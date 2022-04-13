政府下周二起向60歲以上長者派快測套裝　8類單位共680地點有得派

新冠病毒第五波疫情持續，本港今日（13日）新增1,272宗確診，成高峰後新低。第五波以來，長者受嚴重衝擊，食物及衞生局副局長徐德義在今日疫情記者會中宣布，下周二（19日）起，將向60歲及以上長者免費派發快速抗原測試套裝，鼓勵他們自行進行測試。長者可經由地區康健中心、衞生署長者健康中心等共680個服務點免費索取，套裝內亦會有特別為長者而設計的使用須知，字體會較大，並圖文並茂教長者如何進行快速測試。

為鼓勵長者進行檢測，70歲以上長者可到社區檢測中心或流動採樣站免費進行核酸檢測，無需事前預約，亦可用關愛隊，減輪候時間。



▼4月13日 防疫服務包最後派發日▼



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徐德義在疫情記者會中提到，自第五波以來長者受嚴重衝擊，他呼籲長者多做快速測試，以及早發現是否染疫，及時獲適切治療，以免病情惡化。政府下周二（19日）起，將向長者免費派發快速測試套裝，以鼓勵他們自願進行測試。派發暫定推行至5月31日，會再視情況檢視安排。

徐表示，服務單位的60歲及以上長者會員或服務使用者，可經680個服務點免費索取快速測試套裝，服務單位包括：

．地區康健中心及康健站

．衞生署長者健康中心

．社署支助長者地區及鄰舍活動中心

．社署支助長者日間護理中心和單位

．綜合家居照顧服務隊

．改善家居及社區照顧服務隊

．長者社區服務券試驗計劃下提供服務的認可服務單位

．由醫院管理局、非政府機構、大學三方協助的診所暨教研中心



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隨快測包附「大字版」使用須知 圖文並茂教長者採樣

一向接受服務單位照顧的體弱長者，服務時亦會獲派快速測試套裝。徐表示，隨快速測試套裝會有一份特別為長者而設計的使用須知，字體會較大，方便長者參考，圖文並茂，指導長者進行快速測試，以及如何尋求協助。

同時，為鼓勵長者檢測，70歲以上長者可到社區檢測中心或流動採樣站免費進行檢測，無須預約，亦可用關愛隊，減輪候時間。

對於醫管局下18區中醫診所預約長期爆滿，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示由2020年4月至今，有超過12,600位康復者參加，總服務人次逾3萬。他指除了康復診療，中醫亦多方位協助患者，包括住院病人中藥診療服務。另有安老院舍中醫診療服務，及中醫諮詢熱線。

而對於康復診療服務，李立業指康復、隔離人士6個月內可到中醫診所、教研中心接受10次免費服康，現有約500名新增康復病人參與服務，會與18區中醫診所採討服務量，希望盡早安康者接受治療。除德義則表示，會關注相關服務需求，或探討其他途徑提供類似服務。

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