最新．直播｜林鄭月娥公佈4.21分三階段放寬社交距離措施細節

新冠肺炎第五波疫情緩和，特首林鄭月娥將在今日（14日）早上的抗疫記者會上，公布由4月21日起分三階段放寬社交距離措施細節，包括食肆晚市恢復堂食，以及重開部分處所，並對高風險活動引入快速抗原測試陰性要求。



衞生署昨日公布新增1,272宗確診個案，較前一日下降11%；再多62名患者不治，病死率再升至0.739%新高位，第五波累計有8,735宗死亡個案，兩年來總死亡人數今逼新9,000人。



▼晚市禁堂食等延長至4月20日▼



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▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼



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▼4月13日 黃大仙翠竹花園第十座圍封檢測▼



▼4月13日 防疫服務包最後派發日▼



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【11:04】行政長官林鄭月娥表示，每一項讓港恢復正常運作的工作，無可避免有傳播風險，陽性個案下降到低水平，但絕對數字仍然是在高位數，放寬有正常活動，市民多了社交往來，一定有傳播風險，呼籲市民任何時候要遵從措施及防疫意識，做好防護，帶好口罩，特別即將來臨的復活節長假，呼籲市民為假期後復常創造更好條件，包括打針，可減重症及減輕入公院的需求，減輕醫療系統壓力。

【10:45】政府今日（14日）宣布，為身在廣東省的醫院管理局慢性病患者而推出的特別支援計劃會延續至11月9日，每名患者的資助額亦會額外增加人民幣1,000元，以便患者在疫情期間可繼續於香港大學深圳醫院獲得受資助的診症服務。

【10:44】學童恢復面授課堂在即，政府規定學童每日上學前需先快速檢測。身兼立法會議員的教聯會副主席鄧飛今日（14日）在電台節目指，每日快測有一定麻煩，雖然政府會為有需要學生，提供約1000萬套快測包，但大部份的一般家庭未必是受助範圍，擔心家長要在市面「撲快測」，最終出現坐地起價、供不應求。

【10:18】教育局資歷架構美容及美髮業行業培訓諮詢委員會主席楊慧君今日（14日）在電台節目指，業界期待復業已久，若可以如期下周復業，今次停業將達105日，長達3個多月。她又指，美容業需要疫苗通行證，加上不少服務無須脫口罩，故認為不應再安排做快測。

【09:33】政府將公布首階段放寛社交距離措施細節，根據早前公布的細節，第一階段擬重開部份處所，包括健身中心、美容院及按摩院等。



旅遊界立法會議員姚柏良今日（14日）在電台節目指，旅遊界業界的業務被冰封，故希望政府可在首階段放寬本地遊活動。他指，即使政府在第二階段放寬公海遊，但估計5至6月可重辦公海遊的機會甚微。

【08:40】黃大仙翠竹花園第十座昨日被圍封強檢，政府今早完成行動，期間約648人接受檢測，當中發現四宗陽性檢測個案，衞衞生防護中心會安排跟進。政府亦曾派員到訪約298戶，當中43戶在過程中沒人應門。

【00:01】疫情持續兩年，出現過多次抗疫用品搶購潮，亦造就騙徒機會。前年一名本地醫療用品供應商透過朋友介紹，認識了三名騙徒，聲稱可以在泰國購買逾60萬盒醫療手套。事主匯款逾1,500萬元到騙徒泰國銀行戶口，後來發現被騙並報警求助。亦騙徒聲稱有售快速檢

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組總督察葉卓譽（左）、網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司范俊業（中）、消費者委員會投訴及諮詢部首席主任何應富（右）。

▼3月4日 市面部分食肆情況▼



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▼消委會調查顯示超市格價輕微下跌1.9%▼

