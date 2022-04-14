最新．疫情｜林鄭月娥公布4月21日放寬社交距離措施 晚市可堂食
撰文：馬煒傑 王潔恩 林穎嫺 陳淑霞 鍾妍 黃偉倫 歐陽德浩 黃金棋 孔繁栩 江麗盈 何瑞芬 李沛姿 陳栢麟 勞敏儀 黃煦緻
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新冠肺炎第五波疫情緩和，特首林鄭月娥將在今日（14日）早上的抗疫記者會上，公布由4月21日起分三階段放寬社交距離措施細節，包括食肆晚市恢復堂食，以及重開部分處所，並對高風險活動引入快速抗原測試陰性要求。
衞生署昨日公布新增1,272宗確診個案，較前一日下降11%；再多62名患者不治，病死率再升至0.739%新高位，第五波累計有8,735宗死亡個案，兩年來總死亡人數今逼新9,000人。
▼晚市禁堂食等延長至4月20日▼
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▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼
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▼4月13日 黃大仙翠竹花園第十座圍封檢測▼
▼4月13日 防疫服務包最後派發日▼
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【00:01】疫情持續兩年，出現過多次抗疫用品搶購潮，亦造就騙徒機會。前年一名本地醫療用品供應商透過朋友介紹，認識了三名騙徒，聲稱可以在泰國購買逾60萬盒醫療手套。事主匯款逾1,500萬元到騙徒泰國銀行戶口，後來發現被騙並報警求助。亦騙徒聲稱有售快速檢測劑、連花清瘟膠囊等產品。去年網上騙案涉款達7,150萬元，警方呼籲市民要小心。
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▼3月4日 市面部分食肆情況▼
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▼消委會調查顯示超市格價輕微下跌1.9%▼
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