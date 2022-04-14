疫情．最新｜首宗南非抵港客帶BA.5變種病毒　有低燒、咳等已康復

今日（14日）增1,043宗確診個案，較昨日1,272宗再下跌，多15宗輸入個案，多54人死亡，病死率升至0.74%，第五波疫情已累計8,789人死亡。。

衞生防護中心公佈發現一宗南非輸入Omicron BA.5變異病毒個案，患者是一名24歲男子，由南非經埃塞俄比亞再經泰國抵港，4月6日搭航班ET6608抵港，全基因分析驗出BA.5變異病毒，機場抵港時是檢測是陰性，第三日及第四日核酸檢測驗出陽性，4月8日檢測陽性，4月9日有不適，現已康復。



新冠肺炎第五波疫情緩和，特首林鄭月娥今日（14日）在抗疫記者會上，公布由4月21日起分階段放寬社交距離措施細節，包括食肆晚市恢復堂食至10時，並由2人一枱放寬至4人一枱，體育處所，健身中心、美容院、按摩院、戲院、圖書館等重開，但酒吧、泳灘及公眾泳池繼續關閉。



4月21日起，亦會解除禁止涉及兩戶以上私人地方進行多戶聚集的限制令，公眾地方限聚令由二人放寬至四人。



衞生署昨日公布新增1,272宗確診個案，較前一日下降11%；再多62名患者不治，病死率再升至0.739%新高位，第五波累計有8,735宗死亡個案，兩年來總死亡人數今逼新9,000人。



▼晚市禁堂食等延長至4月20日▼



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▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼



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▼4月13日 黃大仙翠竹花園第十座圍封檢測▼



▼4月13日 防疫服務包最後派發日▼



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【16:48】張竹君表示，患者是抵港第三日檢測發現BA.5病毒陽性，第四日快速亦陽性，有低燒、咳及頭痛等不適，8號做檢測，翌日出現病徵，CT值少於30，送往隔離治療酒店，已康復毋須服用抗病毒藥物，會跟進患者同層檢疫酒店住客。變種病毒BA.5是在南非第一次出現，患者又來自南非，可能是在南非感染。

【16:48】醫院管理局總行政經理李立業表示，一宗較年輕死亡個案，死者是57歲男性，打了一針，本身有肝病，亦有食道癌情況，在2021年曾接受電療，住在院舍，去東區醫院急症室，胃喉脫落，3月初已陽性，入院時快測陰性，肺部有明顯癌症擴散，電解質不平衡，鈣鈉鉀都差，情況惡化，4月13日過世。

【16:42】張竹君表示，衞生防護中心發現一宗南非輸入Omicron BA.5變異病毒個案，患者是一名24歲男子，由南非經埃塞俄比亞再經泰國抵港，4月6日搭航班ET6608抵港，全基因分析驗出BA.5變異病毒，機場抵港時是檢測是陰性，第三日及第四日核酸檢測驗出陽性，4月8日檢測陽性，4月9日有不適，現已康復。

【16:33】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（14日）增1,043宗確診個案，較昨日1,272宗再下跌，多15宗輸入個案，多54人死亡，病死率升至0.74%，第五波疫情已累計8,789人死亡。

【16:23】政府今日（14日）下午4時起將大窩口尚文苑進行圍封強檢，居民需於今晚上9時前接受政府安排的核酸檢測，政府目標所有圍封檢測在明日（15日）約中午12時完成，並視乎檢測結果，行動或會延長。若3個月內曾經確診的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，或已經自行快速測試呈報的陽性個案，則無須在是次行動中再接受檢測。

【14:35】政府今日（14日）宣布放寬防疫措施，主題樂園獲准重開，海洋公園隨即宣布將於下周四（21日）重開，並推出一連串驚喜優惠和活動。市民可於今日下午6時起，於網上預約入園及購買優惠門票。海洋公園動物及保育部總館長祝效忠表示，園區重新開放，園方會做好清潔及消毒，相信過去重開經驗有幫助。

【11:48】林鄭月娥表示，3月21日路線圖希望分三階段3個月放寬，但不包取消口罩，要持續一段時間，今日公布第一階段，但不包重開處所就要等第二及第三階段，有記者擔心復活假，特別是放寬措施、復課等有明顯反彈，所要再觀察再適時公布，現在入第二階段是否要開。好想予好多確定性業界，但尤其未來幾日假期，有一定擔心，只能說沒有硬指標，要看趨勢。

【11:48】林鄭月娥回應全民強檢是否仍推行時表示，並無放棄，食衞局局長都代表政府表達了，但要講時機講能力，這個工作委託政制及內地事務局長曾國衞處理及計劃，適當時會公布。

【11:30】食物及衞生局局長陳肇始表示，酒吧未能重開，因為放寬是有序及有條件，有監察及有預案。為何要分幾階段，因為如行政長官所講，現時放寬是在確診數字不是完全好低，數字有逾1000宗，必須要小心，全部所有一齊放寬，無論人流及風險管控不昤最好，有序分階段，亦會看風險。

【11:30】針對打第三針好處，符合接種要求，電影院顧客可恢復個別放映院內飲食。要求主要有兩個：

1)涉及電影院運作的所有員工要打3針，或持有醫學豁免證明書，或是打兩針康復者

2)個別放映院同場一次，所有入場顧客要打3針，除12歲以下小童或過去3個月內康復者，若已打兩針都符合入場要求

不多訴30人的本地遊：

-員工打3針，出團當日做快測

-所有客人要符合疫苗通行證適用要求，如遊客出團當日做快測均是陰性，人數限制放寬至最多100人

▼3.17政府封沙灘首日 淺水灣泳灘上空無一人▼



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【11:24】康文署下周四重開部分康樂及文化場地：

1)室內體育館，例如體育館、壁球中心等

2)戶外體育設施，如網球場、草地滾球場、足球場、籃球場等，及其他戶外如兒童遊樂設施及健身設施

3)由4月16日起用康體通可網上預訂重開設施，運動時每組以4人為限，但隊際比賽或對賽訓練，每個場地人數上限跟從比賽規則，

4)但部分康樂設施如公眾泳灘、公眾游泳池、水上活動中心、燒烤場暫不開放，水上運動希望第二階段開放

5)文化設施：公共圖書館、博物館及演出場地重開，入場人數不能超過容納人數的一半

【11:21】4月21日起，解除禁止涉及兩戶以上私人地方進行多戶聚集的限制令，下周向行會提交建議，公眾地方群組聚集二人放寬至四人。

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【11:17】4月21日首階段放寬詳情，餐飲業務處所：

1)堂食延長到晚上10時，有晚市堂食

2)同桌顧客上限由2人提升到4人

3容許不逾20人宴會

4繼續關閉酒吧/酒館

配合上述放寬，所有員工每3日進入處所前進行一次快測

表列處所重開：

1) 體育處所，室內及戶外場所

2)健身中心

3)美容院、按摩院

4)公眾娛樂場所：包括表演場所、主題公園，博物館、展覽或博覽會、電影院、家庭娛樂中心等

5)遊樂及桌球與溜冰中心

6)遊戲機中心

7)活動場所

8)宗教處所

可重開表列處所，大致上4人一組及容納量50％限制，容許隊際運動，整體而言，若非必要，如進食或美容院面部護理，宗教儀式，所有人在處所內都必須戴罩。

【11:04】行政長官林鄭月娥表示，每一項讓港恢復正常運作的工作，無可避免有傳播風險，陽性個案下降到低水平，但絕對數字仍然是在高位數，放寬有正常活動，市民多了社交往來，一定有傳播風險，呼籲市民任何時候要遵從措施及防疫意識，做好防護，帶好口罩，特別即將來臨的復活節長假，呼籲市民為假期後復常創造更好條件，包括打針，可減重症及減輕入公院的需求，減輕醫療系統壓力。預告放寬社交距離措施後，會嚴格執行疫苗通行證，有關執法部門會加強執法。

【10:45】政府今日（14日）宣布，為身在廣東省的醫院管理局慢性病患者而推出的特別支援計劃會延續至11月9日，每名患者的資助額亦會額外增加人民幣1,000元，以便患者在疫情期間可繼續於香港大學深圳醫院獲得受資助的診症服務。

【10:44】學童恢復面授課堂在即，政府規定學童每日上學前需先快速檢測。身兼立法會議員的教聯會副主席鄧飛今日（14日）在電台節目指，每日快測有一定麻煩，雖然政府會為有需要學生，提供約1000萬套快測包，但大部份的一般家庭未必是受助範圍，擔心家長要在市面「撲快測」，最終出現坐地起價、供不應求。

【10:18】教育局資歷架構美容及美髮業行業培訓諮詢委員會主席楊慧君今日（14日）在電台節目指，業界期待復業已久，若可以如期下周復業，今次停業將達105日，長達3個多月。她又指，美容業需要疫苗通行證，加上不少服務無須脫口罩，故認為不應再安排做快測。

【09:33】政府將公布首階段放寛社交距離措施細節，根據早前公布的細節，第一階段擬重開部份處所，包括健身中心、美容院及按摩院等。



旅遊界立法會議員姚柏良今日（14日）在電台節目指，旅遊界業界的業務被冰封，故希望政府可在首階段放寬本地遊活動。他指，即使政府在第二階段放寬公海遊，但估計5至6月可重辦公海遊的機會甚微。

【08:40】黃大仙翠竹花園第十座昨日被圍封強檢，政府今早完成行動，期間約648人接受檢測，當中發現四宗陽性檢測個案，衞衞生防護中心會安排跟進。政府亦曾派員到訪約298戶，當中43戶在過程中沒人應門。

【00:01】疫情持續兩年，出現過多次抗疫用品搶購潮，亦造就騙徒機會。前年一名本地醫療用品供應商透過朋友介紹，認識了三名騙徒，聲稱可以在泰國購買逾60萬盒醫療手套。事主匯款逾1,500萬元到騙徒泰國銀行戶口，後來發現被騙並報警求助。亦騙徒聲稱有售快速檢

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組總督察葉卓譽（左）、網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司范俊業（中）、消費者委員會投訴及諮詢部首席主任何應富（右）。

▼3月4日 市面部分食肆情況▼



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▼消委會調查顯示超市格價輕微下跌1.9%▼

