單位，由醫管局、非政府組織、大學三方協助的診所暨教研中心等。

【16:30】政府今日（13日）下午4時起向粉嶺祥華邨祥裕樓進行圍封強檢，居民需於今晚上9時前接受政府安排的核酸檢測。此外，黃大仙翠竹花園第十座同樣亦被圍封，政府目標所有圍封檢測在明日約中午1時完成，視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:23】立法會今日（13日）召開財務委員會特別會議，有議員追問全民檢測計劃會否推行，又質疑政府執行能力，食物及衞生局長陳肇始表示，一直無放棄做全民強檢，惟時機非常重要。她又指，政府來年將投放在醫療的預算為1,226億元，佔政府經常開支約22.5%，亦會向衞生署提供近60億元推行下一輪疫苗計劃。

【11:34】林鄭月娥表示，社交距離措施明日會交待，但沒有空間可提早，最早是4月21日，因今日會有法定規例由食衛局局長發出，將一段時間的社距措施有效期延伸到4月20日，故最早第一階段放寬是4月21日。而3月21日講過疫情緩和及下降，分3個月三段放寬，當時說法，大部份社交距離可放寬，但口罩令及限制聚會都需要繼續一段時間，繼續多久要視乎全球疫情及有沒有變種等，不能具體說明。

【11:33】林鄭月娥表示，食環署就一個生日宴會調查及執法不會再評論，食環署作為執法機構都覺得不會及不適宜公佈是入什麼人士接受告票，無可能由行政長官可以公佈。

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【11:24】4月底會將3座已改作隔離設施，皇后山邨及荔景邨3幢樓予房委會做公屋。兩個過渡屋：元朗東頭同心村同及錦田江夏圍村，2500單位，會下周分別交還相關營運機構，房委會會檢視工作，讓公屋人士安心入住，房委會致力盡早完成工程，盡快安排在5月底至6月中入伙。

【11:16】林鄭月娥表示，因未來有工作會要求一些群組要頻密做快測，包括4月221開考的文憑試考生，要每日做快測；4月19日起分階段復課師生需要每日做；較高風險社交活動，放寬後都要做，明日公佈細節，可能要求參加較高風險活動前要做快測。

【11:03】行政長官林鄭月娥表示，經過3日全民快測行動後，檢視了目前屬於社區隔離設施的供應及使用情況，已經敲定交還3座公屋及2個過渡性房屋項目予幾千戶居民的時間表。另外，由4月21日起，按原定計劃分3個月的三個階段放寬社交距離措施，明日會同食衛局局長公佈細節。各項數據顯示香港疫情已跌了9成，所以做每日快測第一目的已達到。

【10:51】醫管局早前表示，正研究購入阿斯利康新冠抗體藥物，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早（13日）於電台指出，有關藥物為注射式，為改造後的血清，直接打抗體到身體內，預防新冠有效期最少6個月，有效預防率為83％。他指，有關藥物供應有限，建議讓中度至嚴重免疫系統問題，如血癌等患者使用，亦認為如將來供應較多，可讓接種疫苗後抗體水平低的長者使用。

【10:00】粉嶺祥華邨祥豐樓及沙田水泉澳邨修泉樓今早10時完成圍封強檢，其間祥豐樓794人士接受檢測，當中發現3宗陽性檢測個案，以及1宗檢測結果不確定，衞生防護中心會安排跟進。

【09:08】一萬元「臨時失業支援」計劃於昨晚（12日）截止，首批合共約60,000名成功申請者將於今周內收到資助。政策創新與統籌辦事處總監何佩玲於電台表示，截至昨午夜收到47萬宗申請，包括34萬宗失業申請及13萬宗關閉處所停薪留職個案。她又預計，有3.5萬人可以在復活節假期後的4月19或20日獲批款項，當中料有約一萬宗來自沒有強積金戶口個案。

【07:00】政府昨日宣布小學最早可於4月19日起分階段恢復半日面授課堂，全校師生回校前需做快速檢測。有學校會採取探熱紙的做法，學生家中進行快測後，紀錄結果再由家長簽名，校方亦會準備一定數量檢測劑，讓忘記進行快測的學生回校亦可即場進行測試，但亦要有結果才可到課室上課。

【07:00】政府上周派發「防疫服務包」，當中包括快速測試劑、KN95口罩及中成藥等，近日有網上銷售平台上就有市民疑似將服務包中的防疫物資分拆轉售。其中政府派發包裝與零售不同的Wondfo快測劑，網上售價約為8元至20元一支，部份更標榜「復課必備」。有賣家向記者承認，轉售的正是政府免費派發的。

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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼4月12日 $1萬失業支援計劃最後申請▼



▼4月11日 酒吧之城蘭桂坊晚上猶如死城▼



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▼4月11日 教育局公布學校4.19起復課▼



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▼4月10日 深水埗快速抗原測試售價創新低▼

